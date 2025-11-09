ETV Bharat / sports

భారత్ వరల్డ్​కప్ విజయంపై కోచ్ మజుందార్ రియాక్షన్

Team India Coach Muzumdar : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​ పైనల్​తో భారత క్రికెట్ అభిమానుల దశాబ్దాల నిరీక్షణకు ఫుల్​ స్టాప్ పడింది. నవీ ముంబయి వేదికగా హర్మన్​ప్రీత్ సేన సౌతాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి సగర్వంగా కప్పును ముద్దాడింది. మైదానంలో మన ప్లేయర్లు అద్భుత ఆటతీరుతో ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపించారు. అయితే ప్లేయర్ల ఆట మనమంతా చూశాం. కానీ, ఈ విజయానికి తెర వెనుక మరొకరు కూడా కష్టపడ్డారు. ఆయనే హెడ్ కోచ్ అముల్ ముజుందార్​.

ప్లేయర్లకు మద్దతుగా ఉంటూ వాళ్లను ప్రోత్సహించింది, తీర్చిదిద్దింది కోచ్ మజుందారే. గెలుపోటముల్లో మద్దతుగా ఉంటూ ఎంతగానో ప్రొత్సహించాడు. సెమీఫైనల్​లో ఛేజింగ్​కు ముందు భారీ ఛేదనను చూసి భయపడొద్దని, ప్రత్యర్థుల కంటే ఒక్క పరుగు ఎక్కువ చేస్తే చరిత్ర సృష్టించగలమని జట్టులో స్ఫూర్తిని నింపాడని మ్యాచ్ ఆనంతరం కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ చెప్పింది. ఆయన నింపిన స్ఫూర్తితోనే టోర్నీలో రాణించామని చెప్పిన కెప్టెన్, ఫైనల్​లో నెగ్గిన తర్వాత గౌరవంగా ఆయన కాళ్లకు నమస్కరించింది.

అయితే ఇంతటి ఘన విజయం వెనకున్న మజుందార్ వరల్డ్​కప్ విక్టరీపై తొలిసారి స్పందించాడు. ఈ గెలుపు సినిమాల స్ఫూర్తితో వచ్చింది కాదని, జట్టులోకి అందరూ సమష్టిగా రాణించి సాధించిన విజయం అని అన్నాడు. టోర్నీలో టీమ్ఇండియా ప్రయాణం భావోద్వేగంతో సాగిందని చెప్పాడు. టోర్నమెంట్ ఆసాంతం ప్లేయర్లతో చర్చలు జరిగాయని, అది జట్టును ఐక్యంగా ఉంచడానికి తోడ్పడిందని అన్నాడు. ఈ మేరకు ఆయన మాట్లాడిన వీడియోను బీసీసీఐ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

'నేను ఏదైనా నిజాయితీగా మాట్లాడుతాను. నాటకీయతగా ఉండడం నాకు రాదు. జట్టుతో ఏది మాట్లాడాలో అనే దానిపై నాకు ఓ అవగాహన ఉంటుంది. సెమీ ఫైనల్​కు ముందు మేం బయటి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి కొత్త ప్రపంచాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం. ఇక ఫైనల్​కు ముందు, 7 గంటలు ప్రచంచాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆటపైనే దృష్టి పెట్టమని చెప్పాను. అప్పుడే మన చరిత్రను మనమే కొత్తగా రాయొచ్చని చెప్పాను. నేను ఆరోజు ఫైనల్​కు ముందు చెప్పిందంతా ప్లాన్ చేసింది కాదు. అది అకస్మాత్తుగా జరిగిపోయింది'

'ఈ జట్టులో నేను ఎవరికైనా ఫోన్ చేయాలనుకుంటే అది కెప్టెన్ హర్మన్​కే. ఇతర క్రీడల్లో పరిస్థితులను కోచ్​లు, మేనేజర్​లు చక్కబెట్టగలరేమో! కానీ, క్రికెట్​లో కెప్టెనే అందరి కంటే కీలకం. మైదామంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సింది కెప్టెనే. ప్రపంచంలోనే నెం.1గా ఉండాలని, ప్రపంచకప్ గెలవాలనేది ఒక కల. అది ఎప్పటికీ కలే. ఒక్క ట్రోపీ నెగ్గగానే తీరిపోదు. ఈ ప్రయాణం ఇలాగే కొనసాగాలి. చివరగా ఈ జట్టులోని ప్లేయర్లకు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​, ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఇలాంటి జట్టు దొరకడం అదృష్టం' అని మజుందార్ అన్నాడు.

