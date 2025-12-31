ETV Bharat / sports

2026లో టీమ్​ఇండియా షెడ్యూల్- రోహిత్, కోహ్లీ ఆడే మ్యాచ్‌లు ఇవే!

2026లో భారత జట్టు ఎంతో బిజీ- సొంత గడ్డపై టీ20 వరల్డ్​ కప్ సహా పలు కీలక సిరీస్​లు - ఆసియా క్రీడల్లో తలపడనున్న ఇండియా

Rohit Sharma Virat Kohli
Rohit Sharma Virat Kohli (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 31, 2025 at 7:42 AM IST

India Cricket Schedule In 2026 : భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు షెడ్యూల్ 2026లో చాలా బిజీగా ఉండబోతోంది. వచ్చే ఏడాది క్యాలెండర్‌లో ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలు ఆడనున్న టీమ్​ఇండియాకు కీలకం కానుంది. ఒకవైపు, భారత్ ఆతిథ్యమిచ్చే టీ20 ప్రపంచకప్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగనుంది. మరోవైపు, ఈ ఏడాది టెస్ట్ క్రికెట్‌లో కోల్పోయిన ప్రాభవాన్ని తిరిగి సంపాదించుకోవడం ఇప్పుడు భారత జట్టు ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ మారింది.

ముఖ్యంగా సొంతగడ్డపై దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఎదురైన పరాజయం భారత టెస్ట్ చరిత్రలోనే ఘోరమైన ఓటమిగా నిలిచిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026లో జరిగే టెస్ట్ సిరీస్‌లు భారత జట్టుకు పరీక్షగా మారనున్నాయి. అఫ్గానిస్థాన్‌, శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్ పర్యటనల్లో టెస్టులు ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో భారత్ తిరిగి ప్రపంచ టెస్ట్ క్రికెట్‌లో తన స్థానం నిలబెట్టుకోగలదా? వైట్‌బాల్ క్రికెట్‌లో 2025లో భారత్ ఆధిపత్యం చలాయించింది. చాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజయంతో పాటు, టీ20లో నెంబర్ 1 జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. అయితే వచ్చే ఏడాది స్వదేశంలో టీ20 ప్రపంచ కప్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఆ హవాను కొనసాగిస్తుందా? 2026లో భారత జట్టు టీ20, వన్డే, టెస్టులు ఎన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది? టీమిండియాలో స్టార్ క్రికెటర్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వచ్చే ఏడాది ఎన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడనున్నారు? అనే వివరాలను ఇప్పుడు సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం.

జనవరి: న్యూజిలాండ్- భారత్
నూతన సంవత్సర ఆరంభంలోనే న్యూజిలాండ్‌తో భారత్ వన్డేలు, టీ20 సిరీస్‌లను ఆడనుంది. ఈ పర్యటనలో మొత్తం 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు జరుగుతాయి.
వన్డే సిరీస్

  • 11వ తేదీ : 1వ వన్డే – వడోదర
  • 14వ తేదీ: 2వ వన్డే – రాజ్‌కోట్
  • 18వ తేదీ: 3వ వన్డే – ఇందౌర్​

టీ20 సిరీస్

  • 21వ తేదీ : 1వ టీ20 – నాగ్‌పుర్
  • 23వ తేదీ : 2వ టీ20 – రాయ్‌పుర్
  • 25వ తేదీ : 3వ టీ20 – గువాహటి
  • 28వ తేదీ : 4వ టీ20 – విశాఖపట్నం
  • 31వ తేదీ : 5వ టీ20 – తిరువనంతపురం

ఫిబ్రవరి - మార్చి 2026: టీ20 ప్రపంచకప్
భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త ఆతిథ్యమిస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్ ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు జరుగుతుంది. గ్రూప్-ఏలో ఉన్న భారత్ తన లీగ్ మ్యాచ్‌లను కింది తేదీల్లో ఆడనుంది.

  • ఫిబ్రవరి 7: భారత్ vs అమెరికా (ముంబయి)
  • ఫిబ్రవరి 12: భారత్ vs నమీబియా (దిల్లీ)
  • ఫిబ్రవరి 15: భారత్ vs పాకిస్థాన్ (కొలంబో, శ్రీలంక)
  • ఫిబ్రవరి 18: భారత్ vs నెదర్లాండ్స్ (అహ్మదాబాద్)
  • ఫిబ్రవరి 21 - మార్చి 1: సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లు (అర్హత సాధిస్తే భారత్ ఆడుతుంది )
  • మార్చి 5: సెమీ ఫైనల్ (ముంబయి)
  • మార్చి 8: ఫైనల్ (అహ్మదాబాద్)

