T20 వరల్డ్కప్ ముందు బయటపడ్డ భారత్ బలహీనత!- ప్రత్యర్థులకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుందా?
భారత్ x న్యూజిలాండ్ - సిరీస్లో తొలి ఓటమి- వరల్డ్కప్ ముంగిట ఆ విషయంలో ఆందోళన
Published : January 29, 2026 at 12:18 PM IST
Ind vs NZ T20 Series : స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో భారత్ తొలి ఓటమి చవిచూసింది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో హ్యాట్రిక్ విజయాలతో భారత్ జోరు మీదుండడంతో క్వీన్స్వీప్ పక్కా అని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ, బుధవారం విశాఖపట్టణంలో జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్లో 50 పరుగులు తేడాతో కివీస్ నెగ్గింది. 216 పరుగుల భారీ ఛేదనలో భారత్ 18.4 ఓవర్లలో 165 స్కోర్కే పరిమితమైంది. దీంతో టీమ్ఇండియా అభిమానుల్లో ఓ విషయంపై ఆందోళన నెలకొంది.
అదే టీమ్ఇండియా బలహీనతా?
పొట్టి ఫార్మాట్లో టీమ్ఇండియా దూసుకుపోతున్నప్పటికీ, టీ20 వరల్డ్కప్ ముంగిట ఓ అంశం కలవరపెడుతోంది. టీ20ల్లో ఇప్పటికే భారత్ వరుసగా 11 సిరీస్ల్లో విజయం సాధించి జోష్లో ఉంది. అయితే 210+ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో మాత్రం తడబాటుకు గురవుతోంది. జట్టులో స్టార్ ప్లేయర్లు ఉన్నప్పటికీ టీ20 చరిత్రలో టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా 210 పరుగులకు పైగా లక్ష్యాన్ని ఒక్కసారి కూడా ఛేదించలేదు. దీంతో ఇది వరల్డ్కప్ ముంగిట భారత్కు బలహీనతే అని ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.
A spirited performance from Team India, but New Zealand bag the win in this contest. On to the next one! 👍#INDvNZ | 5th T20I | SAT, 31st JAN, 6 PM onwards pic.twitter.com/sVOen5t0na— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
T20 హిస్టరీ ఇదీ!
భారత్ T20 క్రికెట్లో ఇప్పటిదాకా 118 సార్లు ఛేజ్ చేసింది. అందులో 80 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. ఇందులో ఒక్క మ్యాచ్లో కూడా 210+ టార్గెట్ లేకపోవడం గమనార్హం. మరో 34 టీ20ల్లో ఒటమి పాలైంది. మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్ల ఫలితాలు తేలలేదు.
ప్రత్యర్థులకు ఛాన్స్!
వాస్తవానికి టీమ్ఇండియా తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సందర్భాల్లో భారీ స్కోర్లు సాధించింది. ఈ సిరీస్లోనూ మూడో మ్యాచ్లో 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 10 ఓవర్లలోనే అందుకొని రికార్డు సృష్టించింది. అయితే ఆ తర్వాత మ్యాచ్లో మాత్రం డీలా పడిపోయింది. సిరీస్లో జోష్మీదున్న భారత్ 216 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేకపోవడం అభిమానులకు నిరాశ కలిగించింది. త్వరత్వరగా వికెట్లు పడడం, ఒత్తిడి పెరిగిపోవడంతో ఓటమి చవిచూసింది.
#TeamIndia have a record run chase on their hands! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
They did it in the 2nd T20I by chasing 209, will they repeat history tonight? 🤔#INDvNZ | 4th T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/UkIOb9Ri1y pic.twitter.com/OanYk8GopS
ఈ నేపథ్యంలో టీ20ల్లో 210 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధిస్తే భారత్పై విజయం ఖాయం అనే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇది ప్రత్యర్థులకు అవకాశంగా మారుతోంది. ఒకవేళ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 201కంటే ఎక్కువ రన్స్ చేస్తే, టీమ్ఇండియాను ఒత్తిడిలోకి నెట్టవచ్చు అని భావించే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇప్పటికైనా భారీ ఛేదనలో టీమ్ఇండియా ఒత్తిడికి లోనవకుండా, ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా అందుకునేలాగా జట్టులో మార్పు రావాలని ఆశిస్తున్నారు.
ముందుంది వరల్డ్కప్
మరో 9 రోజుల్లో పొట్టి కప్పు టోర్నమెంట్ షురూ కానుంది. ఇది మెగా టోర్నమెంట్ కాబట్టి, ఇందులో మేటి జట్లతోనూ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తితే, పట్టు వీడకుండా పోరాడాల్సిందే. లేదంటే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించే ప్రమాదం ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.