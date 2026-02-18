భారత్ సూపర్ 8 మ్యాచ్లు ఫిక్స్- పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే-ఎప్పుడు, ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?
T20 World Cup 2026- సూపర్ 8కు అర్హత సాధించిన జట్లపై క్లారిటీ- రెండు గ్రూపులుగా మొత్తం 12 మ్యాచ్లు- భారత్తో మ్యాచ్లు ఇవే!
Published : February 18, 2026 at 7:03 PM IST
T20 World Cup 2026 Super 8 Matches : టీ20 వరల్డ్కప్లో సూపర్ - 8కు అర్హత సాధించిన జట్లపై ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఆయా గ్రూపుల నుంచి భారత్, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, శ్రీలంక ఇప్పటికే సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లగా, మిగిలిన కొన్ని స్థానాలపై సస్పెన్స్ కొనసాగింది. అయితే బుధవారం మిగిలిన స్లాట్లపై కూడా క్లారిటీ వచ్చేసింది. తాజాగా నమీబియాపై భారీ విజయంతో పాకిస్థాన్కు కూడా లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. మరి ఈ టోర్నీలో సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లిన జట్లేవి? ఈ దశలో భారత్ ఎవరెవరితో ఎప్పుడెప్పుడు ఆడనుందో చూద్దాం!
సూపర్ 8కు అర్హత సాధించిన జట్లివే
ఈ టోర్నీలో సూపర్ 8కు అర్హత సాధించిన ఎనిమిది జట్లేవో తేలిపోయాయి. గ్రూప్ ఏ నుంచి భారత్, పాకిస్థాన్ అర్హత సాధించగా, గ్రూప్ బీ నుంచి శ్రీలంక, జింబాబ్వే సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లాయి. ఇక గ్రూప్ సీ నుంచి వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్ వెళ్లగా, గ్రూప్ డీ నుంచి సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ సూపర్ 8కు క్వాలిఫై అయ్యాయి.
రెండు గ్రూపులుగా
20 జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించి లీగ్ స్టేజ్ మ్యాచ్లు నిర్వహించారు. ఇందులోంచి 12 జట్లు నిష్క్రమించగా 8 టీమ్స్ మిగిలాయి. సూపర్ 8 దశను కూడా రెండు గ్రూపులు (G-1, G -2) గా విభజించారు. ఒక్కో గ్రూపులో నాలుగేసి జట్లు ఉంటాయి. ఇందులో సూపర్ 8 G- 1లో భారత్ సహా సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే జట్లు ఉండగా, G - 2లో న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లాండ్, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ చోటు దక్కించుకున్నాయి.
మళ్లీ భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్?
టోర్నీలోనే హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ భారత్ -పాకిస్థాన్ పోరు గ్రూప్ స్టేజ్లో ఆశించిన కిక్ ఇవ్వలేదు. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా వన్ సైడ్ వార్గా నడిచింది. దీంతో ఇదే టోర్నీలో మరోసారి ఇండోపాక్ మ్యాచ్ ఉంటుందేమో అని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సూపర్ 8లో ఉంటుందా? అని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, సూపర్ 8 దశలో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ లేదు. ఈ రెండు జట్లు వేర్వేరు గ్రూపుల్లో ఉండడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అయితే ఈ దశ దాటిన తర్వాత సెమీఫైనల్, లేదా ఫైనల్లో దాయాదుల పోరు ఉండవచ్చు!
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 18, 2026
‘Created with Nano Banana on Google Gemini’ pic.twitter.com/7PIf6geVlw
సూపర్ 8లో భారత్ మ్యాచ్లు ఇవే
సూపర్ 8 దశలో భారత్ G- 1 గ్రూపులో ఉంది. లీగ్ స్టేజ్లో మాదిరిగానే రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలోనే జరగనుంది. అంటే భారత్ తమ తదుపరి మ్యాచ్లు జింబాబ్వే, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్తో ఆడనుంది. ప్రత్యర్థులు కూడా పటిష్ఠంగా ఉండడంతో సూపర్ 8లో టీమ్ఇండియాలు అసలైన సవాల్ ఎదురుకానుంది. విండీస్, సౌతాఫ్రికాతో బింబాబ్వే చిన్న జట్టే అయినా, గ్రూప్ దశలో ఆసీస్కు షాకిచ్చిన విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు.
- భారత్ - సౌతాఫ్రికా- ఫిబ్రవరి 22
- భారత్ - జింబాబ్వే- ఫిబ్రవరి 26
- భారత్ - వెస్టిండీస్ - మార్చి 01
సెమీస్కు ఇలా
సూపర్ 8 దశలో ఒక్కో జట్టు మూడు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అంటే ప్రతీ గ్రూపులో ఉన్న ఒక్కో జట్టు మిగిలిన మూడు టీమ్స్తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. చివరగా ఒక్కో గ్రూప్లో ఉన్న టాప్ - 2 జట్లు సెమీ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. రెండు సెమీస్లో నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్కు దూసుకెళ్తాయి. అందుకే సెమీస్ చేరాలంటే సూపర్ 8లో కనీసం రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గడం ప్రతీ జట్టుకు అవసరం! మార్చి 04న తొలి సెమీఫైనల్, మార్చి 05న రెండో సెమీఫైనల్ జరగాల్సి ఉంది. మార్చి 08న ఫైనల్ ఉండనుంది. ఈ ఫైనల్కు పాకిస్థాన్ అర్హత సాధిస్తే, మ్యాచ్ కొలంబోలో ఉంటుంది. లేదంటే అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఫైనల్ జరుగుతుంది.
ఒకప్పుడు క్రేజీ గేమ్- ఇప్పుడు వార్ వన్సైడ్- భారత్ x పాక్ మ్యాచ్ల లెక్కలు ఏం చెబుతున్నాయి?
భారత్, పాక్ ప్రతీసారి ఒకే గ్రూప్లో ఎలా ఉంటాయి? ఇదంతా ముందే రాసిన స్క్రిప్టేనా? : మాజీ క్రికెటర్