రోహిత్, విరాట్ ఫ్యూచర్పై అగార్కర్ కామెంట్స్- సెలక్టర్పై ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఫైర్!
Published : October 18, 2025 at 10:40 AM IST
Ajit Agarkar On Rohit Virat : బీసీసీఐ చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్పై టీమ్ఇండియా అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. అతడిని విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు షర్ చేస్తున్నారు. స్టార్ క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్ కెరీర్పై రీసెంట్గా అగార్కర్ చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇందుకు కారణం. అసలు అగార్కర్ ఏమన్నాడు? ఫ్యాన్స్ ఎందుకు ఫైర్ అవుతున్నారంటే?
2027 వరల్డ్కప్లో ఉంటారా?
అగార్కర్ రీసెంట్గా నేషనల్ మీడియా సమ్మిట్లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడికి ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. 'రోహిత్, విరాట్ 2027 వరల్డ్కప్ జట్టులో ఉండాలని టీమ్ఇండియా అభిమానులంతా ఆశిస్తున్నారు. దీనిపై ఏమంటారు?' అని అగార్కర్ను అడిగారు. దీనికి ఆయన బదులిస్తూ, "‘ప్రతి మ్యాచ్లో వారి ప్రదర్శనపైనే చర్చించడం బాగుండదు. ఆ ఇద్దరూ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశారు. ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. చివరిసారిగా మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ ఆడారు. లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత అక్టోబర్ 19న ఆసీస్తో తొలి వన్డేలో బరిలో దిగనున్నారు"
Sad that @imAagarkar who has no standing of his own gets invited as celebrity guest & comments on selection of all time legends in Rohit and Virat. Between Agarkar and @GautamGambhir , @BCCI is sinking to new lows.— KaustubhP (@causticcos) October 17, 2025
The way they treated Shami was shocking!@JayShah @ShuklaRajiv
"అందుకే ఓసారి వాళ్లు ఆడడం మొదలుపెట్టాక ప్రదర్శనపై సమీక్ష చేస్తాం. అంతేకానీ ప్రతీ మ్యాచ్ను పరిశీలించి చూడడం ఉండదు. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో రోహిత్, విరాట్ పరుగులు చేయకపోతే వెంటనే తీసేయడం అనేది జరగదు. అలాగని అక్కడ మూడు మ్యాచ్ల్లో మూడు సెంచరీలు చేసినా, 2027 వన్డే వరల్డ్కప్కు ఎంపికవుతారని చెప్పలేం. పరుగులు కాదు ట్రోఫీలు ముఖ్యం" అని అగార్కర్ అన్నాడు. అయితే వన్డే ప్రపంచకప్కు ఇంకా రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉంది. అప్పటిదాకా వీళ్లిద్దరూ ఫామ్ను కాపాడుకోగలరా? అనేది ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఫైర్!
అయితే విరాట్, రోహిత్ ఫ్యూచర్పై అగార్కర్ బ్యాలెన్సింగ్గానే మాట్లాడినా తమ ఫ్యాన్స్కు మాత్రం ఇది కోపం తెప్పించింది. 'మూడు సెంచరీలు చేసినా వరల్డ్కప్ ఎంపిక చెప్పలేం' అనడంతో ఫైర్ అవుతున్నారు. ట్రోఫీలే ముఖ్యమైతే ఏడాది వ్యవధిలోనే రోహిత్ టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్ హోదాలో రెండు ఐసీసీ (టీ20 వరల్డ్కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ) సాధించి పెట్టాడని గుర్తుచేస్తూ పోస్ట్లు పెడుతున్నారు. ఇంకొందరైతే ఏకంగా 'అసలు అగార్కర్ 2027 వరల్డ్కప్ దాకా సెలక్షన్ కమిటీలో ఉంటారా?' అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.
He just has become the mouthpiece of GG— Online Me ✨ (@Online0809) October 17, 2025
ఆ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియాకు బలమైన ఆటగాళ్లు అని, రోహిత్, విరాట్తోనే భారత్ రానున్న వన్డే వరల్డ్కప్లో బరిలో దిగాలని మరికొందరూ అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే, ఇంకో రెండేళ్లకు రోహిత్కు 40, విరాట్కు 39ఏళ్లు వస్తాయి. ఫిట్నెస్ కాపాడుకుంటే ఆ వయసులో క్రికెట్ ఆడడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇంగ్లాండ్ మాజీ పేస్ బౌలర్ జేమ్స్ అండర్సన్ 42ఏళ్ల దాకా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రాణించి ఇందుకు ఓ ఉదాహరణ సెట్ చేశాడు. మరి ఈ ఇద్దరి విషయంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే వేచి చూడాల్సిందే!
2027 tak yeh selector rahega ki nhi yeh bhi nhi pata isko🥲— Satyam (@Satyam22tweets) October 17, 2025
అలాగే సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ గురించి కూడా అగార్కర్ మాట్లాడాడు. ఫిట్నెస్ లేకపోవడం వల్లే పేసర్ మహ్మద్ షమిని జూన్లో జరిగిన ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు ఎంపిక చేయలేదని అన్నాడు. అంతటి సీనియర్ బౌలర్ ఫిట్గా ఉంటే ఎందుకు ఆడించమని అగార్కర్ అన్నాడు.
