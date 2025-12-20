'వరల్డ్కప్ జట్టు నుంచి గిల్ను ఎందుకు తప్పించారు?'- చీఫ్ సెలక్టర్ అగార్కర్ రిప్లై ఇదే!
వరల్డ్కప్ జట్టులో శుభ్మన్ గిల్పై వేటు- వివరణ ఇచ్చిన చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్- ఆయన ఏమన్నాడంటే?
Published : December 20, 2025 at 4:18 PM IST
T20 World Cup Shubman Gil : వచ్చే ఏడాది జరగబోయే టీ20 ప్రపంచకప్నకు బీసీసీఐ భారత జట్టును ప్రకటించింది. అయితే ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా స్టార్ శుభ్మన్ గిల్కు చోటు దక్కలేదు. టెస్టు, వన్డే జట్టుకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్న గిల్కు ఐసీసీ ఈవెంట్లో చోటు దక్కకపోవడం అందరూ షాక్కు గురయ్యారు. వాస్తవానికి ఇటీవల గిల్ టీ20ల్లో పేలమైన ఫామ్తో సతమతమవుతున్నాడు. గాయం కారణంగా ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో ఆఖరి రెండు మ్యాచ్లకు సైతం దూరమయ్యాడు. అయితే గిల్కు జట్టులో స్థానం దక్కకపోవడంపై చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ వివరణ ఇచ్చాడు.
అగార్కర్ క్లారిటీ
గిల్ అద్భుతమైన నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ తెలిపాడు. అయితే ఇటీవల కాలంలో గిల్ ఎక్కువ పరుగులు చేసి ఉండకపోవచ్చని పేర్కొన్నాడు. కానీ తమకు గిల్ బ్యాటింగ్ సామర్థ్యంపై ఎటువంటి అనుమానం లేదన్నాడు. గత ప్రపంచకప్లోనూ విభిన్న కాంబినేషన్ల కారణంగా గిల్ త్రుటిలో అవకాశం కోల్పోయాడని వెల్లడించాడు. ఈసారి కూడా జట్టు అవసరాలు, కూర్పు దృష్ట్యా గిల్ను పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశాడు. ముఖ్యంగా టాపార్డర్లో ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు ఉండాలనేది తమ ఆలోచన అని అగార్కర్ వెల్లడించాడు.
Mumbai | On cricketer Shubman Gill being dropped from India’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, Indian Men's cricket team chief selector, Ajit Agarkar says, " ...shubman we know what a quality player he is perhaps short of a little bit of runs at the moment unfortunate… pic.twitter.com/FHOk9w6JCw— ANI (@ANI) December 20, 2025
వరల్డ్కప్ షెడ్యూల్
వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 07- మార్చి 08 వరకు టీ20 వరల్డ్కప్ జరగనుంది. ఈ మెగా టోర్మీకి భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఈ టోర్నీ కోసం టీమ్ఇండియా జట్టును ప్రకటించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్గా, అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యారు. గిల్, యశస్వీ జైస్వాల్కు మొండి చెయ్యి ఎదురైంది. చాలా కాలంగా జట్టుకు దూరంగా ఉన్న ఇషాన్ కిషన్ అనూహ్యంగా జట్టులో చోటు పొందాడు. ఇటీవల జరిగిన సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఇషాన్ కిషన్ రాణించాడు. దీంతో సెలక్టర్లు అతడిని జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk
టీమ్ఇండియా వరల్డ్కప్ టీమ్
అభిషేక్ శర్మ, సూర్య కుమార్ (కెప్టెన్), శాంసన్, తిలక్ వర్మ, పాండ్య, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్ ( వైస్ కెప్టెన్), రింకు సింగ్, బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్ కిషన్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి
T20 వరల్డ్కప్ జట్టు ప్రకటన- ఇషాన్ కిషన్కు ఛాన్స్- గిల్కు నో ప్లేస్
ఎదురుచూపులకు ఫుల్స్టాప్- ఎట్టకేలకు టీమ్ఇండియా పిలుపు- 'ఇషాన్ కిషన్' రియాక్షన్ ఇదే!