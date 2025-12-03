'వారి కన్నా రో-కో 1000 రెట్లు బెటర్'- గంభీర్తో వివాదం వేళ మాజీ పేసర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
రోహిత్, కోహ్లీపై ప్రశంసలు కురిపించిన శ్రీశాంత్- వారిద్దరూ దిగ్గజాలని కితాబు
Published : December 3, 2025 at 5:22 PM IST
Sreesanth On Kohli Rohit : సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీకి టీమ్ ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో పెద్ద ఎత్తున విభేదాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్న వేళ భారత మాజీ పేసర్ శ్రీశాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రోహిత్, కోహ్లీ భవిష్యత్తు గురించి గౌతీకి కీలక విజ్ఞప్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ భారత జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్కు శ్రీశాంత్ ఏం విజ్ఞప్తి చేశాడంటే?
తేలని రోహిత్, కోహ్లీ భవితవ్యం
ఇప్పటికే టెస్టు, టీ20 ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పిన రోహిత్, విరాట్ వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నారు. కొన్నాళ్ల క్రితం ఆసీస్తో జరిగిన సిరీస్లో ఫర్వాలేదనిపించిన ఈ జోడి, ఇటీవలే సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి వన్డేల్లో అదరగొట్టింది. శతకంతో కింగ్ కోహ్లీ కదం తొక్కగా, రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. అయితే మంచి ఫామ్లో ఉన్న ఈ ద్వయం 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ వరకు ఆడాలని ఫ్యాన్స్, మాజీలు కోరుకుంటున్నారు. అయితే ఇదే విషయంపై జట్టు యాజమాన్యం నుంచి వీరికి ఎటువంటి హామీ రాలేదు. అంతలోనే టీమ్ ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో రోహిత్, కోహ్లీకి విభేదాలు వచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ పేసర్ శ్రీశాంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలను ఆపవద్దని గంభీర్ను శ్రీశాంత్ కోరాడు. ఈ ద్వయం ఇప్పటికీ వన్డే ఫార్మాట్లో టీమ్ ఇండియా అత్యుత్తమ జోడీ అని కొనియాడాడు. "గౌతమ్ భాయ్ నువ్వు కోచ్. నువ్వు ఎవరినీ ఆపకూడదు. ముఖ్యంగా రో-కోను ఆపవద్దు. రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తమ రికార్డులు కలిగి ఉన్నారు. వారు ఆడాలనుకున్నంత కాలం వారిని ఆడనివ్వండి. ఎందుకంటే వారు ప్రస్తుతం ఆడుతున్న చాలా మంది ఆటగాళ్ల కంటే వెయ్యి రెట్లు మెరుగ్గా ఉన్నారు. కాబట్టి నేను రో-కోకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి ఆ దిగ్గజాలను గౌతీ ఆపవద్దు" అని గంభీర్తో శ్రీశాంత్ మాట్లాడిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
గంభీర్తో రో-కోకు విభేధాలు
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీకి హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో విభేదాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. రోహిత్-కోహ్లీ ఇద్దరూ టెస్ట్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత నుంచి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయినట్లు సమాచారం. గంభీర్తో రో-కో జోడీకి మంచి రిలేషన్ లేదని, మాటలు కూడా సరిగ్గా లేవని తెలుస్తోంది. సౌతాఫ్రికాతో ఇటీవల జరిగిన తొలి వన్డేలో వాళ్ల మధ్య విభేదాలు ఉన్నట్లు కనిపించింది. ఆ మ్యాచ్లో సెంచరీ అనంతరం విరాట్ కోహ్లీ, గంభీర్ను పట్టించుకోకుండా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వైపు నేరుగా వెళ్లిపోయాడు.
ఆవేశంగా రోహిత్!
ఇక మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో రోహిత్- గంభీర్ మధ్య జరిగిన సంభాషణ కూడా వైరలయ్యింది. ఇందులో గంభీర్తో రోహిత్ కోపంగా మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించింది. ఈ వీడియోలు చూసిన రోహిత్- కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ గంభీర్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఫైర్ అయ్యారు. మరి స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్, విరాట్ అండ్ కోచ్ గంభీర్ విషయంలో బీసీసీఐ ఎలా ముందుకెళ్తుంది? వీళ్లను ఎలా కో ఆర్టినేట్ చేస్తుందనేది ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.
గంభీర్ విషయంలో ఇటు రోహిత్, అటు కోహ్లీ అసంతృప్తితోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐపీఎల్ అనంతరం వీళ్లిద్దరూ ఒక దశలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటన కోసం సన్నద్ధమయ్యారు. కానీ హఠాత్తుగా రోజుల వ్యవధిలోనే ఇద్దరూ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి అందర్నీ షాక్కు గురిచేశారు. అప్పట్నుంచే ఇద్దరికీ గంభీర్తో సంబంధాలు దెబ్బ తిన్నట్లు సమాచారం. గంభీర్ కోచ్గా ఉండగానే భారత జట్టు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలవగా, తర్వాత ఓ కార్యక్రమంలో రోహిత్ మాట్లాడుతూ ఆ టోర్నీలో గెలిచిన జట్టును ద్రవిడ్ తయారు చేశాడని ప్రశంసించడం కొసమెరుపు.
