T20 వరల్డ్​కప్ హిస్టరీలో టీమ్ఇండియా అత్యంత చెత్త ఓటములు- ఆ రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఘోర అవమానం!

T20 World Cup- టీ20 ప్రపంచకప్​లో భారత్ ఘోర ఓటములు- అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేసిన ఆ రెండు అవమానాలు!- లిస్ట్​లో నాలుగు మ్యాచ్​లు!

Ind vs SA
Ind vs SA (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
India Worst Losts T20 World Cup : డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా టీ20 వరల్డ్​కప్​ బరిలో దిగిన టీమ్ఇండియాకు సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్​లోనే షాక్ తగిలింది. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. తొలుత బంతితో, ఆ తర్వాత బ్యాటుతో పూర్తిగా విఫలమైన టీమ్ఇండియా కీలక పోరులో 76 పరుగుల తేడాతో ఓడి సెమీఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం చేసుకుంది. దీంతో తదుపరి రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ తప్పక నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఈ టోర్నీలో గ్రూప్ దశలో ఓటమి లేకుండానే టీమ్ఇండియా సూపర్ 8కు దూసుకొచ్చింది. వరుసగా యూఎస్​ఏ, నమీబియా, పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్​పై విజయం సాధించింది. దీంతో ఇక్కడ కూడా భారత్ అదే ఫలితాలు రిపీట్ చేయాలని అభిమానులు భావించారు. కానీ, సూపర్ 8 మొదటి మ్యాచ్​లోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగలడంతో నిరాశ చెందారు. వరల్డ్​ ఛాంపియన్ జట్టు ఘోర ఓటమిపాలవ్వడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Ind vs SA
సూర్యకుమార్ వికెట్ పడడంతో సంబరాల్లో సౌతాఫ్రికా (Source : Associated Press)

ఇప్పటికైనా తప్పులు సరిదిద్దుకొని వరుస విజయాలు సాధించి సెమీస్​కు చేరాలని ఆశిస్తున్నారు. టీమ్ఇండియా సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. అయితే గతంలోనూ టీ20 వరల్డ్​కప్​లో భారత్ భారీ పరాజయాలు మూటగట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయా మ్యాచ్​ల్లో ఓటమిపాలై ఆ తర్వాత పుంజుకున్న సందర్భాలూ ఉన్నాయి. మరి పొట్టి కప్పు చరిత్రలో భారత్ అత్యంత ఘోరంగా ఓడిన మ్యాచ్​లు ఏవి? అప్పుడు ఎలాంటి కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాయో ఓసారి తెలుుసుకుందాం!

కివీస్​తో ఊహించని ఓటమి
టీమ్ఇండియా 2016 టీ20 వరల్డ్​కప్​ను ఊహించని ఓటమితో ఆరంభించింది. ఆ ఎడిషన్​లో తొలి మ్యాచ్​లో న్యూజిలాండ్​ను భారత్ ఢీ కొట్టింది. తొలుత బౌలింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా కివీస్​ను 126-7 స్కోరుకే పరిమితం చేసింది. దీంతో భారత్ అలవోకగా గెలిచేస్తుందని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. కానీ, అనుకున్నట్లు ఛేదన జరగలేదు. స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ అందుకోలేదు. 18.1 ఓవర్లలో కేవలం 79 పరుగులకే ఆలౌటై ఘోర ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ధోని (30), విరాట్ (23), అశ్విన్ (10) ముగ్గురే రెండంకెల స్కోర్ చేశారు. పొట్టి కప్పులో భారత్​కు ఇది అత్యంత ఘోర ఓటమి. అయితే ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చింది. అదిరే ఆటతో సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. కానీ అక్కడ వెస్టిండీస్​తో ఓడింది.

ఆసీస్​తోనూ పరాజయం
2014 ఎడిషన్​లో భారత్ తమ మూడో మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియాతో ఆడింది. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ కష్టాలు పడుతూ 20 ఓవర్లలో 140-7 స్కోర్ చేసింది. ఇర్ఫాన్ (31), రైనా (26) టాప్ స్కోరర్లు. అయితే పిచ్ బ్యాటింగ్​కు కఠినంగా ఉందని అంతా భావించారు. కానీ, ఛేదనలో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. తొలుత పరుగులు చేసేందుకు టీమ్ఇండియా అష్టకష్టాలు పడ్డ అదే పిచ్​పై ఆసీస్ బ్యాటర్లు చెలరేగిపోయి ఆడడం గమనార్హం. ఒకే వికెట్ కోల్పోయి 14.5 ఓవర్లలోనే ఈ టార్గెట్​ను ఛేదించి గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది.

ఇంగ్లాండ్​పై ఘోర అవమానం!
2022 ఎడిషన్​లో రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్​లో అడుగుపెట్టింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్​ను ఢీ కొట్టింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 168-6 స్కోర్ చేసింది. హార్దిక్ పాండ్య, విరాట్ కోహ్లీ చెరో హాఫ్ సెంచరీ సాధించారు. కానీ ఛేజింగ్​లో ఇంగ్లాండ్ జెట్ స్పీడ్​తో రెచ్చిపోయింది. ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా 16 ఓవర్లలోనే ఇంగ్లాండ్ ఈ టార్గెట్​ను ఛేదించేసింది. ఓపెనర్లు బట్లర్ (80), అలెక్స్ హేల్స్ (86) చెలరేగి ఆడారు. వీళ్ల బ్యాటింగ్​కు టీమ్ఇండియా బౌలర్లు కల్లెం వేయలేకపోయారు వన్​సైడ్​గా సాగిపోయిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ అసలు పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది. పొట్టి కప్పు హిస్టరీలో భారత్​కు ఇదే అత్యంత ఘోర ఓటమి అని చెప్పవచ్చు!

పాకిస్థాన్​పై తొలిసారి
ఐసీసీ టోర్నీల్లో పాకిస్థాన్​పై అప్పటిదాకా ఘనమైన రికార్డ్ ఉంది. 100శాతం విజయాలతో టీమ్ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్ ఘనంగా ఉంది. కానీ, 2021లో భారత్ తొలిసారి టీ20 వరల్డ్​కప్​లో పాక్​పై ఓటమి చవిచూసింది. దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. భారత్ 152 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే ఈ టార్గెట్​ను పాక్ ఓపెనర్లు మహ్మద్ రిజ్వాన్ (79), బాబర్ అజామ్ (68) 17.5 ఓవర్లలోనే కొట్టేశారు. ఈ మ్యాచ్​ ఓటమి టీమ్ఇండియా అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. అలా 2021,2022 వరుస ఎడిషన్లలో పాక్, ఇంగ్లాండ్​పై భారత్ ఓటములు అభిమానులను బాధించాయి. కానీ ఆ తర్వాత పాక్​తో జరిగిన అన్ని ఐసీసీ ఈవెంట్లో (ప్రస్తుత వరల్డ్​కప్​ సహా)నూ భారత్ ఘన విజయం సాధించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

