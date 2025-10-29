ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 సిరీస్ వేళ భారత్కు ఎదురుదెబ్బ- స్టార్ ఆల్రౌండర్ దూరం!
భారత్- ఆస్ట్రేలియా టీ20 సిరీస్- టీమ్ఇండియాకు భారీ షాక్
Published : October 29, 2025 at 3:30 PM IST
Ind vs Aus T20 Series 2025 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వన్డే సిరీస్ కోల్పోయిన భారత్ టీ20 సిరీస్ నెగ్గాలన్న కసితో ఉంది. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియాకు భారీ షాక్ తగిలింది. జట్టు యంగ్ ఆల్రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ బుధవారం ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్తోపాటు మరో రెండు మ్యాచ్లకు నితీశ్ అందుబాటులో ఉండడని బీసీసీఐ తాజాగా పేర్కొంది.
టీ20 సిరీస్లో భాగంగా భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య బుధవారం కాన్బెర్రా వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరుగుతోంది. టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు కెప్టెన్లు తమతమ తుది జట్లను ప్రకటించారు. అయితే భారత్ జట్టులో నితీశ్ పేరు లేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందారు.
మూడు మ్యాచ్లకు దూరం!
నితీశ్ తొలి మూడు టీ20లకు దూరం కానున్నట్లు బీసీసీఐ పేర్కొంది. అడిలైడ్లో జరిగిన రెండో వన్డే సందర్భంగా నితీశ్ గాయపడ్డాడు. ఆ మ్యాచ్లో నితీశ్ ఎడమ తొడకు గాయమైంది. ప్రస్తుతం ఆ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. ఇంతలో మెడ నొప్పికి గురయ్యాడు. దీంతో నితీశ్ కోలుకోవడం ఆలస్యం అయ్యింది. BCCI వైద్య బృందం అతని పురోగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది.
టీ20 అరంగేట్రం
కాగా, 2024లో నితీశ్ అక్టోబర్ 6న పొట్టి ఫార్మాట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. గ్వాలియర్ వేదికగా జరిగిన భారత్- బంగ్లా మ్యాచ్లో తొలిసారి ఇంటర్నేషనల్ టీ20 ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా కేవలం 4 మ్యాచ్ల్లోనే ఆడే అవకాశం దక్కింది. అయితే ఈ సిరీస్లో 5 మ్యాచ్లు ఆడే ఛాన్స్ దక్కించుకునేవాడే! కానీ, గాయం అతడి అవకాశాలను దెబ్బతీసింది. ఇక ఇప్పటిదాకా అతడు నాలుగు టీ20 మ్యాచ్లలో 90 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉంది. స్ట్రైక్ రేట్ 180గా ఉంది. బౌలింగ్లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు.
భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా
ఆస్ట్రేలియా తుది జట్టు : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, మిచెల్ ఓవెన్, మార్కస్ స్టోయినిస్, జోష్ ఫిలిప్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, నాథన్ ఎల్లిస్, మాథ్యూ కుహ్నెమాన్, జోష్ హేజిల్వుడ్
మరోవైపు, వన్డే సిరీస్లో అదే సిరీస్ మూడో వన్డేలో యంగ్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డా. ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా అతడి పక్కటెముకలకు బలంగా దెబ్బ తగిలింది. అయితే అయ్యర్ గాయంపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడని బీసీసీఐ అప్డేట్ ఇచ్చింది.
