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ETV Bharat Exclusive : 'పేపర్ బాయ్ నుంచి ఈ ఛాంపియన్స్​ జట్టు దాకా'- ఆల్​రౌండర్ గణేశ్ కథ ఇదే!

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ గణేష్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ- ఈటీవీ భారత్​తో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్న క్రికెటర్

Ganesh
Ganesh (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 5:03 PM IST

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E Champions Player Ganesh Exclusive With ETV Bharat : తెలంగాణలో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పంచేందుకు హెచ్‌సీఏ సరికొత్త ప్లాన్‌తో తెచ్చిన టీజీ20 లీగ్ ఈరోజు నుంచే గ్రాండ్‌గా స్టార్ట్ కాబోతోంది. జూన్ 21 నుంచి జులై 10 వరకు ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఈ టి20 లీగ్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. మొత్తం ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీ టీమ్స్ బరిలోకి దిగుతున్న ఈ మెగా టోర్నీలో రామోజీ గ్రూప్ ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ దక్కించుకున్న 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్' టీమ్ హాట్ ఫేవరెట్‌గా కనిపిస్తోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక జట్టు తరఫున ఎంపికైన మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా లోకల్ ప్లేయర్, యంగ్ క్రికెటర్ గణేశ్ ఈటీవీకి ఇచ్చిన స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో తన మనసులోని మాటలను పంచుకున్నాడు.

ఈటీవీ భారత్ : హైదరాబాద్ జట్టుకు ఎంపికవడం, ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఆడటం ఎలా అనిపిస్తుంది?
గణేశ్ : ఒక జిల్లా ప్లేయర్‌గా టీజీ20 లాంటి పెద్ద లీగ్‌లో ఆడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందులోనూ సన్‌రైజర్స్ ఆడే ఉప్పల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఆడే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మా అమ్మ టైలర్, నాన్న గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే రైతు. నా క్రికెట్ ప్రయాణంలో వాళ్ల సపోర్ట్ ఎంతో ఉంది. నేను మ్యాచ్‌లో డకౌట్ అయినా కూడా 'ఏమీ పర్లేదు నెక్స్ట్ మ్యాచ్‌లో బాగా ఆడతావు' అని నాకు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇస్తారు. వాళ్లే నా బ్యాక్‌బోన్.

ఈటీవీ భారత్: మీ క్రికెట్ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది? కోచింగ్ ఎలా తీసుకున్నారు?
గణేశ్ : మహబూబ్‌నగర్‌లోని మాడ్రన్ హైస్కూల్‌లో చదువుతున్నప్పటి నుంచే నేను గల్లీ క్రికెట్ ఆడేవాడిని. ఒకసారి న్యూస్ పేపర్‌ వేస్తుండగా సమ్మర్ క్యాంప్ గురించి చూశాను. అందులో పిల్లలు వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉండటం చూసి నాకు ఆసక్తి పెరిగింది. అప్పుడే వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి అడిగి క్యాంప్‌లో చేరాను. ఆ తర్వాత అండర్ 14 సెలెక్షన్స్‌లో నాకు అవకాశం రాలేదు. అప్పుడు మా కోచ్ అబ్దుల్లా సర్ దగ్గరికి వెళ్తే, 'క్రమశిక్షణతో కష్టపడితే కచ్చితంగా సాధిస్తావు' అని గైడ్ చేశారు. అలా నా క్రికెట్ జర్నీ ముందుకు సాగింది.

ఈ ఛాంపియన్స్​ ప్లేయర్ గణేశ్​తో ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్: వేలం సమయంలో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? ఎవరెవరు సపోర్ట్ చేశారు?
గణేశ్ : వేలం జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఇంట్లో లేను. నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు అనుభవ్ రాఠీ వాళ్ల ఇంట్లో ఉండి వేలం చూశాను. నేను సెలెక్ట్ అవ్వగానే నేను మొదటగా మహబూబ్‌నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ రాజశేఖర్ సర్​కి కాల్ చేశాను. ఆ తర్వాత నా కోచ్ అబ్దుల్లా సర్​కి ఫోన్ చేశాను. నా వెల్ విషర్స్ రంజిత్ అన్న, నరేష్ అన్న నాకు క్రికెట్ కిట్స్, బ్యాట్స్, షూస్ ఇచ్చి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేశారు. ఆ క్షణం మా ఎండీసీఏ ఫ్యామిలీ అంతా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు.

ఈటీవీ భారత్: టీమ్‌లో ఆల్‌రౌండర్లు ఉండటం, జట్టు వాతావరణం గురించి ఏం చెప్తారు?
గణేశ్: మా టీమ్‌లో చాలామంది ఆల్‌రౌండర్లు ఉండటం మాకు పెద్ద బలం. ఒకరు ఫెయిల్ అయినా మరొకరు కవర్ చేస్తారు. ఇక మా జట్టులో రంజీ ట్రోఫీ ఆడిన సీనియర్లతో పాటు జూనియర్లు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ కొత్త, పాత అనే తేడా లేకుండా అందరం ఒకే ఫ్యామిలీలా కలిసిపోయాము. మా కోచింగ్ స్టాఫ్, టీమ్‌మేట్స్ అందరూ ఎంతో మోటివేట్ చేస్తున్నారు. కప్పు గెలవలనే మేమంతా గ్రౌండ్‌లో వందకు రెండు వందల శాతం ఎఫర్ట్ పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాము.

ఈ ఛాంపియన్స్​ ప్లేయర్ గణేశ్​తో ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్: ఈనాడు టోర్నీ అనుభవాలు ఏంటి? అభిమానులకు ఏం చెప్తారు?
గణేశ్: మూడేళ్ల క్రితం ఇంటర్ కాలేజ్ స్థాయిలో జరిగిన ఈనాడు క్రికెట్ ఛాంపియన్ షిప్‌లో ఆడి మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ తీసుకున్నాను. ఈనాడు కల్పించిన ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ నాకు చాలా ఉపయోగపడింది. మళ్లీ ఇప్పుడు అదే రామోజీ గ్రూప్​నకు చెందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్‌లో ఆడటం మళ్లీ నా ఫ్యామిలీలోకి వచ్చినట్లు అనిపిస్తోంది. మహబూబ్‌నగర్ ప్రజలు, క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఉప్పల్ స్టేడియానికి వచ్చి మా టీమ్‌ను సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.

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