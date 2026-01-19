ETV Bharat / sports

'ఒక్క ఫెయిల్యూర్​తో అలా అనడం కరెక్ట్ కాదు'- హిట్​మ్యాన్​కు కెప్టెన్​ గిల్ మద్దతు

కివీస్​తో సిరీస్​లో ఓడిన టీమ్ఇండియా- మ్యాచ్​ అనంతరం రోహిత్ శర్మ పేలవమైన ప్రదర్శనపై శుభ్​మన్ గిల్​కు ప్రశ్న- కెప్టెన్​ సమాధానమిదే

Shubman Gill On Rohit Sharma
Shubman Gill On Rohit Sharma (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 3:44 PM IST

Shubman Gill On Rohit Sharma : న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను భారత్ 2-1 తేడాతో కోల్పోయింది. దీనికితోడు స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఆటతీరు, ఫామ్​పైనా అందోళన నెలకొంది. ఈ సిరీస్​లో భారీ అంచనాలతో బరిలో దిగిన రోహిత్ ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. చేసిన తప్పు పదే పదే చేస్తూ చేతులారా వికెట్ కోల్పోయాడు. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం రోహిత్ ఫామ్​, ఫ్యూచర్​పై కెప్టెన్​ శుభ్​మన్ గిల్​కు ప్రెస్​మీట్​లో ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది.

రోహిత్ భాయ్ ఫామ్​లోనే ఉన్నాడు : గిల్
మ్యాచ్ తర్వాత జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రోహిత్ ఫామ్ గురించి గిల్‌ను విలేకర్లు ప్రశ్నించారు. దీనికి గిల్, రోహిత్ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడని, ఒక్క సిరీస్ ప్రదర్శన ఆధారంగా అతడి ఫామ్‌ను ప్రశ్నించడం సరైనది కాదని గిల్ బదులిచ్చాడు. 'రోహిత్ భాయ్ ప్రస్తుతం మంచి ఫామ్​లో ఉన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ నుంచి అదే రిథమ్ కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ సిరీస్‌లో కూడా రోహిత్​కు తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో మంచి ఆరంభాలే దక్కాయి. కానీ వాటిని భారీ స్కోర్లుగా మార్చలేకపోయాడు. ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ ఓపెనర్లు సెంచరీ సాధించడం కష్టం. కానీ రోహిత్ మాత్రం ఎల్లప్పుడూ దాని కోసమే ప్రయత్నిస్తాడు' అని గిల్ రిప్లై ఇచ్చాడు.

న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌లో హిట్​మ్యాన్ ప్రదర్శన
ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ నుంచి పెద్ద ఇన్నింగ్స్​ ఒక్కటీ రాలేదు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో అతడు 20.33 సగటుతో మొత్తం 61 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఒక్క అర్ధ సెంచరీ కూడా చేయలేకపోయాడు. తొలి వన్డేలో 26 పరుగులు చేసి ఔటైన రోహిత్, రెండో మ్యాచ్​లో 24 రన్స్​కు పెవిలియన్ చేరాడు. ఇక తాజాగా ఇందౌర్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో 13 బంతుల్లో 11 పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు. ఛేదనలో రోహిత్ వికెట్ భారత్​ విజయావకాశాలను దెబ్బతీసింది.

ఈ ఒక్క సిరీస్​లోనే!
2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత రోహిత్ దాదాపు ఎనిమిది నెలల తర్వాత అదే ఏడాది ఆక్టోబర్​లో ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగాడు. ఆ సిరీస్​లో మూడు మ్యాచ్​ల్లో 101.00 యావరేజ్​తో 202 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ, ఒక సెంచరీ ఉంది. దీంతో రోహిత్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు లభించింది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్​లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్​లో మూడు ఇన్నింగ్స్​లో 48.67 సగటుతో 146 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. తాజాగా జరిగిన కివీస్​ సిరీస్​లోనే రోహిత్ విఫలమయ్యాడు.

న్యూజిలాండ్ భారీ స్కోర్
నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 50 ఓవర్లలో 337/8 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. డారిల్ మిచెల్ 137 పరుగులు, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 106 పరుగులు సెంచరీలతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. చివర్లో కెప్టెన్ మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్ అజేయంగా 28 పరుగులు చేశాడు. భారత్ బౌలర్లలో అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా చెరో 3, అర్షదీప్, కుల్దీప్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ వృధా
338 పరుగుల ఛేదనలో భారత్​కు పేలవమైన ఆరంభం దక్కింది. అయితే, విరాట్ కోహ్లీ పోరాడి 124 పరుగులతో సెంచరీ నమోదు చేశాడు. హర్షిత్ రాణా అతనికి తోడుగా నిలిచాడు. అతడు వన్డేల్లో తొలి అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ ఇద్దరూ ఏడో వికెట్​కు 99 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమడంతో భారత్ 296 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

