'బాబు! నీ బౌలింగ్లో మనకు ఇద్దరు కీపర్లు కావాలి'- అర్షదీప్ను ఆటపట్టించిన అభిషేక్
టీ20 వరల్డ్కప్- అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్న అర్షదీప్- సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకున్న పేసర్- అందులో 5 వైడ్లు కూడా!
Published : March 6, 2026 at 7:10 PM IST
Abhishek On Arshdeep Singh : ముంబయి వాంఖడే వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో భారత్ విజయం సాధించిన ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లింది. మార్చి 08న నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో టైటిల్ ఫైట్లో న్యూజిలాండ్ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం భారత క్రికెట్ జట్టు ముంబయి నుంచి అహ్మదాబాద్కు బయల్దేరింది. ఈ జర్నీలో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు అభిషేక్ శర్మ- అర్షదీప్ సింగ్ మధ్య సరదా సంభాషణ జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నవ్వులు పూయిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇది వైరల్గా మారింది. మరి ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?
ఇద్దరు కీపర్లు కావాలి!
నిన్న జరిగిన సెమీఫైనల్లో అర్షదీప్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాణించలేదు. అతడి నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 51 పరుగులిచ్చి ఒకే ఒక వికెట తీశాడు. అంటే 12.80 ఎకనమీతో బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మొత్తం 5 వైడ్ బాల్స్ వేశాడు. అయితే బౌలింగ్లో వైడ్లు వేయడంపై అభిషేక్ సరదాగా అర్షదీప్ను ఆటపట్టించాడు. అర్షదీప్ బౌలింగ్ చేస్తుంటే, జట్టులో ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు ఉండాలని అన్నాడు.
టీమ్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అభిషేక్ను అర్షదీప్ ఏదో అన్నాడు. దానికి బదులిస్తూ అభిషేక్, 'అర్షదీప్ నువ్వు బౌలింగ్ చేస్తుంటే మనకు ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు కావాలి. ఒకరు స్టంప్స్కు స్టయిట్లో ఉండాలి, ఇంకొకరు వైడ్ వద్ద కూడా కావాలి' అని నవ్వుతూ అన్నాడు. దీనికి అర్షదీప్ 'సంజు భాయ్, మనకు ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు కావాలా? సరే ఏం ఫర్వాలేదు లే, మన జట్టులో ఇద్దరు కీపర్లు ఉన్నారు' అంటూ ఇషాన్ కిషన్ను చూపిస్తూ రిప్లై ఇచ్చాడు. దీనిని అర్షదీప్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ స్నాప్చాట్ స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో ఇది వైరల్ అయ్యింది.
Abhishek Sharma - 2 keepers chaahiye Arshdeep ke liye— Tejash (@Tejashyyyyy) March 6, 2026
Arshdeep Singh - Why?
Abhishek - Ek behind the stumps aur ek wide ke liye
Arshdeep to Sanju Samson - Sanju bhai, 2 keeper laga le phir? apne paas to hai hi already do 🤣❤️ pic.twitter.com/1L8YbvZwXK
వెస్టిండీస్పైనా అంతే!
అయితే ఈ వరల్డ్కప్లో నిజంగానే అర్షదీప్ బౌలింగ్ ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. సెమీస్ కంటే ముందు వెస్టిండీస్తో ఆడిన సూపర్ 8 మ్యాచ్లోనూ అతడి బౌలింగ్ ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. ఆ మ్యాచ్లో 4 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయగా, 43 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఇందులో ఒక్క వికెట్ కూడా లేదు. అలాగే అతడు సంధించిన బంతుల్లో 7 వైడ్గా వెళ్లడం గమనార్హం. ఈ లెక్కన అర్షదీప్ ఆడిన చివరి రెండు మ్యాచ్ల్లోనే మొత్తం 12 వైడ్ బాల్స్ వేశాడన్నమాట! కాగా, ప్రస్తుత వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో అర్షదీప్ ఏడు మ్యాచ్ల్లో 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు.