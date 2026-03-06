ETV Bharat / sports

'బాబు! నీ బౌలింగ్​లో మనకు ఇద్దరు కీపర్లు కావాలి'- అర్షదీప్​ను ఆటపట్టించిన అభిషేక్

టీ20 వరల్డ్​కప్​- అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్న అర్షదీప్- సెమీఫైనల్ మ్యాచ్​లో భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకున్న పేసర్- అందులో 5 వైడ్లు కూడా!

Abhishek On Arshdeep Singh
Abhishek On Arshdeep Singh (Source : Associated Press)
Abhishek On Arshdeep Singh : ముంబయి వాంఖడే వేదికగా ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన సెమీఫైనల్​లో భారత్ విజయం సాధించిన ఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లింది. మార్చి 08న నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో టైటిల్ ఫైట్​లో న్యూజిలాండ్​ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం భారత క్రికెట్ జట్టు ముంబయి నుంచి అహ్మదాబాద్​కు బయల్దేరింది. ఈ జర్నీలో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు అభిషేక్ శర్మ- అర్షదీప్ సింగ్ మధ్య సరదా సంభాషణ జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నవ్వులు పూయిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇది వైరల్​గా మారింది. మరి ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?

ఇద్దరు కీపర్లు కావాలి!
నిన్న జరిగిన సెమీఫైనల్​లో అర్షదీప్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాణించలేదు. అతడి నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 51 పరుగులిచ్చి ఒకే ఒక వికెట తీశాడు. అంటే 12.80 ఎకనమీతో బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మొత్తం 5 వైడ్ బాల్స్ వేశాడు. అయితే బౌలింగ్​లో వైడ్లు వేయడంపై అభిషేక్ సరదాగా అర్షదీప్​ను ఆటపట్టించాడు. అర్షదీప్ బౌలింగ్ చేస్తుంటే, జట్టులో ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు ఉండాలని అన్నాడు.

టీమ్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అభిషేక్​ను అర్షదీప్ ఏదో అన్నాడు. దానికి బదులిస్తూ అభిషేక్, 'అర్షదీప్ నువ్వు బౌలింగ్ చేస్తుంటే మనకు ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు కావాలి. ఒకరు స్టంప్స్​కు స్టయిట్​లో ఉండాలి, ఇంకొకరు వైడ్ వద్ద కూడా కావాలి' అని నవ్వుతూ అన్నాడు. దీనికి అర్షదీప్ 'సంజు భాయ్, ​మనకు ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు కావాలా? సరే ఏం ఫర్వాలేదు లే, మన జట్టులో ఇద్దరు కీపర్లు ఉన్నారు' అంటూ ఇషాన్ కిషన్​ను చూపిస్తూ రిప్లై ఇచ్చాడు. దీనిని అర్షదీప్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ స్నాప్​చాట్ స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో ఇది వైరల్ అయ్యింది.

వెస్టిండీస్​పైనా అంతే!
అయితే ఈ వరల్డ్​కప్​లో నిజంగానే అర్షదీప్ బౌలింగ్ ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. సెమీస్​ కంటే ముందు వెస్టిండీస్​తో ఆడిన సూపర్ 8 మ్యాచ్​లోనూ అతడి బౌలింగ్ ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. ఆ మ్యాచ్​లో 4 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయగా, 43 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఇందులో ఒక్క వికెట్ కూడా లేదు. అలాగే అతడు సంధించిన బంతుల్లో 7 వైడ్​గా వెళ్లడం గమనార్హం. ఈ లెక్కన అర్షదీప్ ఆడిన చివరి రెండు మ్యాచ్​ల్లోనే మొత్తం 12 వైడ్ బాల్స్ వేశాడన్నమాట! కాగా, ప్రస్తుత వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​లో అర్షదీప్ ఏడు మ్యాచ్​ల్లో 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

