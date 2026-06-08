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TG 20 లీగ్ : లోకల్ ప్లేయర్లపై కాసుల వర్షం- 8 ఫ్రాంచైజీల కంప్లీట్ జట్లు ఇవే !

TG 20 లీగ్ - ఆటగాళ్ల కోసం నువ్వానేనా అన్నట్లుగా పోటీపడిన ఫ్రాంచైజీలు- ఆల్​రౌండర్ టీమ్​గా హైదకరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు

TG 20 League
TG 20 League (Source : Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 10:11 AM IST

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TG 20 League All Teams : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనున్న టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్​లో ఆటగాళ్ల వేలం ప్రక్రియ విజయవంతంగా ముగిసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువ క్రికెటర్ల ప్రతిభను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేందుకు హెచ్​సీఏ ఈ లీగ్​కు శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే ఆదివారం హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో వేలం ప్రక్రియ ముగిసింది. ఇందులో ఎనిమిది ఫ్రాంఛైజీలు ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసేందుకు నువ్వానేనా అన్నట్లుగా పోటీ పడ్డాయి. మరి ఏయే జట్టులో ఎవరెవరు ఆటగాళ్లు ఉన్నారో తెలుసుకుందామా?

ఆల్​రౌండర్ల టీమ్​గా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​!
ఈ వేలంలో ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (రామోజీ గ్రూప్‌) తరఫున ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, యూకేఎమ్‌ఎల్‌ డైరెక్టర్‌ జి. సాంబశివరావు, ఈటీవీ భారత్‌ డైరెక్టర్‌ బృహతి, ఈటీవీ డైరెక్టర్‌ సుజయ్‌ పాల్గొన్నారు. మొదట్నుంచీ ఈ జట్టు ఆటగాళ్ల కొనుగోలులో ఆచితూచి వ్యవహరించింది. ఎక్కడా తొందరపాటుకు గురి కాకుండా పక్కా ప్రణాళికతో ప్లేయర్లను దక్కించుకుంది. టీమ్ఇండియా అప్​కమింగ్ బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఆందుబాటులో ఉండడం సందేహంగా ఉన్నందున స్టార్లు తిలక్ వర్మ, మహ్మద్ సిరాజ్​ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించలేదు.

టీమ్ఇండియాకు అండర్ 19 లెవెల్​లో ఆడిన ప్లేయర్లతోపాటు లోకల్ ఆటగాళ్లను ప్రొత్సహించింది. అండర్ 19 మాజీ ప్లేయర్ అజయ్ దేవ్, హైదరాబాద్‌ దేశవాళీ స్టార్ అభిరథ్‌ రెడ్డిని రూ.11 చొప్పున కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఇద్దరు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ దక్కించుకున్న ఖరీదైన ఆటగాళ్లుయ వీళ్లతోపాటు ఈ జట్టు ఇంకా ఎవరెవరిని వేలంలో సొంతం చేసుకుందంటే?

ప్రణవ్‌ (రు. 8.5 లక్షలు ), సాయివికాస్‌ రెడ్డి (రూ. 4.25 లక్షలు ), అన్విత్‌ రెడ్డి (రూ. 3.5 లక్షలు ), గణేశ్‌ గడుగు (రూ. 2.5 లక్షలు ), యశ్వీర్‌ గౌడ్‌ (రూ.3 లక్షలు ) , శ్రీనికేత్‌ ( రూ. 2.3 లక్షలు ), అఖిల్‌ రాథోడ్‌ (రూ.1.6 లక్షలు ), తరుణ్‌ (రూ. 1.6 లక్షలు ), షణ్ముఖ (రూ. 1.5 లక్షలు ), అరవింద్‌ ( రూ. 1 లక్ష), అభినవ్‌ (రూ.1 లక్ష), హిశాంత్‌ (రూ. 95 వేలు), దేవ్‌ (రూ. 75 వేలు), జశ్వంత్‌ (రూ.75 వేలు), ప్రత్యూష్‌ (రూ. 75 వేలు), వైష్ణవ్‌ (రూ. 75 వేలు), చరణ్‌ (రూ. 75 వేలు), నితిన్‌ (రూ. 75 వేలు)

మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ జట్టు
తిలక్‌ వర్మ (రూ. 33 లక్షలు), రవితేజ (రూ. 12 లక్షలు ), విక్రమ్‌ నాయక్‌ (రూ. 1.1 లక్షలు ), శశాంత్‌ (రూ. 1 లక్ష), సూర్యతేజ (రూ. 85 వేలు), బన్నీ (రూ. 75 వేలు), మధుకర్‌ (రూ. 75 వేలు), నోమాన్‌ (రూ. 075 వేలు), జైదేవ్‌ (రూ. 75 వేలు), హరి ఓం (రూ. 75 వేలు), రంగనాథ్‌ (రూ. 75 వేలు), అహ్వినన్‌ (రూ. 75 వేలు), నయని అనీశ్‌ (రూ. 75 వేలు), రాహుల్‌ (రూ. 75 వేలు), నమన్‌ (రూ. 75 వేలు), పూర్ణానంద్‌ (రూ. 75 వేలు), సయ్యద్‌ (రూ. 75 వేలు), ఇషాన్‌ (రూ. 75 వేలు), సాయి వరుణ్‌ (రూ. 75 వేలు), శృంజిత్‌ (రూ. 75 వేలు)

అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌ జట్టు
వ్రజేంద్ర (రూ. 17 లక్షలు), హిమతేజ (రూ. 8 లక్షలు), మికిల్‌ జైస్వాల్‌ (రూ. 6 లక్షలు), ప్రతీక్‌ రెడ్డి (రూ. 3.75 లక్షలు), సాకేత్‌ (రూ. 3.5 లక్షలు), వాఫి (రూ. 3.25 లక్షలు), కుశ్‌ అగర్వాల్‌ (రూ. 3 లక్షలు), మయాంక్‌ (రూ. 3 లక్షలు), జీఎస్కే రెడ్డి (రూ. 1.8 లక్షలు), విద్యానంద (రూ. 1.7 లక్షలు), మహేశ్‌ (రూ. 1.3 లక్షలు), షేక్‌ అజహర్‌ (రూ. 1 లక్ష), విశాల్‌ యాదవ్‌ (రూ. 85 వేలు), లోక్‌నాథ్‌ (రూ. 75 వేలు), సిద్ధు నాయక్‌ (రూ. 75 వేలు), పరాస్‌ రాజ్‌ (రూ. 75 వేలు), వేద్‌ (రూ. 75 వేలు), వివేక్‌ (రూ. 75 వేలు), సహేంద్ర (రూ. 75 వేలు), ఆవాజ్‌ అహ్మద్‌ (రూ. 75 వేలు)

వరంగల్‌ వారియర్స్‌ జట్టు
మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ (రూ. 14 లక్షలు), అమన్‌రావు (రూ. 12 లక్షలు), భవేశ్‌ సేత్‌ (రూ. 5 లక్షలు), రిషికేత్‌ (రూ. 4.75 లక్షలు), హర్షిత్‌ (రూ.3 లక్షలు), మహ్మద్‌ అబ్దుల్‌ (రూ. 3 లక్షలు), ముదస్సర్‌ (రూ. 3 లక్షలు), అభిషేక్‌ (రూ. 2.6 లక్షలు), అనిరుధ్‌ (రూ. 2 లక్షలు), శౌనక్‌ (రూ.1.6 లక్షలు), వైష్ణవ్‌ (రూ. 1 లక్ష), మణికిరణ్‌ (రూ.85 వేలు), అంగోత్‌ (రూ. 85 వేలు), సాయి ధనుష్‌ (రూ. 75 వేలు), మన్సూరి (రూ. 75 వేలు), క్రాంతి (రూ. 75 వేలు), శివరామకృష్ణ (రూ. 75 వేలు), సల్మాన్‌ (రూ. 75 వేలు), రిత్విక్‌ గౌడ్‌ (రూ. 75 వేలు), రిషిత్‌ రావు (రూ. 75 వేలు)

అనురాగ్‌ నల్గొండ నైట్స్‌ జట్టు
అర్ఫాజ్‌ (రూ. 11 లక్షలు), రాహుల్‌ బుద్ధి (రూ. 8 లక్షలు), రక్షణ్‌ (రూ. 6 లక్షలు), నితీశ్‌ (రూ. 5.5 లక్షలు), నిశాంత్‌ (రూ. 5.5 లక్షలు), అనికేత్‌ (రూ. 4.75 లక్షలు), గౌరవ్‌ (రూ. 4.5 లక్షలు), వరుణ్‌ గౌడ్‌ (రూ. 3.5 లక్షలు), ప్రణవ్‌ సూర్యదేవర (రూ. 2.5 లక్షలు), ఇయాన్‌ (రూ. 1 లక్ష), హర్షవర్ధన్‌ (రూ.1 లక్ష), చిన్నుగారి రుత్విక్‌ (రూ. 75 వేలు), దివేశ్‌ సింగ్‌ (రూ. 75 వేలు) , జశ్వంత్‌ (రూ. 75 వేలు), విక్రాంత్‌ (రూ. 75 వేలు), షేక్‌ సమీర్‌ (రూ. 75 వేలు), షేక్‌ సొహైల్‌ (రూ. 75 వేలు), సుధాంశ్‌ (రూ. 75వేలు), జవ్వాజి శ్రీకాంత్‌ (రూ. 75 వేలు), ఉర్వేశ్‌ (రూ. 75 వేలు)

కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌ జట్టు
చందన్‌ సహాని (రూ. 9.5 లక్షలు), ఆశిష్‌ శ్రీవాస్తవ్‌ (రూ. 9 లక్షలు), తన్మయ్‌ (రూ. 8 లక్షలు), రాహుల్‌ రాదేశ్‌ (రూ. 4.5 లక్షలు), ఆర్‌.దినేశ్‌ (రూ.4.5 లక్షలు) , హృశికేశ్‌ సింహా (రూ. 3.75 లక్షలు), శుభమ్‌ శర్మ (రూ. 3.25 లక్షలు), అబ్దుల్‌ అద్నాన్‌ ( రూ. 3 లక్షలు), సాత్విక్‌ (రూ. 2 లక్షలు), నారాయణ తేజ (రూ. 2 లక్షలు), అఖిల్‌ కుమార్‌ (రూ. 1.5 లక్షలు), సతీశ్‌ కుమార్‌ (రూ. 1 లక్ష), కార్తికేయ (రూ. 95 వేలు), ఆశిష్‌ అభయ్‌ (రూ. 75 వేలు), లిఖిత్‌ (రూ. 75 వేలు), సాయిశరణ్‌ (రూ. 75 వేలు), నిహాల్‌ (రూ. 75 వేలు), రాయన్‌ బిన్‌ (రూ. 75 వేలు), లోకేశ్‌ (రూ. 75 వేలు), యశ్‌ సత్వాలేకర్‌ (రూ. 75 వేలు)

ప్రణవ రంగారెడ్డి రైజర్స్‌ జట్టు
తనయ్‌ (రూ. 11 లక్షలు), సాయి యాదవ్‌ (రూ. 9 లక్షలు), జార్జ్‌ వర్గీస్‌ (రూ.7.5 లక్షలు), అవనీశ్‌ (రూ. 7 లక్షలు), బింజ్‌రాజ్క (రూ. 4 లక్షలు), ప్రకాశ్‌ (రూ. 4 లక్షలు), పున్నయ్య (రూ. 3 లక్షలు), హితేశ్‌ యాదవ్‌ (రూ. 2.3 లక్షలు), అలంకృత్‌ (రూ. 1.9 లక్షలు), ఆదిత్య (రూ. 1.6 లక్షలు), శ్రీనాథ్‌ (రూ. 1లక్షలు), అరుణ్‌ ( రూ.1 లక్ష) , అర్యన్‌ (రూ. 1 లక్ష), నవనాథ్‌ (రూ. 90 వేలు), సంతోష్‌ (రూ.90 వేలు), ఆదిత్య మల్హోత్రా (రూ.85 వేలు), తనయ్‌ జడ్డు (రూ. 75 వేలు), ప్రణవ్‌ ఆదిత్యం (రూ. 75 వేలు), వెంకట్‌ కార్తీక్‌ (రూ. 75 వేలు), బర్కత్‌ (రూ. 75 వేలు)

పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ జట్టు
రవికిరణ్‌ (రూ. 13 లక్షలు), ప్రజ్ఞయ్‌ (రూ. 11 లక్షలు), రోహిత్‌ రాయుడు (రూ . 6.5 లక్షలు), ప్రతీక్‌ పవార్‌ (రూ. 4.25 లక్షలు), చైతన్య (రూ. 3.25 లక్షలు), విజ్ఞేశ్‌ (రూ. 3 లక్షలు), పృథ్వి (రూ. 3లక్షలు), నిశాంత్‌ సేన్‌ (రూ. 2.3 లక్షలు), అఫ్రిది (రూ. 2.3 లక్షలు), రిషబ్‌ (రూ. 2 లక్షలు), సంహిత్‌ (రూ. 2 లక్షలు), జీషన్‌ (రూ. 1 లక్షలు), అశ్వద్‌ (రూ. 95 వేలు), రతన్‌ తేజ (రూ. 80 వేలు), కరణ్‌ (రూ. 75 వేలు), మణికంఠేశ్వర్‌ (రూ. 75 వేలు), షాదాబ్‌ అహ్మద్‌ (రూ. 75 వేలు), నిపుణ్‌ (రూ. 75 వేలు), పార్తిబన్‌ (రూ. 75 వేలు), అజహరుద్దీన్‌ (రూ. 75 వేలు)

కాగా, ఈ టోర్నమెంట్ ఈ నెల 21న ప్రారంభం కానుంది. జులై 11న ఫైనల్‌ జరుగుతుంది. మొత్తం 32 మ్యాచ్‌లుంటాయి. టోర్నమెంట్ 21 రోజులు సాగుతుంది. హైదరాబాద్​ ఉప్పల్ స్టేడియంలో మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తారు.

TG 20 క్రికెట్ లీగ్: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఫుల్ టీమ్- జట్టులో అండర్ 19 క్రికెటర్

నేడే TG 20 లీగ్‌ ఆటగాళ్ల వేలం- బరిలో 1300 మంది ప్లేయర్లు- 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌'లో ఎవరో?

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