కెరీర్ బెస్ట్​ ర్యాంక్ సాధించిన కుల్దీప్- టాప్ 5లోకి జైస్వాల్ ఎంట్రీ- లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్

ICC ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- అదరగొట్టిన కుల్దీప్

ICC Rankings 2025
ICC Rankings 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
ICC Rankings 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్​లో అదరగొట్టాడు. బుధవారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన టెస్టు ర్యాంకింగ్స్​లో కెరీర్ అత్యుత్తమ పొజిషన్ సాధించాడు. తాజా ర్యాకింగ్స్​లో కుల్దీప్ ఏకంగా ఏడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 689 రేటింగ్స్​తో ప్రస్తుతం 14వ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. 882 రేటింగ్స్​లో భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా టాప్​లోనే ఉన్నాడు. అయితే ఈసారి టాప్ 5 బౌలింగ్​ ర్యాంకుల్లో ఎలాంటి మార్పు జరగలేదు. కానీ రేటింగ్స్​లో స్వల్ప మార్పులు జరిగాయి.

స్వదేశంలో వెస్టిండీస్​తో రీసెంట్​గా జరిగిన దిల్లీ టెస్టులో కుల్దీప్ అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అతడు 8 వికెట్ల ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. తన స్పిన్ బౌలింగ్​తో గింగిరాలు తిప్పుతూ వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ను కుప్ప కూల్చాడు. దీంతో రెండు మ్యాచ్​లో కుల్దీప్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఇక రెండు మ్యాచ్​ల ఈ సిరీస్​లోనూ అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన ఘనత కూడా కుల్దీప్ పేరిటే ఉంది. రెండు టెస్టుల్లో కుల్దీప్ 12 వికెట్లు కూల్చాడు.

టాప్ 5 టెస్టు బౌలర్లు

  • జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్) - 882 రేటింగ్స్
  • కగిసో రబాడ (సౌతాఫ్రికా)- 851 రేటింగ్స్
  • మ్యాట్ హెన్రీ (న్యూజిలాండ్)- 846 రేటింగ్స్
  • పాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా)- 838 రేటింగ్స్
  • జోష్ హేజిల్​వుడ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 815 రేటింగ్స్

మరోవైపు టెస్టు బ్యాటింగ్ విభాగంలో యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ రెండు స్థానాలు ఎగబాకి టాప్ 5లోకి దూసుకొచ్చాడు. వెస్డిండీస్​తో రెండో టెస్టులో భారీ సెంచరీ (175 పరుగులు) చేయడంతో జైస్వాల్ రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 791 రేటింగ్స్​తో ప్రస్తుతం జైస్వాల్ ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. టాప్ 5లో టీమ్ఇండియా నుంచి జైస్వాల్ ఒక్కడే ఉండడం విశేషం. కాగా భారత్​తో రెండో టెస్టులో సెంచరీలతో మెరిసిన వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు షయ్ హోప్ 34 స్థానాలు ఎగబాకి (446 రేటింగ్స్) 66వ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. జాన్ కాంప్​బెల్ 68వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఇక ఈ జాబితాలో ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

టాప్ 5 టెస్టు బ్యాటర్లు

  • జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)- 908 రేటింగ్స్
  • హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 868 రేటింగ్స్
  • కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్)- 850 రేటింగ్స్
  • స్టీవ్ స్మిత్ (ఆస్ట్రేలియా)- 816 రేటింగ్స్
  • యశస్వీ జైస్వాల్ (భారత్) - 790 రేటింగ్స్

ODI Bowling Ranking : ఇక వన్డే బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్​లో అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ మళ్లీ టాప్​లోకి వచ్చాడు. బంగ్లాదేశ్​తో జరిగిన వన్డే సిరీస్​లో అత్యుత్తమంగా రాణించిన రషీద్ అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ సిరీస్​లో 11 వికెట్లు కూల్చిన రషీద్ 5 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 710 రేటింగ్స్​లో టాప్​లోకి దూసుకొచ్చాడు. ఈ లిస్ట్​లో టాప్ 10లో టీమ్ఇండియా నుంచి ఇద్దరు బౌలర్లు ఉన్నారు. కుల్దీప్ యాదవ్ 5 స్థానంలో ఉండగా, రవీంద్ర జడేజా 10వ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

