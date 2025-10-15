కెరీర్ బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన కుల్దీప్- టాప్ 5లోకి జైస్వాల్ ఎంట్రీ- లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్
ICC ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- అదరగొట్టిన కుల్దీప్
Published : October 15, 2025 at 3:29 PM IST
ICC Rankings 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్లో అదరగొట్టాడు. బుధవారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన టెస్టు ర్యాంకింగ్స్లో కెరీర్ అత్యుత్తమ పొజిషన్ సాధించాడు. తాజా ర్యాకింగ్స్లో కుల్దీప్ ఏకంగా ఏడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 689 రేటింగ్స్తో ప్రస్తుతం 14వ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. 882 రేటింగ్స్లో భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా టాప్లోనే ఉన్నాడు. అయితే ఈసారి టాప్ 5 బౌలింగ్ ర్యాంకుల్లో ఎలాంటి మార్పు జరగలేదు. కానీ రేటింగ్స్లో స్వల్ప మార్పులు జరిగాయి.
స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో రీసెంట్గా జరిగిన దిల్లీ టెస్టులో కుల్దీప్ అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు 8 వికెట్ల ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. తన స్పిన్ బౌలింగ్తో గింగిరాలు తిప్పుతూ వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను కుప్ప కూల్చాడు. దీంతో రెండు మ్యాచ్లో కుల్దీప్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఇక రెండు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లోనూ అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన ఘనత కూడా కుల్దీప్ పేరిటే ఉంది. రెండు టెస్టుల్లో కుల్దీప్ 12 వికెట్లు కూల్చాడు.
Fielders placed perfectly! 🎯@imjadeja sticks to the plan and #DevduttPadikkal makes no mistake. 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) October 13, 2025
Catch the LIVE action 👉 https://t.co/WbUGnskEdz#INDvWI 👉 2nd Test, Day 4 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/U7abXj4HwQ
టాప్ 5 టెస్టు బౌలర్లు
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్) - 882 రేటింగ్స్
- కగిసో రబాడ (సౌతాఫ్రికా)- 851 రేటింగ్స్
- మ్యాట్ హెన్రీ (న్యూజిలాండ్)- 846 రేటింగ్స్
- పాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా)- 838 రేటింగ్స్
- జోష్ హేజిల్వుడ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 815 రేటింగ్స్
మరోవైపు టెస్టు బ్యాటింగ్ విభాగంలో యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ రెండు స్థానాలు ఎగబాకి టాప్ 5లోకి దూసుకొచ్చాడు. వెస్డిండీస్తో రెండో టెస్టులో భారీ సెంచరీ (175 పరుగులు) చేయడంతో జైస్వాల్ రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 791 రేటింగ్స్తో ప్రస్తుతం జైస్వాల్ ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. టాప్ 5లో టీమ్ఇండియా నుంచి జైస్వాల్ ఒక్కడే ఉండడం విశేషం. కాగా భారత్తో రెండో టెస్టులో సెంచరీలతో మెరిసిన వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు షయ్ హోప్ 34 స్థానాలు ఎగబాకి (446 రేటింగ్స్) 66వ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. జాన్ కాంప్బెల్ 68వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఇక ఈ జాబితాలో ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
All about the team and the grind— Kuldeep yadav (@imkuldeep18) October 14, 2025
A solid series win to end things right. pic.twitter.com/MaOT4HfdnH
టాప్ 5 టెస్టు బ్యాటర్లు
- జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)- 908 రేటింగ్స్
- హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 868 రేటింగ్స్
- కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్)- 850 రేటింగ్స్
- స్టీవ్ స్మిత్ (ఆస్ట్రేలియా)- 816 రేటింగ్స్
- యశస్వీ జైస్వాల్ (భారత్) - 790 రేటింగ్స్
ODI Bowling Ranking : ఇక వన్డే బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ మళ్లీ టాప్లోకి వచ్చాడు. బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో అత్యుత్తమంగా రాణించిన రషీద్ అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ సిరీస్లో 11 వికెట్లు కూల్చిన రషీద్ 5 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 710 రేటింగ్స్లో టాప్లోకి దూసుకొచ్చాడు. ఈ లిస్ట్లో టాప్ 10లో టీమ్ఇండియా నుంచి ఇద్దరు బౌలర్లు ఉన్నారు. కుల్దీప్ యాదవ్ 5 స్థానంలో ఉండగా, రవీంద్ర జడేజా 10వ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు.
