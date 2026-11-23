'కొవిడ్ పోయిందిగా- ఇంకా ఆ రూల్ ఎందుకు?'-ఐసీసీ నిబంధనపై గిల్ అసంతృప్తి!
Gill On Saliva Rule : టెస్టుల్లో బంతిపై లాలాజలాన్ని ఉపయోగించడంపై ఉన్న నిషేధాన్ని గిల్ ప్రశ్నించాడు. కివీస్తో మ్యాచ్ డ్రా అనంతరం ఈ నిబంధనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.
Published : November 23, 2026 at 6:37 PM IST
టెస్టుల్లో ఒకప్పుడు సలైవా (లాలాజలం) నిబంధన ఫాస్ట్ బౌలర్లకు కలిసొచ్చేది. బంతిని షైనింగ్గా మార్చేందుకు, స్వింగ్పై నియంత్రణ సాధించేదుకు బౌలర్లు దానిపై లాలాజలాన్ని రాసేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా చేయడానికి వీల్లేదు. కొవిడ్-19 సమయంలో బంతిపై లాలాజలాన్ని రుద్దడంపై ఐసీసీ నిషేదం విధించింది. ఆ నిబంధన అలాగే కొనసాగుతోంది. అయితే కొవిడ్ వచ్చి ఆరేళ్లు పూర్తైనప్పటికీ ఈ నిషేధాన్ని ఇంకా కొనసాగించడం ఎందుకని భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ అన్నాడు. అలాగే టెస్టుల్లో బంతుల నాణ్యత తగ్గిపోతుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. వెల్లింగ్టన్లో న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టు డ్రాగా ముగిసిన అనంతరం ప్రెస్మీట్లో గిల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఫలించని వ్యూహాలు
ఐదో రోజు మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా విజయానికి ఎనిమిది వికెట్లు కావాలి. అయితే భారత బౌలర్లు రెండున్నర సెషన్లు పోరాటినప్పటికీ మూడు వికెట్లు మాత్రమే తీయగలిగారు. ఈ మైదానంలోని పిచ్పై, భారత బౌలర్లు ప్రయోగించిన వ్యూహాలు ఫలించలేదు. ముఖ్యంగా పేస్ బౌలింగ్ విభాగం తీవ్ర నిరాశపరిచింది. నాలుగో రోజు టామ్ లేథమ్ను ఔట్ చేసిన బుమ్రా, ఐదో రోజు ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అన్షుల్ కాంబోజ్ ఒక్కో వికెట్ తీసినప్పటికీ, కివీస్ బ్యాటర్లు ఈ బౌలింగ్ ఎటాక్ను సమర్థంగా ఎదుర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో బంతిపై లాలాజలాన్ని ఉపయోగించడంపై ఉన్న నిషేధాన్ని పునఃసమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నాడు. బౌలర్లకు సహకరించని పిచ్లపై, ఈ నిబంధన బ్యాటర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుందని అన్నాడు.
🔴BALL QUALITY THESE DAYS IS VERY POOR - GILL SHOW HIS FRUSTRATION 🤯 🎙️: Shubman Gill feels the ball gets soft too quickly these days, making it difficult for bowlers to take wickets, especially when the pitch offers little help. - He also questioned why players are still not allowed to use saliva to shine the ball, even though COVID is long over. Gill believes better ball quality and allowing saliva could make things easier for bowlers.— Sam (@cricsam02) November 23, 2026
"బంతిని షైనింగ్గా చేసేందుకు ఇంకా ఎందుకు అనుమతించడం లేదో నాకు అర్థం కావడం లేదు. కొవిడ్ నేపథ్యంలో బంతినిపై లాలాజలం రాయకూడదనే నిబంధన తీసుకొచ్చారు. అయితే కొవిడ్ వచ్చి ఏడేళ్లు గడిచినా దీనిపై నిషేధం ఎత్తివేయడం లేదో నాకు అస్సలు అర్థం కావడం లేదు. దీనిపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాను. టెస్టుల్లో బంతిది చాలా కీలకమైన పాత్ర. ఈ మ్యాచ్లో మేం ఉపయోగించిన మొదటి బంతి (కూకాబుర) 25-30 ఓవర్లకే చాలా ఆకారం మారిపోయింది. ప్రత్యర్థి జట్టు కూడా ఇదే విషయాన్ని ఫిర్యాదు చేసింది. 2025లో ఇంగ్లాండ్లో కూడా ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాం. అక్కడ మొదటి మూడు, నాలుగు మ్యాచ్లలోనే 'డ్యూక్స్' బంతులు చాలా వేగంగా ఆకారం మారిపోయి సాఫ్ట్ అయిపోయాయి. దీంతో బంతుల తయారీలో నాణ్యత తగ్గిందేమోననిపిస్తోంది" అని అన్నారు.
🔴GILL WANTS BCCI TO BRING BACK SALIVA: "COVID IS LONG GONE"🤯 Shubman Gill said🎙️ "It's been so long since COVID now, why aren't we being allowed to apply saliva? That rule was for that time. It should be reviewed now". https://t.co/NH3498Jmum— Sam (@cricsam02) November 23, 2026
అయితే ఫీల్డింగ్ చేసే జట్లు బంతి ఒక వైపు షైనింగ్ను కాపాడుకోవడానికి, అలాగే స్వింగ్ అవ్వడానికి లాలాజలం ఉపయోగించేవారు. ముఖ్యంగా రివర్స్ స్వింగ్ సాధించేందుకు పేసర్లు ఈ పని చేసేవారు. అయితే కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో బంతిపై లాలాజలం రాయడాన్ని తాత్కాలికంగా నిషేధించారు. 2022లో ఐసీసీ దీనిని శాశ్వతంగా నిషేధించింది.
న్యూజిలాండ్-భారత్ తొలి టెస్టు డ్రా