'సినిమాల స్ఫూర్తితో గెలిచింది కాదు'- వరల్డ్కప్ విక్టరీపై కోచ్ మజుందార్ రియాక్షన్
Published : November 9, 2025 at 10:28 AM IST
Team India Coach Muzumdar : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ పైనల్తో భారత క్రికెట్ అభిమానుల దశాబ్దాల నిరీక్షణకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. నవీ ముంబయి వేదికగా హర్మన్ప్రీత్ సేన సౌతాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి సగర్వంగా కప్పును ముద్దాడింది. మైదానంలో మన ప్లేయర్లు అద్భుత ఆటతీరుతో ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపించారు. అయితే ప్లేయర్ల ఆట మనమంతా చూశాం. కానీ, ఈ విజయానికి తెర వెనుక మరొకరు కూడా కష్టపడ్డారు. ఆయనే హెడ్ కోచ్ అముల్ ముజుందార్.
ప్లేయర్లకు మద్దతుగా ఉంటూ వాళ్లను ప్రోత్సహించింది, తీర్చిదిద్దింది కోచ్ మజుందారే. గెలుపోటముల్లో మద్దతుగా ఉంటూ ఎంతగానో ప్రొత్సహించాడు. సెమీఫైనల్లో ఛేజింగ్కు ముందు భారీ ఛేదనను చూసి భయపడొద్దని, ప్రత్యర్థుల కంటే ఒక్క పరుగు ఎక్కువ చేస్తే చరిత్ర సృష్టించగలమని జట్టులో స్ఫూర్తిని నింపాడని మ్యాచ్ ఆనంతరం కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ చెప్పింది. ఆయన నింపిన స్ఫూర్తితోనే టోర్నీలో రాణించామని చెప్పిన కెప్టెన్, ఫైనల్లో నెగ్గిన తర్వాత గౌరవంగా ఆయన కాళ్లకు నమస్కరించింది.
అయితే ఇంతటి ఘన విజయం వెనకున్న మజుందార్ వరల్డ్కప్ విక్టరీపై తొలిసారి స్పందించాడు. ఈ గెలుపు సినిమాల స్ఫూర్తితో వచ్చింది కాదని, జట్టులోకి అందరూ సమష్టిగా రాణించి సాధించిన విజయం అని అన్నాడు. టోర్నీలో టీమ్ఇండియా ప్రయాణం భావోద్వేగంతో సాగిందని చెప్పాడు. టోర్నమెంట్ ఆసాంతం ప్లేయర్లతో చర్చలు జరిగాయని, అది జట్టును ఐక్యంగా ఉంచడానికి తోడ్పడిందని అన్నాడు. ఈ మేరకు ఆయన మాట్లాడిన వీడియోను బీసీసీఐ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'𝙁𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙭𝙩 7 𝙝𝙤𝙪𝙧𝙨, 𝙬𝙚 𝙘𝙪𝙩 𝙤𝙪𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙤𝙞𝙨𝙚' 💭— BCCI Women (@BCCIWomen) November 8, 2025
A dream realized, yet the journey continues. ✨#TeamIndia’s World Cup-winning Head Coach Amol Muzumdar reflects on the emotions and spirit that shaped an unforgettable campaign 🏆 - By… pic.twitter.com/bRLrIjye4Z
'నేను ఏదైనా నిజాయితీగా మాట్లాడుతాను. నాటకీయతగా ఉండడం నాకు రాదు. జట్టుతో ఏది మాట్లాడాలో అనే దానిపై నాకు ఓ అవగాహన ఉంటుంది. సెమీ ఫైనల్కు ముందు మేం బయటి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి కొత్త ప్రపంచాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం. ఇక ఫైనల్కు ముందు, 7 గంటలు ప్రచంచాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆటపైనే దృష్టి పెట్టమని చెప్పాను. అప్పుడే మన చరిత్రను మనమే కొత్తగా రాయొచ్చని చెప్పాను. నేను ఆరోజు ఫైనల్కు ముందు చెప్పిందంతా ప్లాన్ చేసింది కాదు. అది అకస్మాత్తుగా జరిగిపోయింది'
No words to describe this feeling 💙— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/TIbbeE5t8m#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/nmKq7K7kgc
'ఈ జట్టులో నేను ఎవరికైనా ఫోన్ చేయాలనుకుంటే అది కెప్టెన్ హర్మన్కే. ఇతర క్రీడల్లో పరిస్థితులను కోచ్లు, మేనేజర్లు చక్కబెట్టగలరేమో! కానీ, క్రికెట్లో కెప్టెనే అందరి కంటే కీలకం. మైదామంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సింది కెప్టెనే. ప్రపంచంలోనే నెం.1గా ఉండాలని, ప్రపంచకప్ గెలవాలనేది ఒక కల. అది ఎప్పటికీ కలే. ఒక్క ట్రోపీ నెగ్గగానే తీరిపోదు. ఈ ప్రయాణం ఇలాగే కొనసాగాలి. చివరగా ఈ జట్టులోని ప్లేయర్లకు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఇలాంటి జట్టు దొరకడం అదృష్టం' అని మజుందార్ అన్నాడు.
Landmark decisions that led to a historic victory 👏🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
Captain Harmanpreet Kaur and Head Coach Amol Muzumdar highlight the role played by the BCCI as well as former BCCI Honorary Secretary & current ICC Chairman Mr. Jay Shah in #TeamIndia's World Cup success 🙌 @JayShah |… pic.twitter.com/fCYPwWlnNm
