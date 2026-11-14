విషాదం : అండర్ -19 జట్టుకు ఎంపికైన యువతి ఆత్మహత్య
Female Cricketer Passed Away: తెలంగాణలోని వికారాబాద్ జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. అండర్ 19 మహిళా క్రికెటర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
Published : November 14, 2026 at 12:07 PM IST
తెలంగాణలో 17ఏళ్ల మహిళా క్రికెటర్ నందిని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన క్రీడావర్గాల్లో విషాదం నింపింది. వికారాబాద్లోని తమ అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడారు. ఆమె ఇటీవల తెలంగాణ నుంచి బీసీసీఐ అండర్- 19 మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికైయ్యారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
లైగింక వేధింపులే కారణం : కుటుంబసభ్యుల ఆరోపణలు
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల్ మండలం సంగయ్య పల్లికి చెందిన నందిని (17) ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు. ప్రస్తుతం పట్టణ కేంద్రంలోని మధు కాలనీలో తమ అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉంటూ నందిని క్రికెట్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవల భారత్ అండర్ 19 జట్టుకు సైతం ఎంపికైయ్యారు. అయితే స్థానికంగా ఉన్న ఇద్దరు యువకులు కొంతకాలంగా తమ కుమార్తెను ప్రేమ పేరుతో వేధించినట్లు నందిని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ వేధింపుల వల్లే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని పేర్కొన్నారు. ఆ ఇద్దర్నీ వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కుటుంబ సభ్యులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు.
Telangana | A 17-year-old cricket player died by suicide by hanging at her maternal uncle's residence in Madhu Colony, Vikarabad. The victim was staying at her maternal uncle's house in Madhu Colony and was undergoing coaching for selections. Her family has alleged that two youths were harassing her in the name of love, and that is why she took the extreme step. A case has been registered and further investigation is in progress.— ANI (@ANI) November 13, 2026
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు వికారాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో భాగంగా నందిని మొబైల్ ఫోన్ను పోలీసులు పరిశీలించారు. మరింత సమాచారం కోసం ఆమె ఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపి, కేసులోని అన్ని కోణాలను పరిశీలిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అయితే పోలీసుల దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.