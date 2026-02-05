'అది మా సమస్య కాదు- మేం షెడ్యూల్ ప్రకారం వెళ్తాం'- పాకిస్థాన్ బాయ్కాట్పై సూర్యకుమార్ రియాక్షన్
టీ20 ప్రపంచకప్- భారత్తో మ్యాచ్ బహిష్కరణపై స్పందించిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్-
Published : February 5, 2026 at 5:12 PM IST
T20 World Cup Ind vs Pak : టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్తో మ్యాచ్ను పాకిస్థాన్ బహిష్కరించిన వ్యవహారంపై టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తొలిసారి స్పందించాడు. పాకిస్థాన్తో గ్రూప్ దశలో మ్యాచ్ ఆడడంపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ, వరల్డ్కప్కు తమ జట్టు సన్నాహాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని అన్నాడు. ఈ మేరకు తాజాగా కెప్టెన్ల సమావేశంలో సూర్య మాట్లాడాడు. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?
తమతో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ నిరాకరించినప్పటికీ, భారత్ మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారమే కొలంబోకు వెళ్తుందని అన్నాడు. ఈ వివాదంతో టీమ్ఇండియాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అన్నాడు. 'మా ఆలోచన విధానం చాలా క్లియర్గా ఉంది. వాళ్ల (పాకిస్థాన్)తో మ్యాచ్ ఆడబోమని మేం చెప్పలేదు. వాళ్లే మాతో ఆడేందుకు నిరాకరించారు. కొలంబోకు వెళ్లేందుకు మా ఫ్లైట్ టికెట్లు కూడా ఇప్పటికే బుక్ అయ్యాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారమే మేం USA, తర్వాత నమీబియాతో మ్యాచ్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ తర్వాత కొలంబోకు వెళ్తాం' అని సూర్యకుమార్ అన్నాడు.
మళ్లీ అదే మాట!
దీనిపై పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం మరోసారి తాజాగా ప్రకటన చేసింది. భారత్తో మ్యాచ్ ఆడేది లేదని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ చెప్పారు. రీసెంట్గా ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఫెడరల్ క్యాబినెట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. 'టీ20 వరల్డ్కప్ విషయంలో మేం స్పష్టమైన వైఖరి తీసుకున్నాం. భారత్తో మ్యాచ్ ఆడకూడదని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ణయించాం. క్రీడల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదు. అయినా ఇది సరైన నిర్ణయమే' అని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తెలిపారు.
కాగా, ఈ టోర్నీలో భారత్-పాక్ గ్రూప్ ఏలో ఉన్నాయి.వీటితో పాటు అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్ ఉన్నాయి. ఐసీసీ ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం భారత్ గ్రూప్ స్టేజ్లో నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఫిబ్రవరి 07న USA, ఫిబ్రవరి 12న నమీబియాతో, ఫిబ్రవరి 15న పాకిస్థాన్తో, ఫిబ్రవరి 18న నెదర్లాండ్స్తో ఆడాల్సి ఉంది.
ఇటీవల ప్రకటన
అయితే ఈ టోర్నీలో భారత్తో తాము గ్రూప్ స్టేజ్లో మ్యాచ్ ఆడబోమంటూ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటన చేసింది. ఈ నిర్ణయం భారత్తో మ్యాచ్కు మాత్రమే అని, టోర్నీలో మిగతా జట్లతో షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఆడనున్నట్లు పాక్ తెలిపింది. కానీ ఈ నిర్ణయానికి గల కారణాన్ని మాత్రం పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించలేదు. దీనిపై ఐసీసీ మండిపడింది. అయితే ఈ విషయంపై ఐసీసీకి ఇంకా పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు నుంచి అధికారికంగా సమాచారం అందలేదు.
గ్రూప్ దశలో పాకిస్థాన్ ఆడాల్సి మ్యాచ్లు
- ఫిబ్రవరి 07- నెదర్లాండ్స్
- ఫిబ్రవరి 12- యూఎస్ఏ
- ఫిబ్రవరి 15- భారత్
- ఫిబ్రవరి 18- నమీబియా
ఈ మ్యాచ్లన్నీ కొలంబో వేదికగా జరగాల్సి ఉంది
భారత్ క్రికెట్ జట్టు: సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్, శివమ్ దూబే, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్య, అర్షదీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రింకు సింగ్
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు
సల్మాన్ అలీ అఘా (కెప్టెన్), అబ్రార్ అహ్మద్, బాబర్ అజామ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఫఖర్ జమాన్, ఖవాజా మహ్మద్ నఫాయ్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, మహ్మద్ సల్మాన్ మీర్జా, నసీమ్ షా, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (వికెట్ కీపర్), సయీమ్ అయూబ్, షాహబ్ ఖాన్, షాహబ్ ఖాన్, షహీన్ ఖాన్ తారిఖ్
