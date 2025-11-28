ETV Bharat / sports

శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్- షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసిన BCCI

భారత్ x శ్రీలంక టీ20 సిరీస్- షెడ్యూల్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ

IND W vs SL W T20
IND W vs SL W T20 (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Ind vs SL T20 Series 2025 : నవంబర్ 2న విశ్వవిజేతలుగా నిలిచిన భారత మహిళల క్రికెట్, ఇక వచ్చే ఏడాది జరగనున్న టీ20 వరల్డ్​కప్​పై కన్నేసింది. ఈ క్రమంలోనే భారత్ మహిళల జట్టు మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతుంది. ఎవరితో ఏ సిరీస్​లో ఆడనుందో అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి టీమ్ఇండియా తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉందంటే?

వచ్చే నెల భారత్ మహిళల జట్టు, శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్​ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం శ్రీలంక మహిళల క్రికెట్ జట్టు భారత్​ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్​లో 5 మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్ ఉండనుంది. ఈ సిరీస్​లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోనే టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది. తాజాగా బీసీసీఐ ఈ సిరీస్ షెడ్యూల్​ను ప్రకటించింది. ఇందులో రెండు మ్యాచ్​లు తెలుగు రాష్ట్రాం ఆంధ్రప్రదేశ్​ విశాఖపట్టణం వేదికగా జరగనుండడం లోకల్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్​ ఇచ్చే విషయం. ఇక త్వరలోనే ఈ సిరీస్​కు సంబంధించిన జట్టును కూడా బీసీసీఐ ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది.

భారత్- శ్రీలంక సిరీస్ ప్రకటన
డిసెంబర్ 21న ఈ సిరీస్‌ ప్రారంభం కానుంది. తొలి రెండు మ్యాచ్​లు డిసెంబర్ 21, 23 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో జరుగుతాయి. దీని తర్వాత డిసెంబర్ 26, 28, 30 తేదీలలో తిరువనంతపురంలో చివరి మూడు టీ20 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ఈ సిరీస్​తో మరోసారి అభిమానులకు టీమ్ఇండియా మహిళా క్రీడాకారుల ఆటను చూసే అవకాశం ఉంది.

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్
శ్రీలంకపై భారత్​కు మంచి రికార్డు ఉంది. ఇప్పటిదాకా ఇరుజట్ల మధ్య 26 మ్యాచ్‌లు జరగ్గా అందులో భారత్ 20 విజయాలతో సూపర్ ట్రాక్ రికార్డును కలిగి ఉంది. శ్రీలంక చివరిసారిగా భారత్​ను 2014లో ఓడించింది. ఇక రీసెంట్​గా వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన జోష్​లో ఉన్న టీమ్ఇండియా, స్వదేశంలో జరగనున్న ఈ సిరీస్​ను క్లీన్​స్వీప్ చేయాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

భారత్- శ్రీలంక టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్

  • మొదటి టీ20 - డిసెంబర్ 21, విశాఖపట్నం
  • రెండో టీ20 - డిసెంబర్ 23, విశాఖపట్నం
  • మూడో టీ20 - డిసెంబర్ 26, తిరువనంతపురం
  • నాలుగో టీ20 - డిసెంబర్ 28, తిరువనంతపురం
  • ఐదో టీ20 - డిసెంబర్ 30, తిరువనంతపురం

2026 వరల్డ్​కప్​నకు ప్రిపరేషన్
కాగా, ఈ సిరీస్​ వచ్చే ఏడాది జరగనున్న మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్​నకు సన్నద్దంగా ఉపయోగపడుతుంది. 2026 జూన్ 12న పొట్టి కప్ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఈవెంట్​కు ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.

