ర్యాంకింగ్స్లో దుమ్ములేపిన ఇషాన్- ఏకంగా 17 స్థానాలు ఎగబాకి!
T20 Rankings : లేటెస్ట్ ర్యాంకులు విడుదల చేసిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- దూసుకొచ్చిన ఇషాన్ కిషన్- టాప్ 10లో నలుగురు భారత క్రికెటర్లు
Published : February 18, 2026 at 4:03 PM IST
ICC Rankings 2026 : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. టీ20 వరల్డ్కప్లో సంచలన ప్రదర్శనతో అదరగొడుతున్న ఇషాన్, తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్లో ఏకంగా 17 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. దీంతో ప్రస్తుతం 732 రేటింగ్స్తో ఇషాన్ ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక అభిషేక్ శర్మ తన అగ్రస్థానాన్ని పదిలంగా ఉంచుకున్నాడు.
ఇక యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని నాలుగో ప్లేస్కు ఎగబాకాడు. టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్లేస్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అతడు 747 రేటింగ్స్తో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో టీ20 ర్యాకింగ్స్లో టాప్ 10లో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు ఉన్నారు. మరోవైపు ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాపై సెంచరీ బాదిన శ్రీలంక స్టార్ బ్యాటర్ పాథుమ్ నిస్సంక మూడు స్థానాలు ఎగబాకి మూడో ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు.
🚨 ISHAN KISHAN ENTERS TOP 10. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 18, 2026
- Ishan Kishan is now No.8 Ranked T20i batter, climbing 17 positions after his heroics against Pakistan. 🇮🇳 pic.twitter.com/2LWCxOPxcu
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 891 రేటింగ్స్
- ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్) - 808 రేటింగ్స్
- పాథుమ్ నిస్సంక (శ్రీలంక) - 786 రేటింగ్స్
- తిలక్ వర్మ (భారత్) - 751 రేటింగ్స్
- షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 748