మార్చి నుంచి డిసెంబర్ వరకు షెడ్యూల్

  • మార్చి 26 నుంచి మే 31 వరకు ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ జరగనుంది.
  • అఫ్గానిస్థాన్‌తో భారత్ 1 టెస్టు, 3 వన్డేలు ఆడనుంది. (తేదీలు, వేదికలు ఖరారు కావాల్సి ఉంది). ఈ టోర్నీల కోసం అఫ్గాన్​ భారత పర్యటనకు రానుంది.
  • జులైలో ఇంగ్లండ్‌ పర్యటనకు టీమ్​ఇండియా వెళ్లనుంది. జులై 1 నుంచి జులై 11 వరకు 5 టీ20ల సిరీస్, జులై 14 నుంచి జులై 19 వరకు 3 వన్డేల సిరీస్ టీమ్​ఇండియా ఆడనుంది.
  • ఆగస్టు: శ్రీలంక పర్యటన (2 టెస్టులు)
  • సెప్టెంబర్: అఫ్గానిస్థాన్ వర్సెస్ భారత్ (3 టీ20లు)
  • సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 4 : జపాన్‌లో ఆసియా క్రీడలు
  • సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్: వెస్టిండీస్ పర్యటన (భారత్‌లో) - 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు.
  • అక్టోబర్ - నవంబర్: న్యూజిలాండ్ పర్యటన (న్యూజిలాండ్‌లో) - 2 టెస్టులు, 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు.
  • డిసెంబర్: శ్రీలంక పర్యటన (భారత్‌లో) - 3 వన్డేలు, 3 టీ20లు.

18 వన్డేలు- కోహ్లీ, రోహిత్ మ్యాచ్‌లు
వచ్చే ఏడాది టీమ్​ఇండియా దాదాపు 5 టెస్టులు, 18 వన్డేలు, 20 పైగా టీ20లు (ఆసియా క్రీడలు, వరల్డ్ కప్‌తో కలిపి) ఆడనుంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే వన్డే సిరీస్‌‌లో ఆడనున్నారు. వీరిద్దరు టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినందున వన్డేల్లోనే ఆడతారు. కాబట్టి 2026లో ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ 12 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో మైదానంలో అడుగుపెట్టనున్నారు. అయితే 2026లో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌కు రోహిత్ శర్మ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

2026లో మహిళల క్రికెట్ జట్టు షెడ్యూల్

2026వ సంవత్సరంలో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఫుల్ బిజీగా ఉండనుంది. భారత మహిళల జట్టు ఫిబ్రవరిలో ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటనలో అన్ని ఫార్మాట్లలో మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి.

  • 3 టీ20లు: ఫిబ్రవరి 15, 19, 21 తేదీలో మ్యాచ్‌లు (సిడ్నీ, కాన్బెర్రా, అడిలైడ్ వేదిక).
  • 3 వన్డేలు: ఫిబ్రవరి 23, 26, 28 తేదీల్లో మ్యాచ్‌లు (బ్రిస్బేన్, హోబర్ట్ వేదికలు).
  • ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్: మార్చి 5 నుంచి మార్చి 9 వరకు పెర్త్‌లో జరగనుంది.

ఇంగ్లాండ్ టూర్:
టీ20 ప్రపంచకప్‌కు సన్నాహకంగా భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్‌లో మూడు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. ఇవి మే 28, మే 30, జూన్ 2 తేదీల్లో జరగనున్నాయి.

ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్:

పదో ఎడిషన్ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి.

గ్రూప్ దశలో భారత్ మ్యాచ్‌లు:

  • జూన్ 14: భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ (ఎడ్జ్‌బాస్టన్)
  • జూన్ 17: భారత్ వర్సెస్ క్వాలిఫయర్ (హెడ్డింగ్లీ)
  • జూన్ 21: భారత్ వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా (ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్)
  • జూన్ 25: భారత్ వర్సెస్ క్వాలిఫయర్ (ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్)
  • జూన్ 28: భారత్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా (లార్డ్స్)
  • ఫైనల్: జూలై 5న లార్డ్స్ మైదానం

ఇంగ్లాండ్‌తో చరిత్రాత్మక టెస్ట్ మ్యాచ్:
టీ20 ప్రపంచకప్ ముగిసిన వెంటనే, భారత్, ఇంగ్లాండ్ మహిళల జట్ల మధ్య లార్డ్స్ మైదానంలో తొలిసారిగా ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరగనుంది. జూలై 10న ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.

ఆసియా క్రీడలు 2026:
సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 4 జపాన్‌లోని ఐచి-నాగోయాలో జరిగే 20వ ఆసియా క్రీడల్లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు పాల్గొంటుంది. గత ఎడిషన్‌లో గెలిచిన స్వర్ణ పతకాన్ని కాపాడుకోవడమే లక్ష్యంగా టీమ్​ఇండియా బరిలోకి దిగుతుంది.

