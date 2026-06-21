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'మన క్రికెట్ షురూ'- TG 20 లీగ్​కు అంతా సెట్- ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో తమన్, విజయ్ దేవరకొండ!

నేడే తెలంగాణ టీ20 లీగ్ ప్రారంభం- మ్యాచ్​కు ముందు ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- జోష్​లో తెలుగు క్రికెట్ అభిమానులు- పోటీలో ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీలు

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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 8:53 AM IST

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TG 20 League 2026 : తెలుగు క్రికెట్ లవర్స్​కు మరికొన్ని గంటల్లోనే ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ సందడి షురూ కానుంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రాండ్​గా నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ టీ20 క్రికెట్ లీగ్​ ఈరోజే ప్రారంభం కానుంది. ఇలాంటి ఫ్రాంచైజీ టోర్నీ రాష్ట్రంలో తొలిసారి కావడంతో అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ఏ జట్టు ప్రదర్శన ఎలా ఉంటుంది? ఏ ఆటగాడు ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటాడు? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో టోర్నీలో జట్లు, కీలక ఆటగాళ్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం!

ఓపెనింగ్ సెర్మనీ!
ఆదివారం (జూన్ 21) ఈ టోర్నీ మొదలు కానుంది. తొలి మ్యాచ్​లో పాలమూరు - ఖమ్మం జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 7.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అయితే అంతకంటే ముందు లీగ్​ను ఘనంగా ఆరంభించేందుకు హెచ్​సీఏ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఐపీఎల్ తరహా ఈ లీగ్​కు కూడా గ్రాండ్​ ఓపెనింగ్ సెర్మనీ చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ పెర్ఫార్మెన్ ఉండనుంది. ఆయన మ్యూజిక్​తో స్టేడియంలో సందడి చేయనున్నారు. సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ఈ సెర్మనీ ప్రారంభం కానుంది. అలాగే ఈ టోర్నీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా ఉన్న హీరో విజయ్ దేవరకొండ లీగ్​లో తొలి బంతిని బౌలింగ్ చేయనున్నారు.

జట్లు ఇవే!
ఈ టోర్నమెంట్​లో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్, పాలమూరు స్ట్రెకర్స్, మెదక్‌ ఫాల్కాన్స్, నల్గొండ నైట్స్‌, వరంగల్‌ వారియర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, కరీంనగర్‌ డైమండ్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్ జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ఈ జట్లలో టీమ్ఇండియా అండర్ 19కు ఆడిన ప్లేయర్లు, రంజీట్రోఫీలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఆటగాళ్లతోపాటు లోకల్ టోర్నీలో సత్తా చాటిన క్రికెటర్లు ఉన్నారు. కొద్ది రోజులుగా అన్ని జట్లు నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాయి!

టైటిల్ ఫేవరెట్​గా ఈ ఛాంపియన్స్​
రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలోని హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్ ఈ టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్​గా బరిలో ఉంది. ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా అండర్ 19కు ఆడిన ప్లేయర్లు సహా ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. బ్యాటర్లు, బౌలర్లు, ఆల్​రౌండర్లతో కూడిన ఈ జట్టు అన్ని విభాగాల్లో బలంగా కనిపిస్తుంది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి సారథ్యంలో బరిలోకి దిగుతున్న ఈ టీమ్​పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

స్టార్ ప్లేయర్లు!
ఈ టీజీ20 లీగ్​కు స్టార్ ప్లేయర్ల కళ కూడా ఉంది. టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆటగాళ్లు, టీ20 వరల్డ్​కప్ విజేతలు మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ ఈ లీగ్​లో బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది. వేలంలో తిలక్​ను రూ.33 లక్షలకు మెదక్ కొనుగోలు చేయగా, సిరాజ్​ను రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ తీసుకుంది. దీంతో వీళ్లు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అవుతారనడంలో సందేహం లేదు.

టికెట్లు ఎలా పొందాలంటే?
ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్​లన్నీ ఉప్పల్ స్టేడియంలోనే జరగనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లకు సంబంధించి టికెట్లు డిస్ట్రిక్ట్ వెబ్‌సైట్‌/యాప్​లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ యాప్​లో మ్యాచ్​ల టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే అభిమానులకు లైవ్ ఎక్స్​పీరియన్స్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో హెచ్​సీఏ ఈ లీగ్ టికెట్ ధరలను అందుబాటులో ఉన్న ధరలకే విక్రయిస్తోంది. టికెట్ ధరను రూ.50, రూ.100 లుగా నిర్ణయించింది.

లైవ్ మ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
ఈ లీగ్​ను నిర్వాహకులు లైవ్ ప్రసారం​ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్​కు సంబంధించిన ఛానెల్​లో టీజీ 20 లీగ్ మ్యాచ్​లు ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ జియో హాట్‌స్టార్‌లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

లీగ్ గురించి మరిన్ని విశేషాలు

  • జూన్ 21న ప్రారంభం కానున్న ఈ లీగ్ జులై 12న ముగుస్తుంది
  • లీగ్ మొత్తం 21 రోజులపాటు సాగనుంది. ఇందులో 8 జట్లు 31 మ్యాచ్​లు ఆడనున్నాయి
  • మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 2.15 గంటలకు, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7.15 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి
  • ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ మినహా, ఐపీఎల్​లో ఉండే అన్ని రూల్స్ ఇందులోనూ ఉంటాయి

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