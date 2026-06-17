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TG 20 లీగ్​కు భారీ ప్రైజ్​మనీ- టికెట్ రూ.50 మాత్రమే- టోర్నీ విశేషాలివే!

ఇంకో నాలుగు రోజుల్లోనే TG 20 క్రికెట్​ లీగ్​- టోర్నమెంట్​కు సన్నద్ధమవుతున్న ఆటగాళ్లు- లీగ్ గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

TG 20 Leauge
TG 20 Leauge (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 2:38 PM IST

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TG 20 Leauge 2026 : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తున్న టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ మరో నాలుగు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. జూన్ 21న తొలి మ్యాచ్ ఉండనుంది. అన్ని మ్యాచ్​లకు ఉప్పల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టోర్నీలో పాల్గొననున్న ఆటగాళ్లు తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ లీగ్​లో రూల్స్ ఏంటి? గెలిచిన జట్టుకు ప్రైజ్​మనీ ఎంత ఉంటుంది? ఆన్​లైన్​లో టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

నిబంధనలు ఇవీ- ఫైనల్​కు ఇలా!
ఈ టోర్నీలో ఎనిమిది జట్లు పాల్గొననున్నాయి. రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్​లు జరగుతాయి. ఒక్కో జట్టు మిగిలిన ఏడు టీమ్స్​తో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఆడనున్నాయి. జులై 07న గ్రూప్ దశ ముగుస్తుంది. అయితే ఒక్క ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ మినహా ఐపీఎల్​లో ఉన్న అన్ని నిబంధనలు ఇందులో ఉండనున్నాయి. నాకౌట్ మ్యాచ్​లకు కూడా అదే ఫాలో అయ్యారు. గ్రూప్ దశ ముగిసేనాటికి మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్ల మధ్య ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఓడిన టీమ్ ఇంటికి వెళ్తుంది. నెగ్గిన జట్టు క్వాలిఫయర్ 2కు అర్హత సాధిస్తుంది. తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్న జట్ల మధ్య క్వాలిఫయర్ 1 ఉంటుంది. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లగా, ఓడిన టీమ్ క్వాలిఫయర్ 2 ఆడుతుంది.

ప్రైజ్​మనీ ఎంతంటే?
ఈ టోర్నమెంట్​కు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ భారీగానే ప్రైజ్​మనీని అందించనుంది. టోర్నీలో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు రూ.1 కోటి నగదు ఇవ్వనున్నారు. అలాగే రన్నరప్​గా నిలిచిన టీమ్​కు రూ.50 లక్షల ప్రైజ్​మనీ అందుతుంది. ఇక మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్న జట్లకు చెరో రూ.25 లక్షలు అందించనున్నారు. అలా నాలుగు జట్లకు భారీగా ప్రైజ్​మనీ అందించనున్నారు.

టికెట్ బుకింగ్స్ ఎలా?
టీజీ 20 లీగ్ మ్యాచ్​ల టికెట్ల ధరను రూ.50గా నిర్ణయించినట్లు లీగ్‌ ఛైర్మన్‌ ఆగంరావు తెలిపారు. దీంతోపాటు కొన్ని ప్రత్యేక టికెట్ల ధరను రూ.100గా నిర్ణయించారు. ఈ టికెట్లను ఆన్​లైన్​లో డిస్ట్రిక్ట్‌ యాప్‌లో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. గురువారం నుంచి టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఆగంరావు పేర్కొన్నారు.

లైవ్ ఎక్కడ?
ఈ మ్యాచ్​లను లైవ్ ప్రసారం అందిస్తున్నారు. స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ నెట్‌వర్క్​కు సంబంధించిన ఛానెల్​లో టెలికాస్ట్ కానున్నాయి. ఇక ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ జియో హాట్‌స్టార్‌లో మ్యాచ్‌లన్నీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉండనుంది.

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