సౌతాఫ్రికాతో మూడో మ్యాచ్కు భారత్ 'సై'- ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లేది ఎవరో?
భారత్ x సౌతాఫ్రికా మూడో టీ20- ధర్మశాలలో టీమ్ఇండియా రికార్డులు
Published : December 13, 2025 at 8:24 PM IST
Ind vs SA 3rd T20 : భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల T20 సిరీస్లో భాగంగా మూడో మ్యాచ్ డిసెంబర్ 14 ఆదివారం జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్కు హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ధర్మశాల స్టేడియం వేదికకానుంది. ప్రస్తుతం ఈ సిరీస్లో ఇరుజట్లు 1-1తో సమానంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఆధిక్యం సంపాదించేందుకు ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గడం ఇరుజట్లకు కీలకమే. ఈ క్రమంలో ధర్మశాలలో టీమ్ఇండియా టీ20 రికార్డు ఎలా ఉంది?, పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటి? మ్యాచ్ గురించి తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం!
భారత టీ20 జట్టులో బ్యాటింగ్ అతిపెద్ద బలం. అయితే గత మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ఆర్డర్ విఫలమవడంతో ఓటమి తప్పలేదు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మళ్లీ గాడిన పడాల్సి ఉంది. గాయం తర్వాత భారీ అంచనాలతో వచ్చిన శుభ్మన్ గిల్ పోయిన మ్యాచ్లో డకౌటై నిరాశ పర్చాడు. ఈసారి భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాల్సి బాధ్యత అతడిపై ఉంది. ఇక కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ నుంచి గతకొన్ని నెలలుగా ఆశించిన స్థాయి ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. అయితే టీమ్ఇండియా వరుసగా సిరీస్లు నెగ్గుతుండడంతో అది పెద్దగా చర్చకు రాలేదు.
కానీ, మరో రెండు నెలల్లోనే టీ20 వరల్డ్కప్ ఉన్న నేపథ్యంలో సూర్య ఫామ్ అభిమానులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఈ సిరీస్లో ఇంకో మూడు మ్యాచ్లు ఉండడంతో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. ఇక తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య ఫామ్లో ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం. ఈసారి బౌలింగ్లో మెరుగవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. గత మ్యాచ్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్ కూడా పరుగులివ్వడం ఆందోళన కలిస్తుంది. ఈ మ్యాచ్లో బౌలర్లు రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ధర్మశాలలో టీ20 రికార్డులు!
ధర్మశాల క్రికెట్ స్టేడియంలో భారత్ ఇప్పటివరకు 10 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఈ పదింట్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు నాలుగు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. ఛేజింగ్ చేసిన జట్టు నాలుగు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. మరో రెండు మ్యాచ్లు డ్రా గా ముగిశాయి. ఈ మైదానంలో సగటు స్కోరు 150 పరుగులు. ఈ గ్రౌండ్లో అత్యధిక టీ20 స్కోరు 200-3. అదీనూ భారత్పై సౌతాఫ్రికా 2015 అక్టోబర్ 2న చేసింది. ఈ మైదానంలో అత్యల్ప స్కోరు 47 పరుగులు.
ధర్మశాలలో టీమ్ఇండియా T20I రికార్డు
భారత క్రికెట్ జట్టు ధర్మశాల స్టేడియంలో మూడు టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడింది. అందులో రెండింటిలో గెలిచింది. ఒక మ్యాచ్లో ఓడింది.
