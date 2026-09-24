'రోహిత్తో నా రిలేషన్ ఇప్పటిది కాదు- వాళ్లిద్దిరికీ మా సపోర్ట్ ఉంది'- రో-కోపై గంభీర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
వెస్టిండీస్ సిరీస్కు ముందు రోహిత్, విరాట్ కోహ్లీపై ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కీలక వ్యాఖ్యలు - ఇద్దరికి మద్దతు ఉంటుందని కామెంట్స్
Published : September 24, 2026 at 3:03 PM IST
Gautam Gambhir On ROKO : టీమ్ఇండియా సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపై హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ బిగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. మరో మూడు రోజుల్లో భారత జట్టు వన్డే యాక్షన్ మోడ్లోకి దిగనున్న నేపథ్యంలో అతడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం క్రీడావర్గాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ సీనియర్లిద్దరూ 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ ప్రణాళికల్లో భాగమేనని, వాళ్లకు బోర్డు నుంచి మద్దతు కూడా ఉందని అన్నాడు. కానీ, అందుకు ఓ కండీషన్ ఉందని చెప్పాడు. స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం నేపథ్యంలో గంభీర్ రీసెంట్గా ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్నాడు. అందులో ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
కొన్ని నెలల కిందట రోహిత్ శర్మ కెరీర్ ముగింపు దశకు చేరుకుందనే ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. అతడు వరల్డ్కప్ ప్లాన్స్లో లేడని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఆ పుకార్లపై బీసీసీఐ సెక్రటరీ సైకియా స్పందించాడు. వాటంన్నింటినీ కొట్టిపారేశాడు. తాజాగా గంభీర్ కూడా అలాంటి స్టేట్మెంటే ఇచ్చాడు. రో-కోపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఈ పాడ్కాస్ట్లో గంభీర్ను కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ గురించి ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ, ఆయన మాత్రం రో-కో గురించి ప్రస్తావించాడు.
వాళ్లిద్దరి మద్దతు అద్భుతం
జట్టులో రోహిత్ - విరాట్ లాంటి సీనియర్లు తోడుగా ఉండడం కెప్టెన్గా గిల్ అదృష్టం అని అన్నాడు. మైదానంలో, బయట కూడా తనకు సహాయం చేయడానికి ఈ ఇద్దరూ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారని చెప్పాడు."వన్డే క్రికెట్ విషయానికొస్తే, మైదానంలో, బయటా తనకు సహాయపడే రోహిత్- విరాట్ వంటి ఆటగాళ్లు ఉండటం శుభ్మన్ గిల్ అదృష్టం. అలాగే, ప్రశాంతంగా ఉండటం, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమని నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే, చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు భావోద్వేగాలకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది" అని గంభీర్ అన్నాడు. అలాగే విరాట్ కోహ్లీ - రోహిత్ శర్మ జట్టులో ఉండడంతో, గిల్ కెప్టెన్గా మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తాడని గంభీర్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. వాళ్లిద్దరూ నిలకడగా రాణిస్తే, జట్టులో స్థానానికి ఢోకా ఉండదని అన్నాడు.
అంతేకాకుండా "రోహిత్ వంటి సీనియర్ ఆటగాడు కొంతకాలం పాటు జట్టుకు నాయకత్వం వహించాడు. ఆ తర్వాత, ఒక కొత్త వ్యక్తి కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు, కోచ్గా మీరు అనుసరించే విధానం, వ్యూహాలు లేదా జట్టు ఎంపిక వంటి విషయాల్లో రోహిత్ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పటితో పోలిస్తే ఏమైనా మార్పు ఉంటుందా? అంటే, కొత్త కెప్టెన్ వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు మారుతాయా?" అని గంభీర్ను అడిగారు. దీనికి ఆయన ఇచ్చిన రిప్లై ఆకట్టుకుంటుంది.
ఇద్దరి పరిచయం ఇప్పటిది కాదు
"నాకు అలాగేం అనిపించదు. రోహిత్కు నాకు మధ్య ఉన్నది కేవలం కెప్టెన్-కోచ్ సంబంధం మాత్రమే కాదు. రోహిత్ జట్టులోకి వచ్చినప్పటి నుంచే మా మధ్య పరిచయం ఉంది. అప్పట్లో నేను సీనియర్ ఆటగాడిగా ఉన్నప్పుడు రోహిత్ జట్టులోకి వచ్చాడు. అప్పటి నుంచే మాకు పరిచయం ఉంది. ఇదేదో కొత్త పరిచయం కాదు. రోహిత్ ఆటపై అవగాహన లేకుండానే నేను విదేశాల నుంచి ఇక్కడికి కోచ్గా రాలేదు"
"కలిసి ఒక జట్టుకు ఆడినప్పుడు చాలా విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి. మా ఇద్దరి ఆలోచనా విధానాలు ఒకరికొకరికి తెలుసు. ఏదైనా విషయంలో నా ఆలోచన ఒకలా, కెప్టెన్ ఆలోచన మరోలా ఉండవచ్చు. కానీ, అంతిమంగా జట్టు ప్రయోజనాలే మాకు ఫైనల్ కావాలి. అంతకంటే ఉత్తమమైనది మరొకటి ఉండదు. అందుకే నేను పనిచేసిన నలుగురు కెప్టెన్ల విషయంలోనూ ఇదే నా అనుభవం అని చెప్పాను. భారత క్రికెట్కు సేవ చేయడమే అందరి ఉద్దేశం" అని అన్నాడు.
కాగా, స్వదేశంలో వెస్టిండీస్పై మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 27) తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 2027 వన్డే వరల్డ్కప్కు సన్నాహంలో భాగంగానే భావిస్తుంది. ఈ క్రమంలో అందరి ఫోకస్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉంది. ఈ ఇద్దరు సీనియర్లు రాణించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ రో-కోపై కీలక ప్రకటన చేశాడు.