టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- రెండో టెస్టుకు గిల్ దూరం

Shubman Gill Injury
Shubman Gill Injury (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 12:29 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 1:43 PM IST

Shubman Gill Injury : టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. మెడ నొప్పి గాయం కారణంగా రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్, సౌతాఫ్రికాతో రెండు టెస్టుకు దూరమయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ తాజాగా వెల్లడించింది. దీంతో గిల్ గైర్హాజరీలో రెండో టెస్టుకు రిషభ్ పంత్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసింది.

'దురదృష్టవశాత్తు గిల్​ ఇంకా రికవరీ కాలేదు. దీంతో గువాహటి వేదికగా జరగనున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్​కు అతడు దూరం కానున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం ముంబయికి పయణమయ్యాడు' అని బీసీసీఐ పోస్టులో పేర్కొంది. కాగా, ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టెస్టు మ్యాచ్ నవంబర్ 22న ప్రారంభం కానుంది.

అయితే తొలి టెస్టులో గాయపడ్డ గిల్ రీసెంట్​గా జట్టుతో కలిసి గువాహటికి వచ్చాడు. కానీ ప్రాక్టీస్​లో మాత్రం పాల్గొనలేదు. అయితే రెండో టెస్టుకు ముందు గిల్ పూర్తిగా కోలుకుంటాడని భావించినా అది జరగలేదు. దీంతో గిల్​ను గువాహటి నుంచి ముంబయికి పంపించారు. అతడు అక్కడ బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ పర్యవేక్షణలో ఉంటాడు.

కాగా, ఇటీవల కోల్​కతా వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో రెండో రోజు బ్యాటింగ్​ చేస్తుండగా గిల్ గాయపడ్డాడు. సైమన్‌ హార్మర్‌ వేసిన 35వ ఓవర్‌లో గిల్ స్వీప్‌ షాట్‌ ఆడాడు. ఈ షాట్ ఆడే క్రమంలో అతడి మెడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో గిల్ నొప్పితో విలవిల్లాడాడు. అనంతరం ఫిజియోలు వచ్చి అతడిని తీసుకెళ్లారు. అప్పటికి గిల్ 3 బంతులు ఆడి 4 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ గిల్ బ్యాటింగ్​కు రాలేదు. ​

రబాడా కూడా దూరం!
మరోవైపు సౌతాఫ్రికా స్టార్ పేసర్ కగిసొ రబాడా కూడా రెండో టెస్టుకు దూరం అయ్యాడు. అతడు పక్కటెముకల గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోనందున రెండో టెస్టులో ఆడడం లేదని సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బవూమా పేర్కొన్నాడు. అయితే రబాడా కోల్​కతా వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులోనూ ఆడలేదు. కోల్​కతా టెస్టుకు ముందు ప్రాక్టీస్ సెషన్​లో రబాడా గాయపడ్డాడు. ఇంకా కోలుకోకపోవడంతో తదుపరి టెస్టుకు ఎంపిక కాలేదు.

