విశాఖలో టీమ్ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్- ఆ స్టేడియంలో రో-కో ఎన్ని పరుగులు చేశారంటే?
భారత్ x సౌతాఫ్రికా సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్- విశాఖలో టీమ్ఇండియా రికార్డు ఎలా ఉందంటే?
Published : December 5, 2025 at 12:09 PM IST
Ind vs SA 2025 : భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ ఉత్కంఠభరిత దశకు చేరుకుంది. నవంబర్ 30న రాంచీలో ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించగా, ఇటీవల రాయ్పుర్లో జరిగిన రెండో వన్డేలో సౌతాఫ్రికా 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. దీంతో రెండు మ్యాచ్లు ముగిసేసరికి సిరీస్ 1- 1తో సమం అయ్యింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్ డిసెంబర్ 06న విశాఖపట్టణం వేదికగా జరగనుంది.
డూ ఆర్ డై
సిరీస్ నెగ్గాలంటే ఈ మ్యాచ్ ఇరుజట్లకు కీలకం కానుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అటు భారత్, ఇటు సౌతాఫ్రికా బరిలోకి దిగనున్నాయి. ఇప్పటికే తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాయి. ఎలాగైనా కమ్బ్యాక్ ఇచ్చి ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వన్డే ఫార్మాట్లో విశాఖపట్టణంలో భారత్ రికార్డులు ఏంటి? ఓసారి లుక్కేద్దాం!
రికార్డ్ ఘనంగానే!
విశాఖ స్టేడియంలో టీమ్ఇండియాకు ఘనమైన రికార్డ్ ఉంది. ఈ మైదానంలో భారత్ ఇప్పటివరకు 10 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో టీమ్ఇండియా ఏడు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. రెండింటిలో మాత్రమే ఓడిపోయింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం లేకుండా ముగిసింది. అయితే విశాఖపట్టంలో సౌతాఫ్రికాతో మాత్రం భారత్ ఇప్పటివరకు ఒక్క వన్డే కూడా ఆడకపోవడం గమనార్హం. దీంతో ఈ మ్యాచ్పై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
టీమ్ఇండియా రికార్డు
విశాఖపట్నంలోని ACA-VDCA స్టేడియంలోని పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంది. ఈ మైదానంలో భారత్ రెండు అత్యధిక స్కోర్లు నమోదు చేసింది. 2019 డిసెంబర్ 18న వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 5 వికెట్లకు 387 పరుగులు చేసింది. ఈ గ్రౌండ్లో టీమ్ఇండియాకు ఇదే అత్యధిక స్కోర్. అంతకుముందు 2005 ఏప్రిల్ 5న పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 9 వికెట్లకు 356 పరుగులు చేసింది. ఈ రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ టీమ్ఇండియా గెలిచింది.
విశాఖలో రోహిత్- విరాట్ రన్స్
టీమ్ఇండియా స్టార్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు ఈ గ్రౌండ్లో మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. 7 మ్యాచ్ల్లో కోహ్లీ ఏకంగా మూడు సెంచరీలు చేశాడు. ఇందులో 97.83 యావరేజ్తో విరాట్ మూడు సెంచరీ నమోదు చేశాడు. వాటితోపాటు ఓ మ్యాచ్లో 99 పరుగులు, ఇంకొక వన్డేలో 65 రన్స్ స్కోర్ చేశాడు. అలాగే ఈ మైదానంలో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన రికార్డు కూడా కోహ్లీ పేరిటే ఉంది.
ఇక విశాఖ స్టేడియంలో అత్యధిక వ్యక్తిగత పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ (159 పరుగులు, 138 బంతుల్లో) అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. 2019లో వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో రోహిత్ ఈ స్కోర్ సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 107 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఇందులో రోహిత్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా ఎంపికయ్యాడు. ఓవరాల్గా ఈ స్టేడియంలో రోహిత్ 7 వన్డేల్లో 59.16 యావరేజ్తో 355 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ సెంచరీ, 2 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ స్టేడియంలో అత్యధిక వన్జే పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లలో ఈ ఇద్దరు టాప్ 2లో ఉన్నారు.
