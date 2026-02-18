ETV Bharat / sports

ర్యాంకింగ్స్​లో దుమ్ములేపిన ఇషాన్- ఏకంగా 17 స్థానాలు ఎగబాకి!

T20 Rankings : లేటెస్ట్ ర్యాంకులు విడుదల చేసిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- దూసుకొచ్చిన ఇషాన్ కిషన్- టాప్ 10లో నలుగురు భారత క్రికెటర్లు

ICC Rankings
ICC Rankings (Source : AP News)
ICC Rankings 2026 : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. టీ20 వరల్డ్​కప్​లో సంచలన ప్రదర్శనతో అదరగొడుతున్న ఇషాన్, తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్​లో ఏకంగా 17 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. దీంతో ప్రస్తుతం 732 రేటింగ్స్​తో ఇషాన్ ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక అభిషేక్ శర్మ తన అగ్రస్థానాన్ని పదిలంగా ఉంచుకున్నాడు.

ఇక యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని నాలుగో ప్లేస్​కు ఎగబాకాడు. టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్లేస్​లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అతడు 747 రేటింగ్స్​తో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో టీ20 ర్యాకింగ్స్​లో టాప్ 10లో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు ఉన్నారు. మరోవైపు ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాపై సెంచరీ బాదిన శ్రీలంక స్టార్ బ్యాటర్ పాథుమ్ నిస్సంక మూడు స్థానాలు ఎగబాకి మూడో ర్యాంక్​కు చేరుకున్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 891 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్) - 808 రేటింగ్స్
  • పాథుమ్ నిస్సంక (శ్రీలంక) - 786 రేటింగ్స్
  • తిలక్ వర్మ (భారత్) - 751 రేటింగ్స్
  • షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 748

