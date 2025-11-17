ముగిసిన 'సబల మిల్లెట్స్' టోర్నీ- తెలంగాణాకు మూడో స్థానం
జాతీయ పికిల్బాల్ టోర్నీ: తెలంగాణకు మూడు పతకాలు — రెండు స్వర్ణాలు, ఒక రజతంతో సంయుక్త మూడోస్థానం
Published : November 17, 2025 at 12:25 PM IST
Sabala Pickle Ball Championship : బెంగళూరు వేదికగా కర్ణాటక పికిల్బాల్ సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగిన జాతీయ పికిల్బాల్ ఛాంపియన్షిప్లో తెలంగాణ క్రీడాకారులు ప్రతిభ కనబరుస్తూ మూడు పతకాలను ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ప్రియా 'సబల మిల్లెట్స్' ఈ టోర్నీకి స్పాన్సర్గా వ్యవహరించింది. ఆదివారం ముగిసిన ఈ పోటీల్లో రెండు స్వర్ణాలు, ఒక రజతంతో తెలంగాణ గుజరాత్తో కలిసి సంయుక్తంగా మూడో స్థానంలో నిలిచింది. దేశంలోని 21 రాష్ట్రాల నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొన్న ఈ టోర్నీలో మహారాష్ట్ర ఎనిమిది పతకాలతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, కర్ణాటక నాలుగు పతకాలతో రెండో స్థానంలో ఉంది.
విజయాలతో మెరిసిన చివరి రోజు
పోటీల చివరి రోజున వివిధ వర్గాల్లో క్రీడాకారులు కింది విధంగా విజేతలుగా నిలిచారు:
- 70+ పురుషుల డబుల్స్: నటరాజ సుబ్రమణియన్ – ఎస్.ఎల్. రాజీవ్ రెడ్డి (తమిళనాడు)
- మహిళల డబుల్స్: నోమి అమల్సాద్వివాలా – పెర్ల్ అమల్సాద్వివాలా
- అండర్-18 బాలుర సింగిల్స్: ఆర్వి రాజ్ఖన్నా
- 30+ మిక్స్డ్ డబుల్స్: వి.ఆర్. జాదవ్ – శ్రద్ధ దామిని
- ఓపెన్ మెన్స్ డబుల్స్: ఆదిత్యసింగ్ – అర్జున్ సింగ్
- 50+ మిక్స్డ్ డబుల్స్:కిరణ్ సాలియన్ – శ్రుతి కెవల్రమణి
అండర్-18 మిక్స్డ్ టీమ్లో దేవ్ షా–నాగమోక్ష జంట విజేతలు
జాతీయ పికిల్బాల్ ఛాంపియన్షిప్లో శనివారం జరిగిన పోటీల్లో అండర్-18 మిక్స్డ్ టీమ్ విభాగంలో దేవ్ షా–నాగమోక్ష జంట అద్భుత ప్రదర్శనతో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. విభిన్న కేటగిరీల్లో టైటిళ్లు సాధించారు క్రీడాకారులు. రోజంతా జరిగిన పోటీల్లో పలువురు క్రీడాకారులు తమ తమ విభాగాల్లో మెరిసారు.ఈ విజేతలకు కర్ణాటక పికిల్బాల్ సమాఖ్య సబల మిల్లెట్స్ ప్రతినిధులు పతకాలను అందజేశారు. వారెవరంటే
- 30+ పురుషుల విభాగం: రాహుల్ బెల్వాల్
- 50+ మహిళల విభాగం: గౌరిక చోప్రా
- అండర్-14 బాలికల డబుల్స్:రవణశ్రీ – అశ్రిత
- అండర్-12 బాలికల డబుల్స్: అశ్రిత – రితన్యశ్రీ
- 50+ పురుషుల విభాగం: అఖిల్ మాథూర్
- అండర్-16 బాలుర సింగిల్స్: కియాన్
- అండర్-18 బాలికల సింగిల్స్: నాగమోక్ష
సబల మిల్లెట్స్ ఉత్పత్తులకు భారీ స్పందన
పోటీల్లో సబల మిల్లెట్స్ అందించిన ఆరోగ్యకరమైన చిరుధాన్యాల రెడీ టు ఈట్ పదార్థాలు క్రీడాకారులు, విద్యార్థులు, ప్రేక్షకులు రుచి చూశారు. టోర్నీ వేదిక 'ద స్పోర్ట్స్ స్కూల్' పరిసరాల్లోని అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ఏరియాలో కూడా సబల ఉత్పత్తులకు మంచి ఆదరణ లభించింది. అన్ని వయసు వర్గాల్లోని క్రీడాకారులు మెరిసిన జాతీయ పికిల్బాల్ పోటీలు ఉత్సాహంగా ముగిశాయి.
ఏంటీ సబల?
సబల మిల్లెట్స్ "భారత్ కా సూపర్ ఫుడ్" భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న బ్రాండ్. ఇది రామోజీ గ్రూప్లో భాగం. ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన, ఆకర్షణీయమైన ఆహారాన్ని అందించడం దీని లక్ష్యం. శారీరకంగా, మానసికంగా రెండింటికీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించడాన్ని రామోజీ గ్రూప్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భారతీయ ఆహార పరిశ్రమలో అత్యంత విశ్వసనీయ బ్రాండ్లలో ఒకటైన సబల, జాతీయ పికిల్బాల్ టోర్నీకి స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తోంది.
