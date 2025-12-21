ETV Bharat / sports

2025లో టీమ్ఇండియా సెన్సేషనల్ విక్టరీలు- వరల్డ్‌కప్‌లు, ఐసీసీ ట్రోపీల్లో సత్తా

భారత క్రికెట్ చరిత్రలో గోల్డెన్ ఇయర్- పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో సత్తా చాటిన టీమ్ఇండియా పురుషులు, మహిళల జట్లు- అంధుల క్రికెట్‌లోనూ మన అమ్మాయిలే జగజ్జేతలు

Yearender 2025 Team India Journey
Yearender 2025 Team India Journey (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 4:08 PM IST

4 Min Read
Yearender 2025 Team India Journey : 2025 ఏదాది. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ సంవత్సరం. అటు పురుషులు, ఇటు మహిళలు ప్రపంచ క్రికెట్‌లో చెలరేగిపోయారు. గతంలోని ఓటమి గాయాలను ఈ ఏడాది అద్భుతమైన విజయాలతో నయం చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా వైట్‌బాల్ (వన్డే, టీ20) క్రికెట్‌లో పురుషుల, మహిళల జట్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని చలాయించాయి. రెడ్‌బాల్ (టెస్ట్) క్రికెట్‌లో కొన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైనా, వన్డేలు, టీ20ల్లో మాత్రం భారత జట్లు అసాధారణ విజయాలను సాధించాయి.

ముఖ్యంగా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా రెండు ప్రధాన వైట్‌బాల్ టోర్నమెంట్లను గెలిచి భారత్​ సత్తాను ప్రపంచ క్రికెట్‌కు చాటారు. మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్ విజయం, అంధుల క్రికెట్‌లో ప్రపంచ కిరీటం వంటి చారిత్రక ఘట్టాలతో 2025 భారత్‌కు చిరస్మరణీయ సంవత్సరంగా నిలిచింది. 2026 ఏడాదికి దగ్గరవుతున్న వేళ ఈ ఏడాది భారత క్రికెటర్లు సాధించిన చరిత్రాత్మక విజయాలను ఓసారి నెమరేసుకుందాం.

అమ్మాయిలు అదరగొట్టెన్- వరల్డ్‌కప్ గెలిచెన్
2005లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఫైనల్‌లో ఓటమి, 2017లో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై కేవలం 9 పరుగుల తేడాతో త్రుటిలో చేజారిన ప్రపంచకప్, 2020 టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ విషాదం, ఇలా భారత మహిళా క్రికెట్ చరిత్రలో 'ఫైనల్' అంటేనే తెలియని భయం, బెరకు. 'భారత అమ్మాయిలు ఫైనల్ వరకు వస్తారు కానీ గెలవలేరు' అన్న విమర్శలు ఎన్నో. కానీ ఈ ఏడాది నవంబర్ 2న రాత్రి నవీ ముంబయి సాక్ష్యంగా ఆ అనుమానాలను పటాపంచలు చేశారు.

ఫైనల్లో మ్యాచ్‌లో భారత మహిళల జట్టు దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి, తొలిసారి ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ను సొంతం చేసుకుంది. 299 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు దిగిన దక్షిణాఫ్రికా జట్టు 246 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఈ ఫైనల్లో షఫాలీ వర్మ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' గా, మొత్తం టోర్నమెంట్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన దీప్తి శర్మ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'గా నిలిచారు. ఈ టోర్నీ విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టు సుమారు రూ.37.3 కోట్ల రికార్డు ప్రైజ్ మనీ అందుకుంది.

ఆ రోజు అర్థరాత్రి మన అమ్మాయిలు ప్రపంచకప్ గెలిచి భారత మహిళా క్రికెట్‌లో కొత్త వెలుగులను అద్దారు. 1983లో కపిల్ దేవ్ ప్రపంచ కప్ గెలిచి పురుషుల క్రెకెట్‌కు ఎలాంటి స్ఫూర్తిని ఇచ్చారో, అంతకు రెట్టించిన ఉత్సాహాన్ని హర్మన్‌ప్రీత్ సేన నేటి అమ్మాయిల్లో నింపింది. మహిళా క్రికెట్‌కు జవసత్వాలను అందించింది. సగటు భారత క్రికెట్ అభిమానికి ఎన్నటికీ తరగిపోని భావోద్వేగాన్ని ఇచ్చింది.

