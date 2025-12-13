Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / sports

సౌతాఫ్రికాతో మూడో మ్యాచ్​కు భారత్ 'సై'- ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లేది ఎవరో?

భారత్ x సౌతాఫ్రికా మూడో టీ20- ధర్మశాలలో టీమ్ఇండియా రికార్డులు

Ind vs SA
Ind vs SA (Source : AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA 3rd T20 : భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల T20 సిరీస్‌లో భాగంగా మూడో మ్యాచ్ డిసెంబర్ 14 ఆదివారం జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు హిమాచల్ ప్రదేశ్​లోని ధర్మశాల స్టేడియం వేదికకానుంది. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్​లో ఇరుజట్లు 1-1తో సమానంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఆధిక్యం సంపాదించేందుకు ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గడం ఇరుజట్లకు కీలకమే. ఈ క్రమంలో ధర్మశాలలో టీమ్ఇండియా టీ20 రికార్డు ఎలా ఉంది?, పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటి? మ్యాచ్​ గురించి తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం!

భారత టీ20 జట్టులో బ్యాటింగ్​ అతిపెద్ద బలం. అయితే గత మ్యాచ్​లో బ్యాటింగ్​ఆర్డర్ విఫలమవడంతో ఓటమి తప్పలేదు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మళ్లీ గాడిన పడాల్సి ఉంది. గాయం తర్వాత భారీ అంచనాలతో వచ్చిన శుభ్​మన్ గిల్ పోయిన మ్యాచ్​లో డకౌటై నిరాశ పర్చాడు. ఈసారి భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాల్సి బాధ్యత అతడిపై ఉంది. ఇక కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ నుంచి గతకొన్ని నెలలుగా ఆశించిన స్థాయి ఇన్నింగ్స్​ రాలేదు. అయితే టీమ్ఇండియా వరుసగా సిరీస్​లు నెగ్గుతుండడంతో అది పెద్దగా చర్చకు రాలేదు.

కానీ, మరో రెండు నెలల్లోనే టీ20 వరల్డ్​కప్ ఉన్న నేపథ్యంలో సూర్య ఫామ్ అభిమానులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఈ సిరీస్​లో ఇంకో మూడు మ్యాచ్​లు ఉండడంతో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. ఇక తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య ఫామ్​లో ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం. ఈసారి బౌలింగ్​లో మెరుగవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. గత మ్యాచ్​లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్ కూడా పరుగులివ్వడం ఆందోళన కలిస్తుంది. ఈ మ్యాచ్​లో బౌలర్లు రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది.

ధర్మశాలలో టీ20 రికార్డులు!
ధర్మశాల క్రికెట్ స్టేడియంలో భారత్ ఇప్పటివరకు 10 టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఈ పదింట్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గింది. ఛేజింగ్ చేసిన జట్టు నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. మరో రెండు మ్యాచ్‌లు డ్రా గా ముగిశాయి. ఈ మైదానంలో సగటు స్కోరు 150 పరుగులు. ఈ గ్రౌండ్​లో అత్యధిక టీ20 స్కోరు 200-3. అదీనూ భారత్‌పై సౌతాఫ్రికా 2015 అక్టోబర్ 2న చేసింది. ఈ మైదానంలో అత్యల్ప స్కోరు 47 పరుగులు.

ధర్మశాలలో టీమ్ఇండియా T20I రికార్డు
భారత క్రికెట్ జట్టు ధర్మశాల స్టేడియంలో మూడు టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడింది. అందులో రెండింటిలో గెలిచింది. ఒక మ్యాచ్​లో ఓడింది.

రెండో టీ20లో భారత్ ఓటమి- తిలక్ వర్మ మెరుపులు వృథా

హార్దిక్ మెరుపులు- తొలి టీ20లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన భారత్

TAGGED:

INDIA T20 RECORD IN DHARAMSHALA
IND VS SA 3RD T20 LIVE
IND VS SA 3RD T20 DATE
IND VS SA 3RD T20 SQAUDS
IND VS SA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.