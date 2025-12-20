ETV Bharat / sports

'వరల్డ్​కప్​ జట్టు నుంచి గిల్‌ను ఎందుకు తప్పించారు?'- చీఫ్ సెలక్టర్ అగార్కర్‌ రిప్లై ఇదే!

వరల్డ్​కప్ జట్టులో శుభ్​మన్ గిల్​పై వేటు- వివరణ ఇచ్చిన చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్- ఆయన ఏమన్నాడంటే?

Ajith Agarkar Shubman Gil
Ajith Agarkar Shubman Gil (Source : ANI, AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup Shubman Gil : వచ్చే ఏడాది జరగబోయే టీ20 ప్రపంచకప్​నకు బీసీసీఐ భారత జట్టును ప్రకటించింది. అయితే ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా స్టార్ శుభ్​మన్ గిల్​కు చోటు దక్కలేదు. టెస్టు, వన్డే జట్టుకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్​గా కొనసాగుతున్న గిల్‌కు ఐసీసీ ఈవెంట్‌లో చోటు దక్కకపోవడం అందరూ షాక్​కు గురయ్యారు. వాస్తవానికి ఇటీవల గిల్‌ టీ20ల్లో పేలమైన ఫామ్‌తో సతమతమవుతున్నాడు. గాయం కారణంగా ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 సిరీస్​లో ఆఖరి రెండు మ్యాచ్​లకు సైతం దూరమయ్యాడు. అయితే గిల్​కు జట్టులో స్థానం దక్కకపోవడంపై చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ వివరణ ఇచ్చాడు.

అగార్కర్ క్లారిటీ
గిల్ అద్భుతమైన నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ తెలిపాడు. అయితే ఇటీవల కాలంలో గిల్ ఎక్కువ పరుగులు చేసి ఉండకపోవచ్చని పేర్కొన్నాడు. కానీ తమకు గిల్ బ్యాటింగ్ సామర్థ్యంపై ఎటువంటి అనుమానం లేదన్నాడు. గత ప్రపంచకప్​లోనూ విభిన్న కాంబినేషన్​ల కారణంగా గిల్ త్రుటిలో అవకాశం కోల్పోయాడని వెల్లడించాడు. ఈసారి కూడా జట్టు అవసరాలు, కూర్పు దృష్ట్యా గిల్​ను పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశాడు. ముఖ్యంగా టాపార్డర్​లో ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లు ఉండాలనేది తమ ఆలోచన అని అగార్కర్​ వెల్లడించాడు.

'మిడిలార్డర్ బలోపేతం కోసం కీలక నిర్ణయం'టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఈ నిర్ణయాన్ని ఫామ్ కంటే టీమ్ బ్యాలెన్స్ కోసమే తీసుకున్నామని వెల్లడించాడు. "ఫామ్ మాత్రమే కాకుండా, మిడిలార్డర్​ను బలోపేతం చేయడం, వికెట్ కీపింగ్ ఆప్షన్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మాకు రింకు సింగ్ అవసరం. వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ కాంబినేషన్లను కలిగి ఉండాలి. అందుకే మేము ఈ జట్టును ఎంచుకున్నాం. గిల్ ఫామ్ గురించి ఎటువంటి సందేహం లేదు" అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపాడు. ఫామ్ లేమితో ఇబ్బందులు ఇటీవల వరుస సిరీస్​లలో గిల్ ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. మెడ నొప్పి కారణంగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్​కు దూరమయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో ఆడాడు. గిల్ తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఇబ్బంది పడ్డాడు. మూడో మ్యాచ్​లో 28 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఆ తర్వాతి రెండు మ్యాచ్​లకు గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 సిరీస్​లో మూడు మ్యాచ్​లు ఆడిన గిల్ కేవలం 32 పరుగులే చేశాడు. సగటు 10.66 కాగా, స్ట్రైక్ రేట్ 103.22 ఉండడం గమనార్హం. ఓవరాల్​గా 2025లో గిల్ 15 టీ20ల్లో 24.25 యావరేజ్​తో 291 పరుగులే చేశాడు.

వరల్డ్​కప్ షెడ్యూల్
వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 07- మార్చి 08 వరకు టీ20 వరల్డ్​కప్ జరగనుంది. ఈ మెగా టోర్మీకి భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఈ టోర్నీ కోసం టీమ్ఇండియా జట్టును ప్రకటించింది. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ కెప్టెన్​గా, అక్షర్‌ పటేల్‌ వైస్‌ కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యారు. గిల్‌, యశస్వీ జైస్వాల్​కు మొండి చెయ్యి ఎదురైంది. చాలా కాలంగా జట్టుకు దూరంగా ఉన్న ఇషాన్‌ కిషన్‌ అనూహ్యంగా జట్టులో చోటు పొందాడు. ఇటీవల జరిగిన సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీలో ఇషాన్ కిషన్ రాణించాడు. దీంతో సెలక్టర్లు అతడిని జట్టులోకి తీసుకున్నారు.

టీమ్ఇండియా వరల్డ్​కప్ టీమ్
అభిషేక్‌ శర్మ, సూర్య కుమార్‌ (కెప్టెన్‌), శాంసన్‌, తిలక్‌ వర్మ, పాండ్య, శివమ్‌ దూబె, అక్షర్‌ పటేల్‌ ( వైస్‌ కెప్టెన్‌), రింకు సింగ్‌, బుమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, కుల్దీప్ యాదవ్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి


T20 వరల్డ్​కప్ జట్టు ప్రకటన- ఇషాన్​ కిషన్​కు ఛాన్స్- గిల్​కు నో ప్లేస్

ఎదురుచూపులకు ఫుల్​స్టాప్- ఎట్టకేలకు టీమ్ఇండియా పిలుపు- 'ఇషాన్ కిషన్' రియాక్షన్ ఇదే!

TAGGED:

SHUBMAN GILL T20I ABSENCE
SHUBMAN GILL T20 RECORDS
SHUBMAN GILL T20 WORLD CUP
ISHAN KISHAN COME BACK
T20 WORLD CUP SQUAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.