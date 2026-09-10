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ఆరు నెలలు టీమ్ఇండియా బిజీబీజీగా- IPL 2027కి ముందు 37 మ్యాచ్​లు- వన్డేలు పది కంటే ఎక్కువే

ఐపీఎల్​కు ముందు టీమ్ఇండియా షెడ్యూల్ ఫుల్ బిజీ- మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి మొత్తం 37 మ్యాచ్​లు ఆడనున్న భారత్

Team India Upcoming Series
టీమ్ఇండియా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 8:11 PM IST

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India Upcoming Matches : భారత క్రికెట్ జట్టు షెడ్యూల్ వచ్చే ఆరు నెలలపాటు ఫుల్ బిజీగా ఉండనుంది. 2026 సెప్టెంబర్ నుంచి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి దాకా టీమ్ఇండియా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మూడు ఫార్మాట్ల (టీ20, వన్డే, టెస్టులు)లో ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి జట్లతో తలపడేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను భారత క్రికెట్ బోర్డు రీసెంట్​గా విడుదల చేసింది. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం, 2027 ఐపీఎల్​ ప్రారంభానికి ముందు టీమ్ఇండియా మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి మొత్తం 37 మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. మరి ఎవరెవరితో ఎప్పుడెప్పుడు ఏయే సిరీస్​లో తలపడనుందో తెలుసుకుందాం!

వన్డేలపైనే అందరి దృష్టి
ఈ ఆరు నెలల కాలంలో టీమ్ఇండియా 14 వన్డే (ODI) మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. దీంతో భారత క్రికెట్ అభిమానులు స్టార్ క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ జోడీని మైదానంలో చూసే అవకాశం దక్కనుంది. 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ ఇద్దరికీ రానున్న ఈ వన్డే సిరీస్​కు ప్రాక్టీస్​గా ఉపయోగపడనున్నాయి. ఇద్దరు బరిలోకి దిగుతుండడంతో వన్డేలపై ఫుల్ క్రేజ్ నెలకొంది. ఇక వన్డేలతోపాటు టీమ్ఇండియా 16 టీ20, 7 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి.

మొదట ఆఫ్గాన్​తో
అప్​కమింగ్ షెడ్యూల్ అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్​తో షురూ కానుంది. సెప్టెంబర్ 13 నుంచి 17 వరకు ఆఫ్గాన్​తో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్‌కు ఆఫ్గాన్ బోర్డు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నప్పటికీ, అక్కడ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ మూడు మ్యాచ్‌లు భారత్​లోని దిల్లీలో అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలోనే జరుగుతాయి.

భారత పర్యటనకు వెస్టిండీస్
ఆ తర్వాత వెస్టిండీస్ జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 16 వరకు స్వదేశంలో వన్డే, టీ20 సిరీస్​లు ఆడనుంది. ఇందులో 3 వన్డేలు, 5 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. ఈ పర్యటనలో అక్టోబర్ 14న నాలుగో టీ20 మ్యాచ్​కు హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికకానుంది.

న్యూజిలాండ్ పర్యటన
ఈ విండోలో అత్యంత కీలకమైన సిరీస్ న్యూజిలాండ్ టూర్. ఇది క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ పర్యటనగా నిలవనుంది. ఈ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా మొత్తం 12 మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. ఇందులో 2 టెస్టులు, 5 వన్డేలు 5 టీ20లు ఉన్నాయి. ఈ పర్యటన అక్టోబర్ 22 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు జరుగుతుంది. తొలుత టీ20, ఆ తర్వాత వన్డేలు చివరగా టెస్టు సిరీస్​ జరుగుతాయి. 2019 తర్వాత భారత్ మొదటిసారిగా న్యూజిలాండ్‌లో టెస్ట్ క్రికెట్ ఆనుంది. అలాగే 2022 తర్వాత కివీస్ గడ్డపై వైట్- బాల్ సిరీస్‌ ఆడనుండడం భారత్​కు ఇదే తొలిసారి.

శ్రీలంకతో భారత్ సిరీస్
న్యూజిలాండ్ పర్యటన ముగిసిన తర్వాత, భారత జట్టు శ్రీలంకతో స్వదేశంలో 3 వన్డేలు, 3 టీ20 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను ఆడనుంది. డిసెంబర్ 13 నుంచి డిసెంబర్ 27 వరకు జరగనుంది. ఈ సిరీస్​లో టీమ్ఇండియా 2026 క్యాలెండర్ ఇయర్ ముగుస్తుంది.

కొత్త ఏడాదిలో జింబాబ్వేతో షురూ
భారత్ 2027 సంవత్సరాన్ని జింబాబ్వేతో సిరీస్‌తో ప్రారంభించనుంది. జనవరి 3 నుంచి జనవరి 9 వరకు ఇరు జట్ల మధ్య 3 వన్డే మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. 2027 ప్రపంచ కప్ సన్నాహాల్లో భాగంగా ఈ మ్యాచ్‌లు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి.

ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ సిరీస్
టెస్టు క్రికెట్​లో భారత్​కు అత్యంత కీలకమైన సిరీస్ ఇది. సొంతగడ్డపై కంగారూలతో ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్​లో టీమ్ఇండియా తలపడనుంది. 2027 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్​కు అర్హత సాధించాలంటే ఈ సిరీస్ కీలకం. ఈ సిరీస్ జనవరి 21న ప్రారంభమై మార్చి 2న ముగుస్తుంది. ఇక సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే, భారత ఆటగాళ్లు 2027 ఐపీఎల్​పై దృష్టి సారించనున్నారు. ఇలా వచ్చే ఆరు నెలలు టీమ్ఇండియా వరుసగా ఆయా దేశాలతో సిరీస్​లు ఆడనుంది.

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