'వాళ్లు ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ క్రికెటర్లు - ఆ విషయంలో అస్సలు సిగ్గు పడను'- శుభ్​మన్ గిల్

తొలి వన్డేకు ముందు గిల్ ప్రెస్​మీట్- కెప్టెన్ అయ్యాక రోహిత్, విరాట్​పై తొలి స్పందన!

Shubman Gill on Ro Ko
Shubman Gill on Ro Ko (Source : ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Shubman Gill on Rohit Virat : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​కు టీమ్ఇండియా సిద్ధమైంది. యువ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా ఆదివారం పెర్త్ వేదికగా ఆసీస్​తో తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఆడనుంది. గిల్ కెప్టెన్సీలో భారత్ అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్ ఆడనుండడం ఇదే తొలిసారి. ఈ క్రమంలో తొలి వన్డేకు ముందు ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​లో సారథి గిల్ పాల్గొన్నాడు. ఇన్ని రోజులు జట్టు ఎలా నడించిదో ఇకపై కూడా అంతే క్రమశిక్షణా ఉంటుందని అన్నాడు. అలాగే రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ గురించి కూడా మాట్లాడాడు.

రో-కో ద్వయంపై!
ఇటీవలే బీసీసీఐ సెలక్టర్లు రోహిత్ శర్మను వన్డే కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పింది ఆ బాధ్యతలు గిల్​కు అప్పగించారు. ఈ నేపథ్యంలో గిల్ నాయకత్వంలోనే రోహిత్, విరాట్ ఆడనున్నారు. దాదాపు ఏడు నెలల తర్వాత రోహిత్, విరాట్ జోడీ మైదానంలో టీమ్ఇండియా తరఫున బరిలో దిగుతోంది. దీంతో రోహిత్, విరాట్​ను మైదానంలో గిల్ ఎలా డీల్ చేస్తాడని ఆసక్తి నెలకొంది. దీనిపై గిల్ ఏమన్నాడంటే?

వైట్ బాల్ క్రికెట్​లో రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తమ క్రికెటర్లు అని గిల్ అన్నాడు. తాను చిన్నప్పుడు ఈ ఇద్దరిని స్పూర్తిగా తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. 'వైట్ బాల్ క్రికెట్​లో ప్రపంచంలోనే ఈ ఇద్దరూ అత్యుత్తమ ప్లేయర్లు. జట్టుకు వాళ్ల నైపుణ్యం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్లకు ఉన్న అనుభవం ప్రస్తుతం జట్టులో ఎవరికీ లేదు. అనుభవమే నాకు, జట్టుకు ఎంతో విలువైంది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆట చూస్తునే పెరిగాను. నేను చిన్నప్పుడు వాళ్లనే ఆదర్శంగా తీసుకునేవాడిని. వారు ఆడే ఆట తీరు, పరుగులు సాధించాలని వాళ్లకు ఉన్న కసి నాకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. ఇంతటి దిగ్గజాలకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించే అవకాశం రావడం గొప్ప అవకాశం. వారి నుంచి నేర్చుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం. వాళ్ల నుంచి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడానికి అస్సలు సిగ్గు పడను' అని గిల్ అన్నాడు.

కళ్లన్నీ వాళ్లపైనే!
ఈ ఏడాది మార్చి 09 తర్వాత రోహిత్, విరాట్ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లో బరిలో దిగలేదు. దాదాపు ఏడు నెలల తర్వాత మైదానంలో టీమ్ఇండియా జెర్సీతో కనిపించనున్నారు. ఈ క్రమంలో అభిమానుల చూపులన్నీ రో-కో జోడీపైనే ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరూ అద్భుతంగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆసీస్​పై ఈ ఇద్దరికీ ఘనమైన రికార్డులే ఉన్న నేపథ్యంలో రేపు వీళ్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉండనుందనేది ఆసక్తిగా మారింది.

కాగా, ఈ జట్టుకు గిల్ కెప్టెన్​గా, శ్రేయస్ అయ్యర్ వైస్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ సిరీస్ ఆదివారం ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో ఆతిథ్య ఆసీస్​తో భారత్ మూడు వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. రెండో వన్డే అక్టోబర్ 23న, మూడో మ్యాచ్ 25న జరనుంది.

ఆసీస్​తో వన్డే సిరీస్​కు భారత్ జట్టు : శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, యశస్వీ జైస్వాల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రానా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

