2026లో టీమ్ఇండియా షెడ్యూల్- రోహిత్, కోహ్లీ ఆడే మ్యాచ్లు ఇవే!
2026లో భారత జట్టు ఎంతో బిజీ- సొంత గడ్డపై టీ20 వరల్డ్ కప్ సహా పలు కీలక సిరీస్లు - ఆసియా క్రీడల్లో తలపడనున్న ఇండియా
Published : December 31, 2025 at 7:42 AM IST
India Cricket Schedule In 2026 : భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు షెడ్యూల్ 2026లో చాలా బిజీగా ఉండబోతోంది. వచ్చే ఏడాది క్యాలెండర్లో ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలు ఆడనున్న టీమ్ఇండియాకు కీలకం కానుంది. ఒకవైపు, భారత్ ఆతిథ్యమిచ్చే టీ20 ప్రపంచకప్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగనుంది. మరోవైపు, ఈ ఏడాది టెస్ట్ క్రికెట్లో కోల్పోయిన ప్రాభవాన్ని తిరిగి సంపాదించుకోవడం ఇప్పుడు భారత జట్టు ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ మారింది.
ముఖ్యంగా సొంతగడ్డపై దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఎదురైన పరాజయం భారత టెస్ట్ చరిత్రలోనే ఘోరమైన ఓటమిగా నిలిచిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026లో జరిగే టెస్ట్ సిరీస్లు భారత జట్టుకు పరీక్షగా మారనున్నాయి. అఫ్గానిస్థాన్, శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్ పర్యటనల్లో టెస్టులు ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో భారత్ తిరిగి ప్రపంచ టెస్ట్ క్రికెట్లో తన స్థానం నిలబెట్టుకోగలదా? వైట్బాల్ క్రికెట్లో 2025లో భారత్ ఆధిపత్యం చలాయించింది. చాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజయంతో పాటు, టీ20లో నెంబర్ 1 జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. అయితే వచ్చే ఏడాది స్వదేశంలో టీ20 ప్రపంచ కప్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఆ హవాను కొనసాగిస్తుందా? 2026లో భారత జట్టు టీ20, వన్డే, టెస్టులు ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడనుంది? టీమిండియాలో స్టార్ క్రికెటర్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వచ్చే ఏడాది ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడనున్నారు? అనే వివరాలను ఇప్పుడు సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం.
జనవరి: న్యూజిలాండ్- భారత్
నూతన సంవత్సర ఆరంభంలోనే న్యూజిలాండ్తో భారత్ వన్డేలు, టీ20 సిరీస్లను ఆడనుంది. ఈ పర్యటనలో మొత్తం 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు జరుగుతాయి.
వన్డే సిరీస్
- 11వ తేదీ : 1వ వన్డే – వడోదర
- 14వ తేదీ: 2వ వన్డే – రాజ్కోట్
- 18వ తేదీ: 3వ వన్డే – ఇందౌర్
టీ20 సిరీస్
- 21వ తేదీ : 1వ టీ20 – నాగ్పుర్
- 23వ తేదీ : 2వ టీ20 – రాయ్పుర్
- 25వ తేదీ : 3వ టీ20 – గువాహటి
- 28వ తేదీ : 4వ టీ20 – విశాఖపట్నం
- 31వ తేదీ : 5వ టీ20 – తిరువనంతపురం
ఫిబ్రవరి - మార్చి 2026: టీ20 ప్రపంచకప్
భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త ఆతిథ్యమిస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్ ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు జరుగుతుంది. గ్రూప్-ఏలో ఉన్న భారత్ తన లీగ్ మ్యాచ్లను కింది తేదీల్లో ఆడనుంది.
A monumental day on the road to ICC Men's #T20WorldCup 2026 🏆
🎥 Behind the scenes from #TeamIndia's squad selection meeting and press conference, ft. Captain Surya Kumar Yadav. 🙌
- ఫిబ్రవరి 7: భారత్ vs అమెరికా (ముంబయి)
- ఫిబ్రవరి 12: భారత్ vs నమీబియా (దిల్లీ)
- ఫిబ్రవరి 15: భారత్ vs పాకిస్థాన్ (కొలంబో, శ్రీలంక)
- ఫిబ్రవరి 18: భారత్ vs నెదర్లాండ్స్ (అహ్మదాబాద్)
- ఫిబ్రవరి 21 - మార్చి 1: సూపర్ 8 మ్యాచ్లు (అర్హత సాధిస్తే భారత్ ఆడుతుంది )
- మార్చి 5: సెమీ ఫైనల్ (ముంబయి)
- మార్చి 8: ఫైనల్ (అహ్మదాబాద్)
మార్చి నుంచి డిసెంబర్ వరకు షెడ్యూల్
- మార్చి 26 నుంచి మే 31 వరకు ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ జరగనుంది.
