విరాట్ కోహ్లీ @ 2026 : ఈ ఇయర్ 'కింగ్'ను ఊరిస్తున్న ప్రపంచ రికార్డులు- బ్రేక్ చేయడం పక్కా!
విరాట్ కోహ్లీకి హ్యాపీ ఎండింగ్గా 2025 ఇయర్- వరల్డ్నెం 2 బ్యాటర్గా కొత్త సంవత్సరంలోకి- ఈ ఏడాదీ విరాట్ను ఊరిస్తున్న రికార్డులు- అవేంటంటే?
Published : January 2, 2026 at 7:38 PM IST
Virat kohli 2026 Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 2025 సంవత్సరాన్ని గ్రాండ్గా ముగించాడు. టెస్టు రిటైర్మెంట్ మినహా, విరాట్ ఈ ఏడాది తన కలల ఐపీఎల్ కప్పును అందుకున్నాడు. ఇక వన్డేల్లోనే ఆడుతున్న కోహ్లీ చివర్లో సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో అత్యుత్తమ ఫామ్ కనబర్చాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్ సెంచరీతో సత్తా చాటుకున్నాడు. దీంతో ఐసీసీ వన్డే ర్యాకింగ్స్లో విరాట్ రెండో స్థానం దక్కించుకున్నాడు.
ఇక కొత్త సంవత్సరం 2026లోనూ అతడి జోష్ అలాగే కొనసాగాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విరాట్ ఈ ఏడాది తన కెరీర్లో మూడు మైలురాళ్లు అందుకునే అవకాశం ఉంది. అందులో ఒక అరుదైన రికార్డును ఇదే నెల (జనవరి)లో న్యూజిలాండ్ సిరీస్లోనే బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మరి విరాట్ను కొత్త ఏడాదిలో ఊరిస్తున్న రికార్డులు ఏంటో తెలుసుకుందాం!
ఐపీఎల్ రికార్డు : గత 18 సీజన్లుగా విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్లో పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. 2008 నుంచి 2025 దాకా విరాట్ 267 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 259 ఇన్నింగ్స్ల్లో అతడు 8,681 పరుగులు చేశాడు. అయితే రానున్న ఎడిషన్లో విరాట్ మరో 339 పరుగులు చేస్తే 9 వేల రన్స్ పూర్తవుతాయి. దీంతో ఈ మార్క్ టచ్ చేసిన తొలి బ్యాటర్ అవుతాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. విరాట్ తర్వాత సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ 7,046 పరుగులతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
అరుదైన ఘనత అందుకునే ఛాన్స్ : నెం 2 వన్డే బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ముంగిట అరుదైన ఘనత అందుకునే ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉంది. వన్డేల్లో ఇప్పటికే శ్రీలంక దిగ్గజం కుమార సంగక్కర ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన విరాట్ను మరో అరుదైన మైలురాయి ఊరిస్తోందఇ. ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో విరాట్ 14,557 (308 మ్యాచ్లు) పరుగులు చేశాడు. ఇంకో 443 పరుగులు చేస్తే అతడు 15 వేల మైల్స్టోన్ అందుకుంటాడు.
దీంతో వన్డే ఫార్మాట్లో వరల్డ్లోనే ఈ మైలురాయి అందుకున్న రెండో క్రికెటర్గా నిలుస్తాడు. అతడి కంటే ముందు భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ ఈ రికార్డ్ సాధించాడు. ఇప్పటివరకు వన్డేల్లో 15,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన ఏకైక క్రికెటర్గా సచిన్ కొనసాగుతున్నాడు. అలాగే వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా 18,426 టాప్లో ఉన్నాడు.
సంగక్కరను అధిగమించడం పక్కా!: మరో 9 రోజుల్లో టీమ్ఇండియా సొంత గడ్డపై న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. జనవరి 11న సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ సిరీస్లోనే మాజీ క్రికెటర్ సంగక్కర రికార్డ్ను విరాట్ బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మూడు ఫార్మాట్లలో 623 ఇన్నింగ్స్లలో విరాట్ 27,975 పరుగులు చేశాడు. మరో 42 పరుగులు చేస్తే, ఈ విషయంలో సంగక్కర (28,016 పరుగులు)ను అధిగమిస్తాడు. అప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు నమోదు చేసిన రెండో క్రికెటర్గా విరాట్ రికార్డు సృష్టిస్తాడు.
ఇక విరాట్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, 2008లో వన్డే మ్యాచ్తో విరాట్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత 2010లో టీ20లు, 2011లోనూ టెస్టుల్లోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 308 వన్డేల్లో 58.46 సగటుతో 14559 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 53 సెంచరీలు, 76 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 123 టెస్టుల్లో 210 ఇన్నింగ్స్ల్లో 46.85 సగటుతో 9230 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో వీటిలో 30 సెంచరీలు, 31 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
ఇక 125 టీ20ల్లో విరాట్ 4188 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 38 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. IPLలో 259 ఇన్నింగ్స్ల్లో 8,681 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 63 హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అయితే ఇప్పటికే అతడు టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయడంతో ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్నాడు.
