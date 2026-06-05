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షాకింగ్- వేలంలో కేఎల్ రాహుల్ అన్​సోల్డ్!

ఐపీఎల్​ 2026లో 593 పరుగులు- రఫ్పాడించే బ్యాటింగ్ స్టైల్- అయినా వేలంలో అమ్ముడుపోని కేఎల్ రాహుల్- అదే కారణమా?

KL Rahul Unsold
KL Rahul Unsold (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 1:17 PM IST

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KL Rahul Unsold : టీమ్ఇండియా స్టార్ కేఎల్ రాహుల్​ ఎంతటి డాషింగ్ బ్యాటరో రీసెంట్​గా ముగిసిన ఐపీఎల్​లోనే మనమంతా చూశాం. ఈ సీజన్​లో 14 మ్యాచ్​ల్లోనే రాహుల్ 593 పరుగులతో సత్తా చాటాడు. అయితే అలాంటి బ్యాటర్ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్​లో ఏ వేలంలోకి వచ్చినా పోటీపడి మరీ దక్కించుకునేందుకు ఆయా జట్లు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. కానీ, తాజాగా జరిగిన ఓ వేలంలో పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపించింది. వేలంలోకి వచ్చిన కేఎల్ రాహుల్ అన్​సోల్డ్​గా మిలిగిపోయాడు. వినడానికి ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం! మరి రాహుల్ ఏ వేలంలో అమ్ముడుపోలేదంటే?

కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘం ప్రతి ఏటా మహారాజా టీ20 పేరిట లీగ్ నిర్వహిస్తుంటుంది. ఈ లీగ్​లో 2026 సీజన్​కు సంబంధించి బెంగళూరులో శుక్రవారం వేలం జరిగింది. ప్రక్రియలో భాగంగా కేఎల్ రాహుల్ పేరును ఆక్షన్​లోకి వచ్చాడు. రూ.2 లక్షల బేస్​ప్రైజ్​తో అతడు వేలంలోకి వచ్చాడు. దీంతో అతడి కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడతాయని, రాహుల్ భారీ ధర దక్కించుకుంటాడని అభిమానులు అనుకున్నారు. కానీ, రాహుల్​ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఏ ఫ్రాంచైజీ ఆసక్తి చూపించలేదు. దీంతో అతడు అన్​సోల్డ్​గా మిగిలిపోయాడు. ఇది ఫ్యాన్స్​ను షాక్​కు గురిచేసింది.

ఎందుకు కొనుగోలు చేయలేదంటే?
సాధారణంగా అయితే రాహుల్​ తమ జట్టులో ఉంటే బాగుంటుందని అన్ని ఫ్రాంచైజీలు భావిస్తాయి. కానీ అతడి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగానే ఏ జట్టు కూడా కొనుగోలు చేయడానికి ఏ జట్టూ ముందుకు రాలేదు. రేపటి నుంచి భారత్​కు అఫ్గానిస్థాన్​తో టెస్టు మ్యాచ్ ఉంది. ఆ తర్వాత మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ రెండు సిరీస్​లకు రాహుల్ ఎంపికయ్యాడు. దీంతో మహారాజా టోర్నమెంట్​కు అతడు అందుబాటులో ఉంటారా లేదా అనేది డౌట్​గా మారింది. అందుకే ఎవరూ కొనుగోలు చేయలేదు.

కాగా, ఈ టోర్నమెంట్​ జూన్ 20న ప్రారంభం కానుంది. వచ్చే నెల 12 దాకా కొనసాగుతుంది. ఈ గ్యాప్​లో భారత్ (జూన్ 26- 28) ఐర్లాండ్​తో రెండు, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్​ (జులై 01 నుంచి 11 దాకా)తో ఐదు టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది.

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