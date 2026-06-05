షాకింగ్- వేలంలో కేఎల్ రాహుల్ అన్సోల్డ్!
ఐపీఎల్ 2026లో 593 పరుగులు- రఫ్పాడించే బ్యాటింగ్ స్టైల్- అయినా వేలంలో అమ్ముడుపోని కేఎల్ రాహుల్- అదే కారణమా?
Published : June 5, 2026 at 1:17 PM IST
KL Rahul Unsold : టీమ్ఇండియా స్టార్ కేఎల్ రాహుల్ ఎంతటి డాషింగ్ బ్యాటరో రీసెంట్గా ముగిసిన ఐపీఎల్లోనే మనమంతా చూశాం. ఈ సీజన్లో 14 మ్యాచ్ల్లోనే రాహుల్ 593 పరుగులతో సత్తా చాటాడు. అయితే అలాంటి బ్యాటర్ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్లో ఏ వేలంలోకి వచ్చినా పోటీపడి మరీ దక్కించుకునేందుకు ఆయా జట్లు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. కానీ, తాజాగా జరిగిన ఓ వేలంలో పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపించింది. వేలంలోకి వచ్చిన కేఎల్ రాహుల్ అన్సోల్డ్గా మిలిగిపోయాడు. వినడానికి ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం! మరి రాహుల్ ఏ వేలంలో అమ్ముడుపోలేదంటే?
కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘం ప్రతి ఏటా మహారాజా టీ20 పేరిట లీగ్ నిర్వహిస్తుంటుంది. ఈ లీగ్లో 2026 సీజన్కు సంబంధించి బెంగళూరులో శుక్రవారం వేలం జరిగింది. ప్రక్రియలో భాగంగా కేఎల్ రాహుల్ పేరును ఆక్షన్లోకి వచ్చాడు. రూ.2 లక్షల బేస్ప్రైజ్తో అతడు వేలంలోకి వచ్చాడు. దీంతో అతడి కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడతాయని, రాహుల్ భారీ ధర దక్కించుకుంటాడని అభిమానులు అనుకున్నారు. కానీ, రాహుల్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఏ ఫ్రాంచైజీ ఆసక్తి చూపించలేదు. దీంతో అతడు అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయాడు. ఇది ఫ్యాన్స్ను షాక్కు గురిచేసింది.
No way Kl Rahul goes unsold in some random Maharaja T20 league auction. This is a new low. 😭😭pic.twitter.com/M4eot2cpTb— Dhillon (@sehajdhillon_) June 5, 2026
ఎందుకు కొనుగోలు చేయలేదంటే?
సాధారణంగా అయితే రాహుల్ తమ జట్టులో ఉంటే బాగుంటుందని అన్ని ఫ్రాంచైజీలు భావిస్తాయి. కానీ అతడి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగానే ఏ జట్టు కూడా కొనుగోలు చేయడానికి ఏ జట్టూ ముందుకు రాలేదు. రేపటి నుంచి భారత్కు అఫ్గానిస్థాన్తో టెస్టు మ్యాచ్ ఉంది. ఆ తర్వాత మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ రెండు సిరీస్లకు రాహుల్ ఎంపికయ్యాడు. దీంతో మహారాజా టోర్నమెంట్కు అతడు అందుబాటులో ఉంటారా లేదా అనేది డౌట్గా మారింది. అందుకే ఎవరూ కొనుగోలు చేయలేదు.
కాగా, ఈ టోర్నమెంట్ జూన్ 20న ప్రారంభం కానుంది. వచ్చే నెల 12 దాకా కొనసాగుతుంది. ఈ గ్యాప్లో భారత్ (జూన్ 26- 28) ఐర్లాండ్తో రెండు, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ (జులై 01 నుంచి 11 దాకా)తో ఐదు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది.