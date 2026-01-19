'ఒక్క ఫెయిల్యూర్తో అలా అనడం కరెక్ట్ కాదు'- హిట్మ్యాన్కు కెప్టెన్ గిల్ మద్దతు
కివీస్తో సిరీస్లో ఓడిన టీమ్ఇండియా- మ్యాచ్ అనంతరం రోహిత్ శర్మ పేలవమైన ప్రదర్శనపై శుభ్మన్ గిల్కు ప్రశ్న- కెప్టెన్ సమాధానమిదే
Published : January 19, 2026 at 3:44 PM IST
Shubman Gill On Rohit Sharma : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో కోల్పోయింది. దీనికితోడు స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఆటతీరు, ఫామ్పైనా అందోళన నెలకొంది. ఈ సిరీస్లో భారీ అంచనాలతో బరిలో దిగిన రోహిత్ ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. చేసిన తప్పు పదే పదే చేస్తూ చేతులారా వికెట్ కోల్పోయాడు. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం రోహిత్ ఫామ్, ఫ్యూచర్పై కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు ప్రెస్మీట్లో ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది.
రోహిత్ భాయ్ ఫామ్లోనే ఉన్నాడు : గిల్
మ్యాచ్ తర్వాత జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రోహిత్ ఫామ్ గురించి గిల్ను విలేకర్లు ప్రశ్నించారు. దీనికి గిల్, రోహిత్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడని, ఒక్క సిరీస్ ప్రదర్శన ఆధారంగా అతడి ఫామ్ను ప్రశ్నించడం సరైనది కాదని గిల్ బదులిచ్చాడు. 'రోహిత్ భాయ్ ప్రస్తుతం మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ నుంచి అదే రిథమ్ కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ సిరీస్లో కూడా రోహిత్కు తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో మంచి ఆరంభాలే దక్కాయి. కానీ వాటిని భారీ స్కోర్లుగా మార్చలేకపోయాడు. ప్రతి మ్యాచ్లోనూ ఓపెనర్లు సెంచరీ సాధించడం కష్టం. కానీ రోహిత్ మాత్రం ఎల్లప్పుడూ దాని కోసమే ప్రయత్నిస్తాడు' అని గిల్ రిప్లై ఇచ్చాడు.
Shubman Gill said, “Rohit Sharma has been in terrific form, even right through from the Australia series, even in the South Africa series. You won’t always be able to convert the starts that you get. He got some starts in the first couple of ODIs”. pic.twitter.com/P0pyB6OWsO— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 19, 2026
న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో హిట్మ్యాన్ ప్రదర్శన
ఈ సిరీస్లో రోహిత్ నుంచి పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఒక్కటీ రాలేదు. మూడు మ్యాచ్ల్లో అతడు 20.33 సగటుతో మొత్తం 61 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఒక్క అర్ధ సెంచరీ కూడా చేయలేకపోయాడు. తొలి వన్డేలో 26 పరుగులు చేసి ఔటైన రోహిత్, రెండో మ్యాచ్లో 24 రన్స్కు పెవిలియన్ చేరాడు. ఇక తాజాగా ఇందౌర్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో 13 బంతుల్లో 11 పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు. ఛేదనలో రోహిత్ వికెట్ భారత్ విజయావకాశాలను దెబ్బతీసింది.
ఈ ఒక్క సిరీస్లోనే!
2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత రోహిత్ దాదాపు ఎనిమిది నెలల తర్వాత అదే ఏడాది ఆక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియా సిరీస్తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగాడు. ఆ సిరీస్లో మూడు మ్యాచ్ల్లో 101.00 యావరేజ్తో 202 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ, ఒక సెంచరీ ఉంది. దీంతో రోహిత్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు లభించింది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్లో మూడు ఇన్నింగ్స్లో 48.67 సగటుతో 146 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. తాజాగా జరిగిన కివీస్ సిరీస్లోనే రోహిత్ విఫలమయ్యాడు.
Shubman Gill said, “Rohit Sharma has been in terrific form, even right through from the Australia series, even in the South Africa series. You won’t always be able to convert the starts that you get. He got some starts in the first couple of ODIs”. pic.twitter.com/P0pyB6OWsO— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 19, 2026
న్యూజిలాండ్ భారీ స్కోర్
నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 50 ఓవర్లలో 337/8 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. డారిల్ మిచెల్ 137 పరుగులు, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 106 పరుగులు సెంచరీలతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. చివర్లో కెప్టెన్ మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ అజేయంగా 28 పరుగులు చేశాడు. భారత్ బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా చెరో 3, అర్షదీప్, కుల్దీప్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
New Zealand overcome Virat Kohli's brilliance to clinch the ODI series 2-1 👏#INDvNZ 📝: https://t.co/MRZ6l9RU7y pic.twitter.com/pk5NXiI0ik— ICC (@ICC) January 18, 2026
విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ వృధా
338 పరుగుల ఛేదనలో భారత్కు పేలవమైన ఆరంభం దక్కింది. అయితే, విరాట్ కోహ్లీ పోరాడి 124 పరుగులతో సెంచరీ నమోదు చేశాడు. హర్షిత్ రాణా అతనికి తోడుగా నిలిచాడు. అతడు వన్డేల్లో తొలి అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ ఇద్దరూ ఏడో వికెట్కు 99 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమడంతో భారత్ 296 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది.
వన్డే సిరీస్ కివీస్ సొంతం- చివరి మ్యాచ్లో పోరాడి ఓడిన భారత్
'మూడో వన్డేలో రోహిత్ సెంచరీ చేయాలి- లేదంటే 6నెలల దాకా ఛాన్స్ లేదు!'- మాజీ క్రికెటర్