పురుషుల జట్టు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజయం
రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని భారత పురుషుల జట్టు మార్చిలో ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌ను 4 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, మూడోసారి ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. 2002 (శ్రీలంకతో సంయుక్తంగా), 2013లో ట్రోఫీ గెలిచిన భారత్, ఈ విజయంతో టోర్నమెంట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా నిలిచింది. ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా టైటిల్ సాధించడం ఈ విజయంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దుబాయ్‌లో జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో రోహిత్ శర్మ 'మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్'గా నిలిచాడు.

అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ జగజ్జేతలు
ఈ ఏడాది భారత అమ్మాయిలు సాధించిన మరో గొప్ప విజయం మహిళల అంధుల టీ20 వరల్డ్‌కప్‌. శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో జరిగిన ఫైనల్లో భారత మహిళల అంధుల క్రికెట్ జట్టు నేపాల్‌ను 7 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, తొలి మహిళల అంధుల టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ను గెలుచుకుంది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్‌ను భారత్ 114/5 పరుగులకు పరిమితం చేసింది. అనంతరం కేవలం 12 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్ విజయం తర్వాత కొన్ని వారాలకే ఈ విజయం వరించింది. ఈ గెలుపు దివ్యాంగ క్రీడాకారులకు గొప్ప ప్రోత్సాహమనే చెప్పాలి.

ఆసియా కప్‌లో అజేయ విజయం
సెప్టెంబర్​లో భారత పురుషుల జట్టు ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌ను 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి తొమ్మిదోసారి టైటిల్‌ను ముద్దాడింది. 147 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో కొన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైనా, భారత్ విజయం సాధించింది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో భారత్ పాకిస్థాన్‌ను మూడు సార్లు ఓడించడం గమనార్హం. అయితే, ఏసీసీ అధ్యక్షుడు, పాకిస్థాన్ హోంమంత్రి నక్వీతో తలెత్తిన వివాదాల కారణంగా ట్రోఫీ అందుకోలేదు. పహల్గాం ఘటన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్త పరిణామాల నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు నక్వీ చేతుల మీదుగా కప్ అందుకోవడానికి నిరాకరించారు.

చారిత్రక టెస్టు విజయం
భారత టెస్టు జట్టుకు ఎడ్జ్‌బాస్టన్ మైదానం కొరకరాని కొయ్యగా మారింది. అందులో ఇప్పటి వరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా భారత్ గెలవలేదు. ఇప్పటివరకు అక్కడ ఆడిన 8 టెస్టుల్లో 7 మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిన భారత్, టెస్టును డ్రా చేసుకుంది. అయితే ఈ ఏడాది శుభ్‌మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని భారత జట్టు, భారత్- ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ రెండో టెస్ట్‌లో 336 పరుగుల భారీ తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి, ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో తొలి టెస్ట్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. దీంత ఆ మైదానంలో విజయం కోసం ఎదురుచూపులకు ఫుల్​స్టాప్ పెట్టింది.

కోహ్లీ సరికొత్త రికార్డు
భారత స్టార్ బ్యాటర్​ కింగ్ కోహ్లీ 2025లో అరుదైన రికార్డును నమోదు చేశాడు. ఒక అంతర్జాతీయ ఫార్మాట్‌లో అత్యధిక శతకాలు చేసిన ఆటగాడిగా కోహ్లీ రికార్డు నెలకొల్పాడు. సచిన్ టెస్టు ఫార్మాట్‌లో చేసిన 51 సెంచరీల రికార్డును కోహ్లీ దాటాడు. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో తన 52వ వన్డే సెంచరీని నమోదు చేశాడు. క్రికెట్​లో సింగిల్ ఫార్మాట్​లో అత్యధిక అంతర్జాతీయ సెంచరీలు చేసిన ప్లేయర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు.

