తొలి వన్డేకు ముందు గిల్ ప్రెస్మీట్- కెప్టెన్ అయ్యాక రోహిత్, విరాట్పై తొలి స్పందన!
Published : October 18, 2025 at 2:44 PM IST
Shubman Gill on Rohit Virat : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్కు టీమ్ఇండియా సిద్ధమైంది. యువ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా ఆదివారం పెర్త్ వేదికగా ఆసీస్తో తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఆడనుంది. గిల్ కెప్టెన్సీలో భారత్ అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్ ఆడనుండడం ఇదే తొలిసారి. ఈ క్రమంలో తొలి వన్డేకు ముందు ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో సారథి గిల్ పాల్గొన్నాడు. ఇన్ని రోజులు జట్టు ఎలా నడించిదో ఇకపై కూడా అంతే క్రమశిక్షణా ఉంటుందని అన్నాడు. అలాగే రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ గురించి కూడా మాట్లాడాడు.
రో-కో ద్వయంపై!
ఇటీవలే బీసీసీఐ సెలక్టర్లు రోహిత్ శర్మను వన్డే కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పింది ఆ బాధ్యతలు గిల్కు అప్పగించారు. ఈ నేపథ్యంలో గిల్ నాయకత్వంలోనే రోహిత్, విరాట్ ఆడనున్నారు. దాదాపు ఏడు నెలల తర్వాత రోహిత్, విరాట్ జోడీ మైదానంలో టీమ్ఇండియా తరఫున బరిలో దిగుతోంది. దీంతో రోహిత్, విరాట్ను మైదానంలో గిల్ ఎలా డీల్ చేస్తాడని ఆసక్తి నెలకొంది. దీనిపై గిల్ ఏమన్నాడంటే?
వైట్ బాల్ క్రికెట్లో రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తమ క్రికెటర్లు అని గిల్ అన్నాడు. తాను చిన్నప్పుడు ఈ ఇద్దరిని స్పూర్తిగా తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. 'వైట్ బాల్ క్రికెట్లో ప్రపంచంలోనే ఈ ఇద్దరూ అత్యుత్తమ ప్లేయర్లు. జట్టుకు వాళ్ల నైపుణ్యం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్లకు ఉన్న అనుభవం ప్రస్తుతం జట్టులో ఎవరికీ లేదు. అనుభవమే నాకు, జట్టుకు ఎంతో విలువైంది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆట చూస్తునే పెరిగాను. నేను చిన్నప్పుడు వాళ్లనే ఆదర్శంగా తీసుకునేవాడిని. వారు ఆడే ఆట తీరు, పరుగులు సాధించాలని వాళ్లకు ఉన్న కసి నాకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. ఇంతటి దిగ్గజాలకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించే అవకాశం రావడం గొప్ప అవకాశం. వారి నుంచి నేర్చుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం. వాళ్ల నుంచి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడానికి అస్సలు సిగ్గు పడను' అని గిల్ అన్నాడు.
Shubman Gill said, “Rohit Sharma and Virat Kohli are both among the best white ball cricketers in the world. The kind of experince and skill sets that they bring to team is massive”. pic.twitter.com/BZXcqH4ecd— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 18, 2025
కళ్లన్నీ వాళ్లపైనే!
ఈ ఏడాది మార్చి 09 తర్వాత రోహిత్, విరాట్ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో బరిలో దిగలేదు. దాదాపు ఏడు నెలల తర్వాత మైదానంలో టీమ్ఇండియా జెర్సీతో కనిపించనున్నారు. ఈ క్రమంలో అభిమానుల చూపులన్నీ రో-కో జోడీపైనే ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరూ అద్భుతంగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆసీస్పై ఈ ఇద్దరికీ ఘనమైన రికార్డులే ఉన్న నేపథ్యంలో రేపు వీళ్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉండనుందనేది ఆసక్తిగా మారింది.
The dominance of Rohit Sharma and Virat Kohli in Australia. pic.twitter.com/J18ehBypjL— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 17, 2025
కాగా, ఈ జట్టుకు గిల్ కెప్టెన్గా, శ్రేయస్ అయ్యర్ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ సిరీస్ ఆదివారం ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో ఆతిథ్య ఆసీస్తో భారత్ మూడు వన్డే మ్యాచ్లు ఆడనుంది. రెండో వన్డే అక్టోబర్ 23న, మూడో మ్యాచ్ 25న జరనుంది.
ఆసీస్తో వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టు : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, యశస్వీ జైస్వాల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రానా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
