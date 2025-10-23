ETV Bharat / sports

కుల్దీప్​కు మరో 'సారీ'- అతడి కోసమే పక్కనపెడుతున్నారా?

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా రెండో వన్డే- తుది జట్టుపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!

Ind vs Aus
Ind vs Aus (Source : ANI (File Photo))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus 2nd ODI : అడిలైడ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో రెండో వన్డే మ్యాచ్​లోనూ టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ టాస్ ఓడిపోయాడు. టాస్ నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే భారత్ ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా తొలి మ్యాచ్​లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగింది. దీంతో టీమ్ఇండియా తుదిజట్టుపై కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది. సిరీస్​లో నెగ్గాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా జట్టు కూర్పుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

కుల్దీప్ ఎందుకు లేడు?
రీసెంట్​గా ఆసియా కప్​లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసిన కుల్దీప్​ను సెలక్టర్లు ఈ పర్యటనకు ఎంపిక చేశారు. దీంతో మూడు వన్డేల్లోనూ అతడు ఆడడం పక్కా అనుకున్నారు టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్. కానీ పెర్త్​లో జరిగిన తొలి వన్డేలో కుల్దీప్ తుది జట్టులో లేడు. ఇక రెండో మ్యాచ్​లోనైనా అతడిని బరిలో దింపుతారని అనుకున్నారు. కానీ ఈ వన్డేలోనూ కుల్దీప్​కు నిరాశే మిగిలింది.

అతడి కోసమేనా?
అయితే వరుసగా రెండు మ్యాచ్​ల్లో కుల్దీప్​ను పక్కనపెట్టడంతో నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇదేం ఎంపిక అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గేమ్​ఛేంజర్ లాంటి బౌలర్ జట్టులో లేకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అంతేకాదు, పేస్ బౌలర్ హర్షిత్ రానాకు బదులుగా కుల్దీప్​ను తీసుకోవాల్సి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జట్టులో ఫేవరెటిజం నడుస్తోందని ఆరోపిస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ పోస్టులు

  • ఆడిలైడ్ పిచ్ స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుంది. అందుకే ఆసీస్​ కూడా ఆడమ్ జంపాను బరిలో దింపింది. కానీ, టీమ్ఇండియా మాత్రం కుల్దీప్​ను పక్కనపెట్టింది
  • కుల్దీప్ యాదవ్ లాంటి వికెట్ టేకర్​ను ఎలా బెంచ్​కు పరిమితం చేస్తారు. ఈ నిర్ణయం 1-2 టోర్నమెంట్లకు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది
  • ఆడిలైట్ లాంటి స్పిన్​కు అనకూలించే పిచ్​పైన కూడా కుల్దీప్​ను ఆడించకపోతే ఇంకెప్పుడు బరిలో దింపుతారు?

టీమ్ఇండియా తుది జట్టు : శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్

ఆస్ట్రేలియా తుది జట్టు : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాథ్యూ రెన్షా, అలెక్స్ కారీ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్

TAGGED:

KULDEEP YADAV ODI
IND VS AUS
IND VS AUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.