- అఫ్గానిస్థాన్తో భారత్ 1 టెస్టు, 3 వన్డేలు ఆడనుంది. (తేదీలు, వేదికలు ఖరారు కావాల్సి ఉంది). ఈ టోర్నీల కోసం అఫ్గాన్ భారత పర్యటనకు రానుంది.
- జులైలో ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు టీమ్ఇండియా వెళ్లనుంది. జులై 1 నుంచి జులై 11 వరకు 5 టీ20ల సిరీస్, జులై 14 నుంచి జులై 19 వరకు 3 వన్డేల సిరీస్ టీమ్ఇండియా ఆడనుంది.
- ఆగస్టు: శ్రీలంక పర్యటన (2 టెస్టులు)
- సెప్టెంబర్: అఫ్గానిస్థాన్ వర్సెస్ భారత్ (3 టీ20లు)
- సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 4 : జపాన్లో ఆసియా క్రీడలు
- సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్: వెస్టిండీస్ పర్యటన (భారత్లో) - 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు.
- అక్టోబర్ - నవంబర్: న్యూజిలాండ్ పర్యటన (న్యూజిలాండ్లో) - 2 టెస్టులు, 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు.
- డిసెంబర్: శ్రీలంక పర్యటన (భారత్లో) - 3 వన్డేలు, 3 టీ20లు.
18 వన్డేలు- కోహ్లీ, రోహిత్ మ్యాచ్లు
వచ్చే ఏడాది టీమ్ఇండియా దాదాపు 5 టెస్టులు, 18 వన్డేలు, 20 పైగా టీ20లు (ఆసియా క్రీడలు, వరల్డ్ కప్తో కలిపి) ఆడనుంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్లో ఆడనున్నారు. వీరిద్దరు టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినందున వన్డేల్లోనే ఆడతారు. కాబట్టి 2026లో ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ 12 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో మైదానంలో అడుగుపెట్టనున్నారు. అయితే 2026లో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్కు రోహిత్ శర్మ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించనున్నారు.
Another game in the bag ✅
#TeamIndia register a 3⃣0⃣-run win and lead the series 4⃣-0⃣ 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/9lrjb3dMqU #INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Pa4iFAYejx
2026లో మహిళల క్రికెట్ జట్టు షెడ్యూల్
2026వ సంవత్సరంలో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఫుల్ బిజీగా ఉండనుంది. భారత మహిళల జట్టు ఫిబ్రవరిలో ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటనలో అన్ని ఫార్మాట్లలో మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
- 3 టీ20లు: ఫిబ్రవరి 15, 19, 21 తేదీలో మ్యాచ్లు (సిడ్నీ, కాన్బెర్రా, అడిలైడ్ వేదిక).
- 3 వన్డేలు: ఫిబ్రవరి 23, 26, 28 తేదీల్లో మ్యాచ్లు (బ్రిస్బేన్, హోబర్ట్ వేదికలు).
- ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్: మార్చి 5 నుంచి మార్చి 9 వరకు పెర్త్లో జరగనుంది.
ఇంగ్లాండ్ టూర్:
టీ20 ప్రపంచకప్కు సన్నాహకంగా భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్లో మూడు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇవి మే 28, మే 30, జూన్ 2 తేదీల్లో జరగనున్నాయి.
ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్:
పదో ఎడిషన్ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్కు ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి.
గ్రూప్ దశలో భారత్ మ్యాచ్లు:
- జూన్ 14: భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ (ఎడ్జ్బాస్టన్)
- జూన్ 17: భారత్ వర్సెస్ క్వాలిఫయర్ (హెడ్డింగ్లీ)
- జూన్ 21: భారత్ వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా (ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్)
- జూన్ 25: భారత్ వర్సెస్ క్వాలిఫయర్ (ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్)
- జూన్ 28: భారత్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా (లార్డ్స్)
- ఫైనల్: జూలై 5న లార్డ్స్ మైదానం
ఇంగ్లాండ్తో చరిత్రాత్మక టెస్ట్ మ్యాచ్:
టీ20 ప్రపంచకప్ ముగిసిన వెంటనే, భారత్, ఇంగ్లాండ్ మహిళల జట్ల మధ్య లార్డ్స్ మైదానంలో తొలిసారిగా ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరగనుంది. జూలై 10న ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.
ఆసియా క్రీడలు 2026:
సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 4 జపాన్లోని ఐచి-నాగోయాలో జరిగే 20వ ఆసియా క్రీడల్లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు పాల్గొంటుంది. గత ఎడిషన్లో గెలిచిన స్వర్ణ పతకాన్ని కాపాడుకోవడమే లక్ష్యంగా టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగుతుంది.
