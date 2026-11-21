సెంచరీ మిస్ అయినా ధోనీ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన గిల్- టీమ్ఇండియా రేర్ ఫీట్
IND vs NZ : భారత్- న్యూజిలాండ్ టెస్టులో మూడో రోజు ఆటలో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. అవేంటంటే?
Published : November 21, 2026 at 5:09 PM IST
న్యూజిలాండ్తో వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. బౌలింగ్లో అదరగొట్టిన భారత్, బ్యాటింగ్లోనూ రాణిస్తూ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి టీమ్ఇండియా 4 వికెట్ల నష్టానికి 486 పరుగులతో బలమైన స్థితిలో నిలిచింది. ప్రస్తుతం 118 పరుగులు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మరి మూడో రోజు నమోదైన రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దామా?
గిల్ రికార్డ్
భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఈ మ్యాచ్లో రెండు పరుగుల తేడాతో చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు. ఇవాళే బ్యాటింగ్కు వచ్చిన గిల్ అద్భుతంగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలో సెంచరీ వైపునకు దూసుకెళ్తుండగా 98 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఔటయ్యాడు. జాకబ్ డఫీ అతడిని క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. అయితే శతకం సాధించే అవకాశం కోల్పోయినప్పటికీ గిల్ టెస్టు కెరీర్లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీని అధిగమించాడు.
తాజా ఇన్నింగ్స్తో న్యూజిలాండ్ గడ్డపై ఒక టెస్టు ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత కెప్టెన్ల జాబితాలో గిల్ నాలుగో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఎంఎస్ ధోనీ అధిగమించాడు. 2014లో వెల్లింగ్టన్ స్టేడియంలోనే జరిగిన మ్యాచ్లో ధోనీ కెప్టెన్గా 68 పరుగులు చేశాడు. ఇప్పుడు శుభ్మన్ గిల్ ఆ రికార్డును అధిగమించాడు. ఈ జాబితాలో మహ్మద్ అజారుద్దీన్ (192 పరుగులు) అగ్రస్థానంలో ఉండగా, సునీల్ గావస్కర్ (116 పరుగులు) రెండు, మహ్మద్ అజారుద్దీన్ (103 పరుగులు) మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.
Two contrasting styles, one elite club 🙌 @ShubmanGill and @RishabhPant17 become the first two Indians respectively to cross the 3000-run mark in the ICC World Test Championship 👏 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RWVQyzguFW— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
పంత్ అరుదైన ఘనత
యువ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ప్రస్తుతం అతడు 55 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నాడు. దీంతో తన పేరిటే కొనసాగుతున్న రికార్డును మరింత మెరుగుపర్చుకున్నాడు. వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (2019-2026) లో 3 వేల పరుగుల మార్క్ అందుకున్న తొలి వికెట్ కీపర్గా పంత్ ఘనత సాధించాడు. అంతేకాకుండా డబ్ల్యూటీసీలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన వికెట్ కీపర్గానూ పంత్ టాప్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఇప్పటిదాకా డబ్ల్యూటీసీలో 43 మ్యాచ్ల్లో 3003 పరుగులు చేశాడు.
Stumps on Day 3! Glorious performances through the batting order take #TeamIndia to a commanding lead 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #NZvIND https://t.co/RT39L2r300— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
భారత్ అరుదైన రికార్డు
ప్రస్తుత మ్యాచ్లో భారత్లో టాప్ 5 బ్యాటర్లు సత్తా చాటారు. అందరు కూడా కనీసం 50+ పరుగులు చేశారు. అయితే విదేశీ గడ్డపై టీమ్ఇండియా నుంచి తొలి ఐదుగురు బ్యాటర్లు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఓపెనర్లు రాహుల్ (136), జైస్వాల్ (85) సహా పడిక్కల్ (80), శుభ్మన్ గిల్ (98), రిషభ్ పంత్ (55) ఐదుగురు అర్ధ శతకాలతో సత్తా చాటారు. భారత్ జట్టులో చివరిసారిగా ఇలాంటి ఫీట్ 1978లో నమోదైంది. అదీనూ స్వదేశంలో ఆడిన టెస్టులో. మళ్లీ 46 ఏళ్ల తర్వాత గిల్ నాయకత్వంలోని భారత్ విదేశీ గడ్డపై ఆ ఫీట్ సాధించింది. .
Another 🔝 partnership 👏 Captain Shubman Gill and Rishabh Pant bring up a 5️⃣0️⃣-run stand 🤝 #TeamIndia move closer to the 450-run mark! Updates ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND | @ShubmanGill | @RishabhPant17 https://t.co/0McVN35OjW— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
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