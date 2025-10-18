ETV Bharat / sports

రోహిత్, విరాట్ ఫ్యూచర్​​పై అగార్కర్ కామెంట్స్- సెలక్టర్​పై ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఫైర్!

చీఫ్ సెలక్టర్​పై ఫ్యాన్స్ గరం గరం- రో - కోపై ఆ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్​గా

Ajit Agarkar
Ajit Agarkar (Source: BCCI X Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ajit Agarkar On Rohit Virat : బీసీసీఐ చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్​పై టీమ్ఇండియా అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. అతడిని విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్​లు షర్ చేస్తున్నారు. స్టార్ క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్ కెరీర్​పై రీసెంట్​గా అగార్కర్ చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇందుకు కారణం. అసలు అగార్కర్ ఏమన్నాడు? ఫ్యాన్స్ ఎందుకు ఫైర్ అవుతున్నారంటే?

2027 వరల్డ్​కప్​లో ఉంటారా?
అగార్కర్​ రీసెంట్​గా నేషనల్ మీడియా సమ్మిట్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడికి ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. 'రోహిత్, విరాట్ 2027 వరల్డ్​కప్ జట్టులో ఉండాలని టీమ్ఇండియా అభిమానులంతా ఆశిస్తున్నారు. దీనిపై ఏమంటారు?' అని అగార్కర్​ను అడిగారు. దీనికి ఆయన బదులిస్తూ, "‘ప్రతి మ్యాచ్‌లో వారి ప్రదర్శనపైనే చర్చించడం బాగుండదు. ఆ ఇద్దరూ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశారు. ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. చివరిసారిగా మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ ఆడారు. లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత అక్టోబర్ 19న ఆసీస్​తో తొలి వన్డేలో బరిలో దిగనున్నారు"

"అందుకే ఓసారి వాళ్లు ఆడడం మొదలుపెట్టాక ప్రదర్శనపై సమీక్ష చేస్తాం. అంతేకానీ ప్రతీ మ్యాచ్​ను పరిశీలించి చూడడం ఉండదు. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​లో రోహిత్, విరాట్ పరుగులు చేయకపోతే వెంటనే తీసేయడం అనేది జరగదు. అలాగని అక్కడ మూడు మ్యాచ్​ల్లో మూడు సెంచరీలు చేసినా, 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​కు ఎంపికవుతారని చెప్పలేం. పరుగులు కాదు ట్రోఫీలు ముఖ్యం" అని అగార్కర్ అన్నాడు. అయితే వన్డే ప్రపంచకప్​కు ఇంకా రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉంది. అప్పటిదాకా వీళ్లిద్దరూ ఫామ్‌ను కాపాడుకోగలరా? అనేది ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్​గా మారింది.

ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఫైర్!
అయితే విరాట్, రోహిత్ ఫ్యూచర్​పై అగార్కర్ బ్యాలెన్సింగ్​గానే మాట్లాడినా తమ ఫ్యాన్స్​కు మాత్రం ఇది కోపం తెప్పించింది. 'మూడు సెంచరీలు చేసినా వరల్డ్​కప్​ ఎంపిక చెప్పలేం' అనడంతో ఫైర్ అవుతున్నారు. ట్రోఫీలే ముఖ్యమైతే ఏడాది వ్యవధిలోనే రోహిత్ టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్ హోదాలో రెండు ఐసీసీ (టీ20 వరల్డ్​కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ) సాధించి పెట్టాడని గుర్తుచేస్తూ పోస్ట్​లు పెడుతున్నారు. ఇంకొందరైతే ఏకంగా 'అసలు అగార్కర్ 2027 వరల్డ్​కప్ దాకా సెలక్షన్ కమిటీలో ఉంటారా?' అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

ఆ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియాకు బలమైన ఆటగాళ్లు అని, రోహిత్, విరాట్​తోనే భారత్ రానున్న వన్డే వరల్డ్​కప్​లో బరిలో దిగాలని మరికొందరూ అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే ప్రాక్టికల్​గా ఆలోచిస్తే, ఇంకో రెండేళ్లకు రోహిత్​కు 40, విరాట్​కు 39ఏళ్లు వస్తాయి. ఫిట్​నెస్ కాపాడుకుంటే ఆ వయసులో క్రికెట్ ఆడడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇంగ్లాండ్ మాజీ పేస్ బౌలర్ జేమ్స్ అండర్సన్ 42ఏళ్ల దాకా అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో రాణించి ఇందుకు ఓ ఉదాహరణ సెట్ చేశాడు. మరి ఈ ఇద్దరి విషయంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే వేచి చూడాల్సిందే!

అలాగే సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ గురించి కూడా అగార్కర్ మాట్లాడాడు. ఫిట్‌నెస్‌ లేకపోవడం వల్లే పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమిని జూన్​లో జరిగిన ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనకు ఎంపిక చేయలేదని అన్నాడు. అంతటి సీనియర్ బౌలర్‌ ఫిట్‌గా ఉంటే ఎందుకు ఆడించమని అగార్కర్‌ అన్నాడు.

అజిత్ అగార్కర్​ కాంట్రాక్ట్‌​ మార్చిన బీసీసీఐ- ఒక సెలక్టర్‌కు ఉద్వాసన?

'మూడు ఫార్మాట్లకు ముగ్గురు కెప్టెన్లు ఉండడం కుదరదు'- అగార్కర్ కామెంట్స్

TAGGED:

AJIT AGARKAR ON ROHIT VIRAT
AJIT AGARKAR RESIGN NEWS
AJIT AGARKAR ON SHAMI
AJIT AGARKAR ON ROHIT SHARMA
AJIT AGARKAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.