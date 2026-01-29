ETV Bharat / sports

భారత్ x న్యూజిలాండ్ - సిరీస్​లో తొలి ఓటమి- వరల్డ్​కప్ ముంగిట ఆ విషయంలో ఆందోళన

Ind vs NZ
Ind vs NZ (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Ind vs NZ T20 Series : స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్​లో భారత్ తొలి ఓటమి చవిచూసింది. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో హ్యాట్రిక్ విజయాలతో భారత్ జోరు మీదుండడంతో క్వీన్​స్వీప్ పక్కా అని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ, బుధవారం విశాఖపట్టణంలో జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్​లో 50 పరుగులు తేడాతో కివీస్ నెగ్గింది. 216 పరుగుల భారీ ఛేదనలో భారత్ 18.4 ఓవర్లలో 165 స్కోర్​కే పరిమితమైంది. దీంతో టీమ్ఇండియా అభిమానుల్లో ఓ విషయంపై ఆందోళన నెలకొంది.

అదే టీమ్ఇండియా బలహీనతా?
పొట్టి ఫార్మాట్‌లో టీమ్ఇండియా దూసుకుపోతున్నప్పటికీ, టీ20 వరల్డ్​కప్ ముంగిట ఓ అంశం కలవరపెడుతోంది. టీ20ల్లో ఇప్పటికే భారత్ వరుసగా 11 సిరీస్​ల్లో విజయం సాధించి జోష్​లో ఉంది. అయితే 210+ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో మాత్రం తడబాటుకు గురవుతోంది. జట్టులో స్టార్ ప్లేయర్లు ఉన్నప్పటికీ టీ20 చరిత్రలో టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా 210 పరుగులకు పైగా లక్ష్యాన్ని ఒక్కసారి కూడా ఛేదించలేదు. దీంతో ఇది వరల్డ్​కప్ ముంగిట భారత్​కు బలహీనతే అని ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

T20 హిస్టరీ ఇదీ!
భారత్​ T20 క్రికెట్‌లో ఇప్పటిదాకా 118 సార్లు ఛేజ్ చేసింది. అందులో 80 మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించింది. ఇందులో ఒక్క మ్యాచ్​లో కూడా 210+ టార్గెట్ లేకపోవడం గమనార్హం. మరో 34 టీ20ల్లో ఒటమి పాలైంది. మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్‌ల ఫలితాలు తేలలేదు.

ప్రత్యర్థులకు ఛాన్స్!
వాస్తవానికి టీమ్ఇండియా తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సందర్భాల్లో భారీ స్కోర్లు సాధించింది. ఈ సిరీస్​లోనూ మూడో మ్యాచ్​లో 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 10 ఓవర్లలోనే అందుకొని రికార్డు సృష్టించింది. అయితే ఆ తర్వాత మ్యాచ్​లో మాత్రం డీలా పడిపోయింది. సిరీస్​లో జోష్​మీదున్న భారత్ 216 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేకపోవడం అభిమానులకు నిరాశ కలిగించింది. త్వరత్వరగా వికెట్లు పడడం, ఒత్తిడి పెరిగిపోవడంతో ఓటమి చవిచూసింది.

ఈ నేపథ్యంలో టీ20ల్లో 210 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధిస్తే భారత్​పై విజయం ఖాయం అనే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇది ప్రత్యర్థులకు అవకాశంగా మారుతోంది. ఒకవేళ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 201కంటే ఎక్కువ రన్స్​ చేస్తే, టీమ్ఇండియాను ఒత్తిడిలోకి నెట్టవచ్చు అని భావించే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇప్పటికైనా భారీ ఛేదనలో టీమ్ఇండియా ఒత్తిడికి లోనవకుండా, ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా అందుకునేలాగా జట్టులో మార్పు రావాలని ఆశిస్తున్నారు.

ముందుంది వరల్డ్​కప్​
మరో 9 రోజుల్లో పొట్టి కప్పు టోర్నమెంట్ షురూ కానుంది. ఇది మెగా టోర్నమెంట్ కాబట్టి, ఇందులో మేటి జట్లతోనూ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాకౌట్​ మ్యాచ్​ల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తితే, పట్టు వీడకుండా పోరాడాల్సిందే. లేదంటే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించే ప్రమాదం ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

