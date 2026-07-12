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చరిత్ర సృష్టించిన క్రాంతి గౌడ్- ఆ ఘనత అందుకున్న తొలి మహిళా క్రికెటర్​గా రికార్డ్

ఇంగ్లాండ్​తో ఏకైక టెస్టులో అదరగొడుతున్న భారత్- అరుదైన ఘనత సాధించిన టీమ్ఇండియా బౌలర్

Kranti Goud
Kranti Goud (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 4:13 PM IST

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India vs England Womens Test : టీమ్ఇండియా మహిళల క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్​తో ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో ఏకైక టెస్టులో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో రెండు రోజుల ఆట తర్వాత భారత్ మెరుగైన స్థితిలోనే ఉంది. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా 292 పరుగుల లీడ్​లో కొనసాగుతోంది. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత బౌలర్ క్రాంతి గౌడ్ ఇంగ్లాండ్​ను పతనాన్ని శాసించింది. ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ క్రమంలో క్రాంతి గౌడ్ చరిత్ర సృష్టించింది. అదేంటంటే?

మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో ఇంగ్లాండ్ 170 పరుగులకు ఆలౌటైంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్ క్రాంతి గౌడ్ 17 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసింది. ఇందులో 7 ఓవర్లను మెయిడెన్లుగా మలిచింది. 37 పరుగులిచ్చి ఐదు కీలక వికెట్లు పడగొట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంగ్లాండ్​ను ఆలౌట్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన క్రాంతి గౌడ్​కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆమె పేరు లార్డ్స్​ బోర్డులోకెక్కింది. దీంతో ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన తొలి మహిళా క్రికెటర్​గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.

కాగా, లార్డ్స్ వేదికగా జరిగే టెస్టులో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్​లో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన బౌలర్ల పేర్లను ఆ స్టేడియం బోర్డులోకెక్కిస్తారు. దీన్ని క్రికెట్​లో అత్యంత గౌరవంగా పరిగణిస్తారు. ఇప్పటిదాకా ఆ బోర్డులో భారత్ నుంచి కపిల్ దేవ్, బిషన్ సింగ్ బేడీ, భువనేశ్వర్ కుమార్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఇషాంత్ శర్మ లాంటి స్టార్ బౌలర్ల పేర్లు ఎక్కాయి. వరల్డ్​వైడ్​ ఆయా దేశాల బౌలర్లు కూడా ఈ ఘనత దక్కించుకున్నారు. కానీ, మహిళా క్రికెటర్​కు ఆ బోర్డులో పేరు దక్కడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.

ప్రస్తుతం లార్డ్స్ టెస్టులో స్కోర్లు

  • భారత్ - తొలి ఇన్నింగ్స్ 285-10- రెండో ఇన్నింగ్స్​ 182-3 బ్యాటింగ్​
  • ఇంగ్లాండ్ - తొలి ఇన్నింగ్స్ 170-10

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IND VS ENG WOMEN TEST 2026
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