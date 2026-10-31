భారత్కు వరుసగా మూడో ఓటమి- ఫైనల్ రేసు నుంచి ఔట్
Hong Kong Sixes 2026 : హాంగ్కాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నమెంట్లో టీమ్ఇండియా వరుసగా మూడు మ్యాచ్లలో ఓడిపోయింది.
Published : October 31, 2026 at 5:06 PM IST
క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఏదైనా అందులో భారత జట్టు బరిలో దిగుతుందంటే అంచనాలు పీక్స్లో ఉంటాయి. ఫైనల్ పోటీకి తప్పకుండా అర్హత సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంటుంది. కానీ, తాజాగా 2026 హాంగ్ కాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నమెంట్లో మాత్రం భారత జట్టుకు నిరాశ ఎదురైంది. ఈ టోర్నీలో ఫైనల్ రేసు నుంచి టీమ్ఇండియా నిష్క్రమించింది.
వరుసగా ఓటములు
ఈ టోర్నీలో కృనాల్ పాండ్య నేతృత్వంలో బరిలో దిగిన భారత్ ప్రదర్శన అత్యంత నిరాశాజనకంగా సాగింది. తొలి మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను ఢీ కొట్టిన టీమ్ఇండియా ఓడిపోయింది. తర్వాత యూఏఈతో మ్యాచ్లోనైనా విజయం సాధిస్తుందని అనుకుంటే, అక్కడా నిరాశే ఎదురైంది. తాజాగా యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ భారత్ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఇక గ్రూప్ దశలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన చివరి మ్యాచ్లో కూడా టీమ్ఇండియా ఓడిపోయింది.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 6 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 124 పరుగులు చేసింది. మార్టిన్ ఆండర్సన్ 51 పరుగులు, బెర్నార్డ్ 35 పరుగులు చేశారు. ఛేదనలో భారత్ పోరాడినప్పటికీ 121 పరుగులకే పరిమితమై, 3 రన్స్ తేడాతో ఓడిపోయింది. భారత బ్యాటర్లు రాహుల్ త్రిపాఠి 56 పరుగులు, శశాంక్ 29 పరుగులు, క్రునాల్ పాండ్యా 28 పరుగులు చేశారు. దీంతో వరుసగా మూడు ఓటములు ఎదురవడంతో టీమ్ఇండియా టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది.
Another one in the bag for England! 🔥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/QU6QkE6I1R— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 31, 2026
యూఏఈపైనా ఓటమి
నేడు యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 6 వికెట్ల నష్టానికి 94 పరుగులు చేసింది. నటరాజన్ కేవలం 14 బంతుల్లోనే 38 పరుగులు చేసి జట్టులో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఇందులో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. శశాంక్ సింగ్, నితీశ్ రాణా, కెప్టెన్ కృనాల్ పాండ్యా వంటి ఇతర బ్యాటర్లు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. రాహుల్ త్రిపాఠి 7 బంతుల్లో 21 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. అయితే ఈ లక్ష్యాన్ని యూఏఈ 26 బంతుల్లోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. కెప్టెన్ ఖాలిద్ షా కేవలం 14 బంతుల్లోనే అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేశాడు. 52 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. మరో ఓపెనర్ అన్ష్ టాండన్ 12 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేశాడు.
Clinical. Composed. Complete. UAE get the job done! 💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/8RXm2LKjqj— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 31, 2026