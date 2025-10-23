కుల్దీప్కు మరో 'సారీ'- అతడి కోసమే పక్కనపెడుతున్నారా?
భారత్ x ఆస్ట్రేలియా రెండో వన్డే- తుది జట్టుపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!
Published : October 23, 2025 at 10:27 AM IST
Ind vs Aus 2nd ODI : అడిలైడ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో రెండో వన్డే మ్యాచ్లోనూ టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ టాస్ ఓడిపోయాడు. టాస్ నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే భారత్ ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా తొలి మ్యాచ్లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగింది. దీంతో టీమ్ఇండియా తుదిజట్టుపై కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది. సిరీస్లో నెగ్గాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా జట్టు కూర్పుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.
కుల్దీప్ ఎందుకు లేడు?
రీసెంట్గా ఆసియా కప్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసిన కుల్దీప్ను సెలక్టర్లు ఈ పర్యటనకు ఎంపిక చేశారు. దీంతో మూడు వన్డేల్లోనూ అతడు ఆడడం పక్కా అనుకున్నారు టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్. కానీ పెర్త్లో జరిగిన తొలి వన్డేలో కుల్దీప్ తుది జట్టులో లేడు. ఇక రెండో మ్యాచ్లోనైనా అతడిని బరిలో దింపుతారని అనుకున్నారు. కానీ ఈ వన్డేలోనూ కుల్దీప్కు నిరాశే మిగిలింది.
అతడి కోసమేనా?
అయితే వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లో కుల్దీప్ను పక్కనపెట్టడంతో నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇదేం ఎంపిక అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గేమ్ఛేంజర్ లాంటి బౌలర్ జట్టులో లేకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అంతేకాదు, పేస్ బౌలర్ హర్షిత్ రానాకు బదులుగా కుల్దీప్ను తీసుకోవాల్సి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జట్టులో ఫేవరెటిజం నడుస్తోందని ఆరోపిస్తున్నారు.
Baffling selection!!— Abhinav Singh (@27_abhinav) October 23, 2025
How can you leave a wicket-taker like Kuldeep Yadav ?
This mindset will cost us 1 or 2 tournaments#AUSvIND #INDvsAUS #KuldeepYadav
సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ పోస్టులు
- ఆడిలైడ్ పిచ్ స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుంది. అందుకే ఆసీస్ కూడా ఆడమ్ జంపాను బరిలో దింపింది. కానీ, టీమ్ఇండియా మాత్రం కుల్దీప్ను పక్కనపెట్టింది
- కుల్దీప్ యాదవ్ లాంటి వికెట్ టేకర్ను ఎలా బెంచ్కు పరిమితం చేస్తారు. ఈ నిర్ణయం 1-2 టోర్నమెంట్లకు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది
- ఆడిలైట్ లాంటి స్పిన్కు అనకూలించే పిచ్పైన కూడా కుల్దీప్ను ఆడించకపోతే ఇంకెప్పుడు బరిలో దింపుతారు?
టీమ్ఇండియా తుది జట్టు : శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్
Australia can play Adam Zampa but India misses out on Kuldeep Yadav. It's just evil. How can a proven world-class spinner sit out while someone like Harshit, still unproven across formats, gets a place every single time? Absolutely unacceptable. #INDvsAUS https://t.co/Tpvq3Pgnvz— The ChagalaToka (@Pratyush0511) October 23, 2025
ఆస్ట్రేలియా తుది జట్టు : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాథ్యూ రెన్షా, అలెక్స్ కారీ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్వుడ్