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రోహిత్ శర్మ అరుదైన మైల్​స్టోన్- హిట్​మ్యాన్ ఖాతాలో మరో ఘనత!

అఫ్గానిస్థాన్​తో తొలి వన్డే- బరిలోకి దిగిన రోహిత్ శర్మ- అరుదైన మైలురాయి అందుకున్న హిట్​మ్యాన్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 8:57 PM IST

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Rohit Sharma Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ అఫ్గానిస్థాన్​తో తొలి వన్డేలోనే అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ఓపెనర్​గా 16 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. మూడో ఓవర్లో ఒమర్జాయ్ బౌలింగ్​లో సిక్స్ బాదడంతో రోహిత్ ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ​భారత్ తరఫున ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

కాగా, ఈ లిస్ట్​లో మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు ఓపెనర్​గా 16119 పరుగులు బాదాడు. అతడి తర్వాతి స్థానం రోహిత్​దే. ఇక వరల్డ్​వైడ్​గా చూసుకుంటే 19298 పరుగులతో శ్రీలంక దిగ్గజం సనత్ జయసూర్య టాప్​లో ఉన్నాడు. ఈ ఓవరాల్​ లిస్ట్​లో సెహ్వాగ్ ఆరు, రోహిత్ ఏడో స్థానాల్లో ఉన్నారు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ఓపెనర్​గా అత్యధిక పరుగులు బాదిన క్రికెటర్లు

  • 19298 పరుగులు - సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక)
  • 18867 పరుగులు - క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)
  • 18744 పరుగులు - డేవిడ్ వార్నర్ (ఆస్ట్రేలియా)
  • 16950 పరుగులు - గ్రేమ్ స్మిత్ (సౌతాఫ్రికా)
  • 16120 పరుగులు - డెస్మండ్ హేన్స్ (వెస్టిండీస్)
  • 16119 పరుగులు - వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (భారత్)
  • 16000 పరుగులు - రోహిత్ శర్మ* (భారత్)
  • 15335 పరుగులు - సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్)

కాగా, 195 లక్ష్య ఛేదనలో శుభ్​మన్ గిల్​తో కలిసి రోహిత్ బరిలోకి దిగాడు. 16 బంతుల్లో 16 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ ఉంది. అయితే 5.4 ఓవర్ వద్ద శుభ్​మన్ గిల్​తో సమన్వయ లోపం వల్ల రోహిత్ రనౌట్​గా పెవిలియన్ చేరాడు.

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