'ఆ దేవుడే నన్ను పంపాడు!'- వైరల్ అవుతున్న షెఫాలీ వర్మ కామెంట్స్
వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లో నో ప్లేస్- అనూహ్యంగా టీమ్లోకి- కట్చేస్తే మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్
Published : November 3, 2025 at 12:50 PM IST
Shafali Verma World Cup : 'షెఫాలీ వర్మ' ఇప్పుడు దేశంలో మార్మోగిపోతున్న పేరు. 21ఏళ్ల ఈ అమ్మాయి అనూహ్యంగా జట్టులోకి వచ్చి భారత జట్టు విజేతగా నిలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. టీమ్ఇండియా దశాబ్దాల కలను నెరవేర్చడంలో షెఫాలి పాత్ర అంతా ఇంతా కాదు. సెమీస్వరకు అసలు టీమ్లోనే లేని అమ్మాయి ఫైనల్లో ఏకంగా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అందుకుంది. 'ఆ దేవుడే నన్ను పంపాడేమో!' అని ఆమె సెమీస్కు ముందు ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నిజమయ్యాయని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. వారం కిందటి దాకా సాధారణ ప్రేక్షకురాలిగా ఉన్న ఆమెను నిజంగానే ఆమెను ఆ దేవుడే జట్టులోకి పంపించాడేమో అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే షెఫాలీపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లో పేరే లేదు!
మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ కోసం బీసీసీఐ ప్రకటించిన టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్లో షెఫాలీ వర్మకు చోటు దక్కలేదు. లేడీ సెహ్వాగ్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఆమెకు జట్టులో చోటు లేకపోవడంపై కొందరు ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే ఆమె స్థానంలో జట్టులోకి తీసుకున్న ప్రతీకా రావల్ వరల్డ్ కప్లో రాణించింది. షెఫాలీ లేని లోటును తీరుస్తూ అదరగొట్టింది. కానీ బంగ్లాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ప్రతీక గాయపడింది. దీంతో ఆమె స్థానంలో షెఫాలీ వర్మ అనుకోకుండా జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
8️⃣7️⃣ runs with the bat 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
2️⃣/3️⃣6️⃣ with the ball ☝
For her impactful performance in the #Final, Shafali Verma wins the Player of the Match award 🏅
Scorecard ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/r7gxRyuoHt
ఫైనల్లో వీర విహారం
ప్రతిష్టాత్మకమైన వన్డే వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్లో ఆసీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆరంభంలోనే వరుస బౌండరీలతో విరుచుకుపడింది షెఫాలీ. కానీ, పది పరుగులే చేసి పెవిలియన్కు చేరింది. ఆ మ్యాచ్లో 10 పరుగులే చేసినా దూకుడుగా ఆడడమే తన నైజం అని చెప్పకనే చెప్పింది. ఆ మ్యాచ్లో నిరాశపర్చినా ఫైనల్లో మాత్రం అదరగొట్టింది. కీలక ఇన్నింగ్స్తో భారత్కు గట్టి పునాది వేసింది. 78 బంతులు ఆడిన షెఫాలీ వర్మ ఏడు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో సాయంతో 87 పరుగులు చేసింది. అలాగే కీలక సమయంలో రెండు వికెట్లు పడగొట్టింది. దీంతో ఆమెకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు' దక్కింది.
Shafali Verma is an all in one package that India looking for decades— Aditya Soni (@imAdsoni) November 2, 2025
• destructive mindset like Sehwag
• Clutch player in knockouts like Yuvraj
• Never Play for stats and milestones
The Greatest Indian women cricketer I've seen in my life pic.twitter.com/J785YNf3O4
ఆ వ్యాఖ్యలు నిజమయ్యాయి!
ప్రతీకా రావల్ గాయపడి తనను జట్టులోకి తీసుకున్న రోజే షెఫాలీ వర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దేవుడు తనను ఏదైనా చేయమని జట్టులోకి పంపాడని నమ్ముతున్నానని పేర్కొంది. ఇప్పుడు అదే మాటను నిజం చేస్తున్నట్లుగా ఫైనల్లో అదరగొట్టింది. బ్యాటు, బంతితో రెచ్చిపోయింది. భారత జట్టు తొలిసారి ప్రపంచకప్ను గెలుచుకోవడంలో కీ రోల్ పోషించింది. తనదైన శైలితో రెచ్చిపోతూ బ్యాటింగ్లో విధ్వంసం సృష్టించింది.
"ప్రతీకాకు జరిగింది అంత మంచి విషయం కాదు. ఏ ప్లేయర్కూ అలాంటి గాయం జరగాలని ఎవరూ కోరుకోరు. కానీ దేవుడు నన్ను ఏదైనా మంచి చేయమని మళ్లీ జట్టులోకి పంపాడని నేను నమ్ముతున్నాను. నా తండ్రి, కుటుంబం అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. నాకు కూడా జట్టులోకి తిరిగి రావడం నిజంగా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నాకు చాలా మంచి అవకాశం. తుది జట్టులో అవకాశం వస్తే మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి నా వంతు కృషి చేస్తాను" అని షెఫాలీ వర్మ సెమీస్కు ముందు వ్యాఖ్యానించింది.
🏆 SHEFALI VERMA – THE FINAL BELONGED TO HER! 💙🇮🇳— Pitch Perfect (@_pitch__perfect) November 2, 2025
87 runs of pure intent. 2 crucial wickets when the team needed a breakthrough.
On the biggest night of her life, Shefali Verma didn’t just perform — she owned the stage. 🔥
From being the fearless 16-year-old who dreamt of… pic.twitter.com/BpFdek27Yv
ఇప్పుడు ఆ మాటలే నిజమయ్యాయి. దేవుడు ఫైనల్లో భారత్ను విజేతగా నిలపడం కోసమే షెఫాలీని పంపించాడా అనే విధంగా ఆమె రాణించింది. సఫారీ బౌలర్లపై గర్జించింది. యావత్ భారతావనికి అంతులేని సంతోషాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. దేశం విజయగర్వంతో ఉప్పొంగిపోయేటట్లు చేసింది.
SHAFALI VERMA WON THE POTM AWARD IN THE WOMEN’S WORLD CUP FINAL.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
- She wasn’t part of the squad 6 days ago, but tonight scored 87 (78) and picked 2 wickets. pic.twitter.com/kejpCiCmth
