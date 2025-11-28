శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్- షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసిన BCCI
Published : November 28, 2025 at 4:10 PM IST
Ind vs SL T20 Series 2025 : నవంబర్ 2న విశ్వవిజేతలుగా నిలిచిన భారత మహిళల క్రికెట్, ఇక వచ్చే ఏడాది జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్పై కన్నేసింది. ఈ క్రమంలోనే భారత్ మహిళల జట్టు మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతుంది. ఎవరితో ఏ సిరీస్లో ఆడనుందో అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి టీమ్ఇండియా తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉందంటే?
వచ్చే నెల భారత్ మహిళల జట్టు, శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం శ్రీలంక మహిళల క్రికెట్ జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్లో 5 మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఉండనుంది. ఈ సిరీస్లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోనే టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది. తాజాగా బీసీసీఐ ఈ సిరీస్ షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఇందులో రెండు మ్యాచ్లు తెలుగు రాష్ట్రాం ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్టణం వేదికగా జరగనుండడం లోకల్ ఫ్యాన్స్కు కిక్ ఇచ్చే విషయం. ఇక త్వరలోనే ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన జట్టును కూడా బీసీసీఐ ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది.
భారత్- శ్రీలంక సిరీస్ ప్రకటన
డిసెంబర్ 21న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి రెండు మ్యాచ్లు డిసెంబర్ 21, 23 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో జరుగుతాయి. దీని తర్వాత డిసెంబర్ 26, 28, 30 తేదీలలో తిరువనంతపురంలో చివరి మూడు టీ20 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ఈ సిరీస్తో మరోసారి అభిమానులకు టీమ్ఇండియా మహిళా క్రీడాకారుల ఆటను చూసే అవకాశం ఉంది.
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్
శ్రీలంకపై భారత్కు మంచి రికార్డు ఉంది. ఇప్పటిదాకా ఇరుజట్ల మధ్య 26 మ్యాచ్లు జరగ్గా అందులో భారత్ 20 విజయాలతో సూపర్ ట్రాక్ రికార్డును కలిగి ఉంది. శ్రీలంక చివరిసారిగా భారత్ను 2014లో ఓడించింది. ఇక రీసెంట్గా వరల్డ్కప్ నెగ్గిన జోష్లో ఉన్న టీమ్ఇండియా, స్వదేశంలో జరగనున్న ఈ సిరీస్ను క్లీన్స్వీప్ చేయాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) November 28, 2025
Schedule for @IDFCFIRSTBank T20I series against Sri Lanka Women announced.
Details ▶️ https://t.co/jYCdTE8YhA#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/wK4d5c0XLQ
భారత్- శ్రీలంక టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్
- మొదటి టీ20 - డిసెంబర్ 21, విశాఖపట్నం
- రెండో టీ20 - డిసెంబర్ 23, విశాఖపట్నం
- మూడో టీ20 - డిసెంబర్ 26, తిరువనంతపురం
- నాలుగో టీ20 - డిసెంబర్ 28, తిరువనంతపురం
- ఐదో టీ20 - డిసెంబర్ 30, తిరువనంతపురం
2026 వరల్డ్కప్నకు ప్రిపరేషన్
కాగా, ఈ సిరీస్ వచ్చే ఏడాది జరగనున్న మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్నకు సన్నద్దంగా ఉపయోగపడుతుంది. 2026 జూన్ 12న పొట్టి కప్ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఈవెంట్కు ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
