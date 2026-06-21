'మన క్రికెట్ షురూ'- TG 20 లీగ్కు అంతా సెట్- ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో తమన్, విజయ్ దేవరకొండ!
నేడే తెలంగాణ టీ20 లీగ్ ప్రారంభం- మ్యాచ్కు ముందు ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- జోష్లో తెలుగు క్రికెట్ అభిమానులు- పోటీలో ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీలు
Published : June 21, 2026 at 8:53 AM IST
TG 20 League 2026 : తెలుగు క్రికెట్ లవర్స్కు మరికొన్ని గంటల్లోనే ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ సందడి షురూ కానుంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ టీ20 క్రికెట్ లీగ్ ఈరోజే ప్రారంభం కానుంది. ఇలాంటి ఫ్రాంచైజీ టోర్నీ రాష్ట్రంలో తొలిసారి కావడంతో అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ఏ జట్టు ప్రదర్శన ఎలా ఉంటుంది? ఏ ఆటగాడు ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటాడు? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో టోర్నీలో జట్లు, కీలక ఆటగాళ్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం!
ఓపెనింగ్ సెర్మనీ!
ఆదివారం (జూన్ 21) ఈ టోర్నీ మొదలు కానుంది. తొలి మ్యాచ్లో పాలమూరు - ఖమ్మం జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 7.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అయితే అంతకంటే ముందు లీగ్ను ఘనంగా ఆరంభించేందుకు హెచ్సీఏ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఐపీఎల్ తరహా ఈ లీగ్కు కూడా గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ సెర్మనీ చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ పెర్ఫార్మెన్ ఉండనుంది. ఆయన మ్యూజిక్తో స్టేడియంలో సందడి చేయనున్నారు. సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ఈ సెర్మనీ ప్రారంభం కానుంది. అలాగే ఈ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న హీరో విజయ్ దేవరకొండ లీగ్లో తొలి బంతిని బౌలింగ్ చేయనున్నారు.
Tickets for TG20 are now live on District.— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 19, 2026
Get ready to cheer for your favourite team, Hyderabad E Champions, as they take the field and battle for glory. 🔥
Book your seats, bring your squad, and experience the excitement live from the stands.
See you at the stadium! 💙⚔️… pic.twitter.com/wnc7AUZrNt
జట్లు ఇవే!
ఈ టోర్నమెంట్లో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, పాలమూరు స్ట్రెకర్స్, మెదక్ ఫాల్కాన్స్, నల్గొండ నైట్స్, వరంగల్ వారియర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్ జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ఈ జట్లలో టీమ్ఇండియా అండర్ 19కు ఆడిన ప్లేయర్లు, రంజీట్రోఫీలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఆటగాళ్లతోపాటు లోకల్ టోర్నీలో సత్తా చాటిన క్రికెటర్లు ఉన్నారు. కొద్ది రోజులుగా అన్ని జట్లు నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాయి!
టైటిల్ ఫేవరెట్గా ఈ ఛాంపియన్స్
రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలోని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఈ టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలో ఉంది. ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా అండర్ 19కు ఆడిన ప్లేయర్లు సహా ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. బ్యాటర్లు, బౌలర్లు, ఆల్రౌండర్లతో కూడిన ఈ జట్టు అన్ని విభాగాల్లో బలంగా కనిపిస్తుంది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి సారథ్యంలో బరిలోకి దిగుతున్న ఈ టీమ్పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
The armband was just the beginning. 🔥#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/XbzXKKgJWC— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 20, 2026
స్టార్ ప్లేయర్లు!
ఈ టీజీ20 లీగ్కు స్టార్ ప్లేయర్ల కళ కూడా ఉంది. టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆటగాళ్లు, టీ20 వరల్డ్కప్ విజేతలు మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ ఈ లీగ్లో బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది. వేలంలో తిలక్ను రూ.33 లక్షలకు మెదక్ కొనుగోలు చేయగా, సిరాజ్ను రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ తీసుకుంది. దీంతో వీళ్లు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అవుతారనడంలో సందేహం లేదు.
టికెట్లు ఎలా పొందాలంటే?
ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్లన్నీ ఉప్పల్ స్టేడియంలోనే జరగనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లకు సంబంధించి టికెట్లు డిస్ట్రిక్ట్ వెబ్సైట్/యాప్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ యాప్లో మ్యాచ్ల టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే అభిమానులకు లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో హెచ్సీఏ ఈ లీగ్ టికెట్ ధరలను అందుబాటులో ఉన్న ధరలకే విక్రయిస్తోంది. టికెట్ ధరను రూ.50, రూ.100 లుగా నిర్ణయించింది.
Telangana, get ready for the Grand Opening Ceremony of #SreenidhiUniversityTG20 🤩🔥— tg20official (@tg20official) June 20, 2026
🎶 Entertainment Icon Thaman
🏏 Ceremonial First Ball by Vijay Deverakonda
This is how Telangana's biggest cricketing festival arrives ⚡🏆#PSvAKA #ManaCricketShuru pic.twitter.com/jch4ZeB4mI
లైవ్ మ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
ఈ లీగ్ను నిర్వాహకులు లైవ్ ప్రసారం ద్వారా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన ఛానెల్లో టీజీ 20 లీగ్ మ్యాచ్లు ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్స్టార్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
Telangana, the game is calling 📞🔥— tg20official (@tg20official) June 20, 2026
The stakes are high. The stars are ready. Now it's your turn to be part of the action 💪#SreenidhiUniversityTG20
🎟️ Tickets live on District pic.twitter.com/L3aOUXWoim
లీగ్ గురించి మరిన్ని విశేషాలు
- జూన్ 21న ప్రారంభం కానున్న ఈ లీగ్ జులై 12న ముగుస్తుంది
- లీగ్ మొత్తం 21 రోజులపాటు సాగనుంది. ఇందులో 8 జట్లు 31 మ్యాచ్లు ఆడనున్నాయి
- మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 2.15 గంటలకు, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7.15 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి
- ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ మినహా, ఐపీఎల్లో ఉండే అన్ని రూల్స్ ఇందులోనూ ఉంటాయి
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