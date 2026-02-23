T20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో టీమ్ఇండియా అత్యంత చెత్త ఓటములు- ఆ రెండు మ్యాచ్ల్లో ఘోర అవమానం!
Published : February 23, 2026 at 3:36 PM IST
India Worst Losts T20 World Cup : డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా టీ20 వరల్డ్కప్ బరిలో దిగిన టీమ్ఇండియాకు సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్లోనే షాక్ తగిలింది. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. తొలుత బంతితో, ఆ తర్వాత బ్యాటుతో పూర్తిగా విఫలమైన టీమ్ఇండియా కీలక పోరులో 76 పరుగుల తేడాతో ఓడి సెమీఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం చేసుకుంది. దీంతో తదుపరి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ తప్పక నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ టోర్నీలో గ్రూప్ దశలో ఓటమి లేకుండానే టీమ్ఇండియా సూపర్ 8కు దూసుకొచ్చింది. వరుసగా యూఎస్ఏ, నమీబియా, పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్పై విజయం సాధించింది. దీంతో ఇక్కడ కూడా భారత్ అదే ఫలితాలు రిపీట్ చేయాలని అభిమానులు భావించారు. కానీ, సూపర్ 8 మొదటి మ్యాచ్లోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగలడంతో నిరాశ చెందారు. వరల్డ్ ఛాంపియన్ జట్టు ఘోర ఓటమిపాలవ్వడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఇప్పటికైనా తప్పులు సరిదిద్దుకొని వరుస విజయాలు సాధించి సెమీస్కు చేరాలని ఆశిస్తున్నారు. టీమ్ఇండియా సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. అయితే గతంలోనూ టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్ భారీ పరాజయాలు మూటగట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయా మ్యాచ్ల్లో ఓటమిపాలై ఆ తర్వాత పుంజుకున్న సందర్భాలూ ఉన్నాయి. మరి పొట్టి కప్పు చరిత్రలో భారత్ అత్యంత ఘోరంగా ఓడిన మ్యాచ్లు ఏవి? అప్పుడు ఎలాంటి కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాయో ఓసారి తెలుుసుకుందాం!
కివీస్తో ఊహించని ఓటమి
టీమ్ఇండియా 2016 టీ20 వరల్డ్కప్ను ఊహించని ఓటమితో ఆరంభించింది. ఆ ఎడిషన్లో తొలి మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ను భారత్ ఢీ కొట్టింది. తొలుత బౌలింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా కివీస్ను 126-7 స్కోరుకే పరిమితం చేసింది. దీంతో భారత్ అలవోకగా గెలిచేస్తుందని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. కానీ, అనుకున్నట్లు ఛేదన జరగలేదు. స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ అందుకోలేదు. 18.1 ఓవర్లలో కేవలం 79 పరుగులకే ఆలౌటై ఘోర ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ధోని (30), విరాట్ (23), అశ్విన్ (10) ముగ్గురే రెండంకెల స్కోర్ చేశారు. పొట్టి కప్పులో భారత్కు ఇది అత్యంత ఘోర ఓటమి. అయితే ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. అదిరే ఆటతో సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. కానీ అక్కడ వెస్టిండీస్తో ఓడింది.
ఆసీస్తోనూ పరాజయం
2014 ఎడిషన్లో భారత్ తమ మూడో మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియాతో ఆడింది. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ కష్టాలు పడుతూ 20 ఓవర్లలో 140-7 స్కోర్ చేసింది. ఇర్ఫాన్ (31), రైనా (26) టాప్ స్కోరర్లు. అయితే పిచ్ బ్యాటింగ్కు కఠినంగా ఉందని అంతా భావించారు. కానీ, ఛేదనలో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. తొలుత పరుగులు చేసేందుకు టీమ్ఇండియా అష్టకష్టాలు పడ్డ అదే పిచ్పై ఆసీస్ బ్యాటర్లు చెలరేగిపోయి ఆడడం గమనార్హం. ఒకే వికెట్ కోల్పోయి 14.5 ఓవర్లలోనే ఈ టార్గెట్ను ఛేదించి గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది.
ఇంగ్లాండ్పై ఘోర అవమానం!
2022 ఎడిషన్లో రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్ను ఢీ కొట్టింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 168-6 స్కోర్ చేసింది. హార్దిక్ పాండ్య, విరాట్ కోహ్లీ చెరో హాఫ్ సెంచరీ సాధించారు. కానీ ఛేజింగ్లో ఇంగ్లాండ్ జెట్ స్పీడ్తో రెచ్చిపోయింది. ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా 16 ఓవర్లలోనే ఇంగ్లాండ్ ఈ టార్గెట్ను ఛేదించేసింది. ఓపెనర్లు బట్లర్ (80), అలెక్స్ హేల్స్ (86) చెలరేగి ఆడారు. వీళ్ల బ్యాటింగ్కు టీమ్ఇండియా బౌలర్లు కల్లెం వేయలేకపోయారు వన్సైడ్గా సాగిపోయిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ అసలు పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది. పొట్టి కప్పు హిస్టరీలో భారత్కు ఇదే అత్యంత ఘోర ఓటమి అని చెప్పవచ్చు!
పాకిస్థాన్పై తొలిసారి
ఐసీసీ టోర్నీల్లో పాకిస్థాన్పై అప్పటిదాకా ఘనమైన రికార్డ్ ఉంది. 100శాతం విజయాలతో టీమ్ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్ ఘనంగా ఉంది. కానీ, 2021లో భారత్ తొలిసారి టీ20 వరల్డ్కప్లో పాక్పై ఓటమి చవిచూసింది. దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. భారత్ 152 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే ఈ టార్గెట్ను పాక్ ఓపెనర్లు మహ్మద్ రిజ్వాన్ (79), బాబర్ అజామ్ (68) 17.5 ఓవర్లలోనే కొట్టేశారు. ఈ మ్యాచ్ ఓటమి టీమ్ఇండియా అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. అలా 2021,2022 వరుస ఎడిషన్లలో పాక్, ఇంగ్లాండ్పై భారత్ ఓటములు అభిమానులను బాధించాయి. కానీ ఆ తర్వాత పాక్తో జరిగిన అన్ని ఐసీసీ ఈవెంట్లో (ప్రస్తుత వరల్డ్కప్ సహా)నూ భారత్ ఘన విజయం సాధించింది.
