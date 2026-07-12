చరిత్ర సృష్టించిన క్రాంతి గౌడ్- ఆ ఘనత అందుకున్న తొలి మహిళా క్రికెటర్గా రికార్డ్
ఇంగ్లాండ్తో ఏకైక టెస్టులో అదరగొడుతున్న భారత్- అరుదైన ఘనత సాధించిన టీమ్ఇండియా బౌలర్
Published : July 12, 2026 at 4:13 PM IST
India vs England Womens Test : టీమ్ఇండియా మహిళల క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్తో ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో ఏకైక టెస్టులో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో రెండు రోజుల ఆట తర్వాత భారత్ మెరుగైన స్థితిలోనే ఉంది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా 292 పరుగుల లీడ్లో కొనసాగుతోంది. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత బౌలర్ క్రాంతి గౌడ్ ఇంగ్లాండ్ను పతనాన్ని శాసించింది. ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ క్రమంలో క్రాంతి గౌడ్ చరిత్ర సృష్టించింది. అదేంటంటే?
మొదటి ఇన్నింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ 170 పరుగులకు ఆలౌటైంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్ క్రాంతి గౌడ్ 17 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసింది. ఇందులో 7 ఓవర్లను మెయిడెన్లుగా మలిచింది. 37 పరుగులిచ్చి ఐదు కీలక వికెట్లు పడగొట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంగ్లాండ్ను ఆలౌట్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన క్రాంతి గౌడ్కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆమె పేరు లార్డ్స్ బోర్డులోకెక్కింది. దీంతో ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన తొలి మహిళా క్రికెటర్గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
కాగా, లార్డ్స్ వేదికగా జరిగే టెస్టులో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్లో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన బౌలర్ల పేర్లను ఆ స్టేడియం బోర్డులోకెక్కిస్తారు. దీన్ని క్రికెట్లో అత్యంత గౌరవంగా పరిగణిస్తారు. ఇప్పటిదాకా ఆ బోర్డులో భారత్ నుంచి కపిల్ దేవ్, బిషన్ సింగ్ బేడీ, భువనేశ్వర్ కుమార్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఇషాంత్ శర్మ లాంటి స్టార్ బౌలర్ల పేర్లు ఎక్కాయి. వరల్డ్వైడ్ ఆయా దేశాల బౌలర్లు కూడా ఈ ఘనత దక్కించుకున్నారు. కానీ, మహిళా క్రికెటర్కు ఆ బోర్డులో పేరు దక్కడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
Made a promise. Kept her word 🤞— BCCI Women (@BCCIWomen) July 12, 2026
And made her brother & family incredibly proud 🥹
🎥 Kranti Gaud reflects on a historic day as she becomes the first woman to etch her name on the Lord's Honours Board ✒️ - By @jigsactin #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/DsUaPtQuAV
ప్రస్తుతం లార్డ్స్ టెస్టులో స్కోర్లు
- భారత్ - తొలి ఇన్నింగ్స్ 285-10- రెండో ఇన్నింగ్స్ 182-3 బ్యాటింగ్
- ఇంగ్లాండ్ - తొలి ఇన్నింగ్స్ 170-10