రోహిత్ శర్మ అరుదైన మైల్స్టోన్- హిట్మ్యాన్ ఖాతాలో మరో ఘనత!
అఫ్గానిస్థాన్తో తొలి వన్డే- బరిలోకి దిగిన రోహిత్ శర్మ- అరుదైన మైలురాయి అందుకున్న హిట్మ్యాన్
Published : June 13, 2026 at 8:57 PM IST
Rohit Sharma Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ అఫ్గానిస్థాన్తో తొలి వన్డేలోనే అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఓపెనర్గా 16 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. మూడో ఓవర్లో ఒమర్జాయ్ బౌలింగ్లో సిక్స్ బాదడంతో రోహిత్ ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం భారత్ తరఫున ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
కాగా, ఈ లిస్ట్లో మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు ఓపెనర్గా 16119 పరుగులు బాదాడు. అతడి తర్వాతి స్థానం రోహిత్దే. ఇక వరల్డ్వైడ్గా చూసుకుంటే 19298 పరుగులతో శ్రీలంక దిగ్గజం సనత్ జయసూర్య టాప్లో ఉన్నాడు. ఈ ఓవరాల్ లిస్ట్లో సెహ్వాగ్ ఆరు, రోహిత్ ఏడో స్థానాల్లో ఉన్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఓపెనర్గా అత్యధిక పరుగులు బాదిన క్రికెటర్లు
- 19298 పరుగులు - సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక)
- 18867 పరుగులు - క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)
- 18744 పరుగులు - డేవిడ్ వార్నర్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 16950 పరుగులు - గ్రేమ్ స్మిత్ (సౌతాఫ్రికా)
- 16120 పరుగులు - డెస్మండ్ హేన్స్ (వెస్టిండీస్)
- 16119 పరుగులు - వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (భారత్)
- 16000 పరుగులు - రోహిత్ శర్మ* (భారత్)
- 15335 పరుగులు - సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్)
కాగా, 195 లక్ష్య ఛేదనలో శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి రోహిత్ బరిలోకి దిగాడు. 16 బంతుల్లో 16 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ ఉంది. అయితే 5.4 ఓవర్ వద్ద శుభ్మన్ గిల్తో సమన్వయ లోపం వల్ల రోహిత్ రనౌట్గా పెవిలియన్ చేరాడు.