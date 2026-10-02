న్యూజిలాండ్ నుంచి సౌతాఫ్రికా దాకా- 2027 వరల్డ్కప్కు ముందు టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్లు ఇవే!
2027 వన్డే ప్రపంచకప్ కంటే ముందు టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్లు- ఎప్పుడెప్పుడు, ఎక్కడెక్కడ మ్యాచ్లు ఆడనుందో తెలుసుకోండి
Published : October 2, 2026 at 3:52 PM IST
India Upcoming ODI Series : 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్ 02న ఈ మెగాటోర్నీ షురూ కానుంది. దీంతో ప్రపంచకప్ కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. సరిగ్గా ఏడాదిలో టోర్నమెంట్ మొదలుకానుంది. దీంతో అన్ని జట్లు తమతమ సన్నాహాలు ప్రారంభించనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆ ప్రపంచకప్కు ముందు టీమ్ఇండియా ఎన్ని వన్డే మ్యాచ్లు ఆడనుంది? అసలు భారత్ అప్కమింగ్ సిరీస్లు ఏంటి? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. మరి ఈ ఏడాది కాలంలో టీమ్ఇండియా సిరీస్లపై ఓ లుక్కేద్దాం!
భారత క్రికెట్ బోర్డు ఇప్పటికే వరల్డ్కప్ సన్నాహాలు మొదలుపెట్టింది. ఈ టోర్నీ ప్రారంభంలోపు పూర్తి స్థాయిలో జట్టును రెడీ చేయాలని భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఆయా దేశాలతో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా వచ్చే ఏడాదికాలంలో వన్డేలపై ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తోంది. దీంతో వన్డే మ్యాచ్లు కూడా బాగానే ఆడనుంది. ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్తో ఆడుతోంది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించిన గిల్ సేన, శనివారం నామమాత్రపు మ్యాచ్తో ఈ సిరీస్ ముగుస్తుంది. దీని తర్వాత ఎవరితో ఆడనుందంటే?
న్యూజిలాండ్ పర్యటన
ప్రస్తుతం విండీస్తో సిరీస్ ఆడుతున్న టీమ్ఇండియా వచ్చే నెలలో న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది. అక్కడ కివీస్ జట్టుతో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ భారత్ ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ఆడుతుంది. తొలుత టీ20, ఆ తర్వాత వన్డే సిరీస్ ఉండనుంది. నవంబర్ 04న వన్డే సిరీస్ షురూ కానుంది. మొత్తం ఐదు మ్యాచ్ సిరీస్ ఇది. రాబోయే ప్రపంచ కప్ను సౌతాఫ్రిక, జింబాబ్వే సంయుక్త వేదికలుగా జరగనున్న నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియాకు ఈ న్యూజిలాండ్ పర్యటన చాలా కీలకం కానుంది. విదేశీ పిచ్లను అలవాటు చేసుకునే అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చు.
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐— ICC (@ICC) October 1, 2026
A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/Eod5GoN7zW pic.twitter.com/oVg7zVHLNF
సొంతగడ్డపై శ్రీలంకతో - కొత్త ఏడాదిలో జింబాబ్వేతో
దీని తర్వాత, శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఇందులో స్వదేశంలో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్లు పూర్తిగా భారత్లోనే జరుగుతాయి. ఇరు జట్ల మధ్య డిసెంబర్ 13, 16, 19 తేదీల్లో ఈ సిరీస్ జరగనుంది. దీంతో 2026 ముగుస్తుంది. ఇక 2027 సంవత్సరాన్ని భారత్, జింబాబ్వేతో సిరీస్తో ప్రారంభించనుంది. జనవరి 3 నుంచి జనవరి 9 వరకు ఇరు జట్ల మధ్య 3 వన్డే మ్యాచ్లు ఉన్నాయి.
ఆసియా కప్ కూడా
వచ్చే ఏడాది జూన్ 18 నుంచి జూలై 4 వరకు ఆసియా కప్ జరగనుంది. అయితే ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ టోర్నమెంట్ను వన్డే ఫార్మాట్లో నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో ఈ టోర్నీలోనూ భారత్ తలపడనుంది.
🚨 UPCOMING ODI SERIES FOR TEAM INDIA:— Johns. (@CricCrazyJohns) October 2, 2026
5 vs New Zealand in NZ
3 vs Sri Lanka in IND
3 vs Zimbabwe in IND
Asia Cup in BAN
ODI series vs West Indies in WI
6 vs South Africa in SA (Indian Express)
Then into the World Cup 2027 - a good preparation as well as hectic schedule 🤞🇮🇳 pic.twitter.com/9e5dVMgUmK
వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికాతోనూ సిరీస్లు జరిగే అవకాశం!
పైన పేర్కొన్న సిరీస్లు అధికారికంగా ఇప్పటికే కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి. అయితే వీటితోపాటు భారత్ మరో రెండు జట్లతో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు- సెప్టెంబర్ మధ్యలో టీమ్ఇండియా వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా పర్యటనలకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో విదేశీ గడ్డపై వన్డే సిరీస్లు ఆడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సౌతాఫ్రికాలో ఆరు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లు జోహెన్నస్బర్గ్, కేప్ టౌన్, సెంచూరియన్ స్టేడియాల్లో ఉండేలా ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు. అటు వరల్డ్కప్ కూడా ఇవే స్టేడియాల్లో ఉంటుండడంతో పిచ్లపై అంచనా పెంచుకోవచ్చు.
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