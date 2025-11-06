'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ
ప్రధానితో ఛాంపియన్ల భేటీ- ప్లేయర్లతో సరదాగా చర్చించిన మోదీ
Published : November 6, 2025 at 10:00 AM IST
Team India Champions Meets PM Modi : 2025 వన్డే వరల్డ్కప్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు బుధవారం దిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీని కలిసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో రిలీజైంది. ఛాంపియన్లతో మోదీ సరదాగా మాట్లాడారు. టోర్నీలో టీమ్ఇండియా జర్నీ, గెలుపోటముల గురించి ప్లేయర్లతో ప్రధాని చర్చించారు. 2017లో ఆయనను కలిసిన సందర్భాన్ని కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ గుర్తుచేసుకుంది. అప్పట్నుంచి విజయం సాధించి, ట్రోఫీని ఇక్కడకు తీసుకొచ్చేందుకు ఇన్నేళ్లు శ్రమించినట్లు చెప్పింది.
అలాగే గెలుపు అనంతరం బంతిని హర్మన్ జేబులో పెట్టుకోవడం గురించి కూడా మోదీ మాట్లాడురు. ఈ మేరకు అదృష్టవశాత్తు బంతి తన దగ్గరకు వచ్చిందని, దాన్ని తన దగ్గరే పెట్టుకున్నానని హర్మన్ ప్రధాని మోదీకి చెప్పింది. ఆల్రౌండర్, 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్'గా నిలిచిన దీప్తి శర్మ కూడా మోదీతో మాట్లాడింది. ఇక ఆయన స్కిన్ కేర్ సీక్రెట్ ఏంటి? అని హర్లీన్ డియోన్ సరదాగా మోదీని ఆడిగింది.
పాఠశాలలకు వెళ్లండి!
ప్లేయర్లతో భేటీ అయిన సందర్భంగా 'ఫిట్ ఇండియా' సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ప్రధాని మోదీ ఛాంపియన్లను కోరారు. దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న స్థూలకాయ సమస్యపై గురించి మోదీ వారితో చర్చించారు. ఈ క్రమంలోనే పాఠశాలలకు వెళ్లి క్రీడలను ఎంచుకునేలా యువతను ప్రోత్సహించాలని, 'ఫిట్ ఇండియా' సందేశాన్ని బలంగా తీసుకెళ్లాలని ప్రధాని సూచించారు. అనంతరం జట్టు సభ్యులంతా సంతకాలు చేసిన జెర్సీని కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ ప్రధాని మోదీకి బహూకరించింది.
మోదీతో ఫొటో కావాలని వాళ్లతో చెప్పాను!
'జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లాం. అక్కడ కింగ్ చార్లెస్తో భేటీ అయ్యిం. అయితే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం 20మందినే లోపలికి అనుమతించారు. దీనివల్ల సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ లోపలికి రాలేకపోయింది. ప్లేయర్లతోపాటు ముగ్గురు స్కిల్ కోచ్లను తీసుకెళ్లాను. ఇక ప్రొటోకల్ వల్ల లోపలికి రాలేకపోయినందుకు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్కు సారీ చెప్పాను. మనకు ఇది కాదు, నవంబర్ 05న మోదీజీతో ఫొటో కావాలి అని వాళ్లతో చెప్పాను. ఇవాళ ఆ సమయం వచ్చింది' అని కోచ్ మజుందార్ తెలిపారు.
ఇక మహిళల జట్టు వరల్డ్కప్ అనంతరం మోదీ ప్లేయర్లను అభినందించారు. ప్రదర్శనకు తగ్గ ఫలితం అని కొనియాడారు. 'మహిళల అసమాన ప్రతిభ, అద్వితీయ ప్రదర్శనకు తగిన ఫలితం లభించింది. ఈ గెలుపు మహిళల క్రికెట్ను మరింత ఉన్నతస్థాయికి తీసుకెళుతుంది. ఫైనల్లో గొప్ప నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రదర్శన చేశారు. ప్లేయర్లందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ చరిత్రాత్మక విజయం భవిష్యత్ తరాలను క్రీడలవైపు మళ్లిస్తుంది' అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.
