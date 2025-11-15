Bihar Election Results 2025

'సబల' పికిల్‌బాల్ నేషనల్స్ ఛాంపియన్‌షిప్ టైటిల్ దక్కించుకున్న తెలంగాణ

బెంగళూరులో వేదికగా ఇండియన్ పికిల్‌బాల్ పోటీలు- టైటిల్‌ దక్కించుకున్న తెలంగాణ

Sabala Pickleball
Sabala Pickleball (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 3:15 PM IST

Sabala Pickleball Championship : జాతీయ పికిల్‌బాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో తెలంగాణ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఆరోగ్యకర జీవనశైలి ఉత్పత్తుల సంస్థ ప్రియా 'సబల' మిల్లెట్స్‌’ టైటిల్‌ స్పాన్సర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ పోటీల్లో శుక్రవారం పురుషుల 40+ విభాగంలో తెలంగాణ ద్వయం విజేతగా నిలిచింది. కర్ణాటక జట్టును ఓడించి తెలంగాణ జోడీ టైటిల్‌ దక్కించుకుంది. మహిళల సింగిల్స్‌లో మహారాష్ట్రకు, అండర్‌ 14 బాలుర విభాగంలో గుజరాత్‌కు ట్రోఫీలు దక్కాయి. 30 ఏళ్ల మహిళల విభాగంలో కర్ణాటక జోడీ విజేతగా నిలిచింది. విజేతలకు భారత పికిల్‌బాల్‌ సమాఖ్య (ఐపీఏ) అధ్యక్షుడు సూర్యవీర్‌ సింగ్‌ పతకాలు అందజేశారు.

'సబల' స్టాల్స్ వద్ద సందడి
జాతీయ పికిల్‌బాల్‌ టోర్నీకి స్పాన్సర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న 'సబల మిల్లెట్స్‌'కు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు క్రీడాకారులతో పాటు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. 'సబల' స్టాల్‌ వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ టోర్నీకి అతిథిగా హాజరైన కర్ణాటక రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య అధ్యక్షుడు గుణరంజన్‌ శెట్టి మాట్లాడుతూ శరీరానికి సమతుల ఆరోగ్యం అందించేందుకు సబల ఉత్పత్తులు దోహదం చేస్తాయన్నారు.

ఏంటీ సబల?
సబల మిల్లెట్స్ "భారత్ కా సూపర్ ఫుడ్" భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న బ్రాండ్. ఇది రామోజీ గ్రూప్‌లో భాగం. ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన, ఆకర్షణీయమైన ఆహారాన్ని అందించడం దీని లక్ష్యం. శారీరకంగా, మానసికంగా రెండింటికీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించడాన్ని రామోజీ గ్రూప్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భారతీయ ఆహార పరిశ్రమలో అత్యంత విశ్వసనీయ బ్రాండ్లలో ఒకటైన సబల, జాతీయ పికిల్‌బాల్‌ టోర్నీకి స్పాన్సర్‌గా వ్యవహరిస్తోంది.

