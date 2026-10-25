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చరిత్ర సృష్టించిన టీమ్ఇండియా - ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా రికార్డ్

అంతర్జాతీయ T20ల్లో టీమ్ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. నిన్న న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన రెండో టీ20తోనే ఫీట్ అందుకుంది. ​

INDIA 200 T20s
టీమ్ఇండియా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2026 at 5:31 PM IST

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Team India T20 Record : భారత క్రికెట్ జట్టు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. శనివారం రెండో టీ20లో న్యూజిలాండ్​పై సాధించిన థ్రిల్లింగ్ విక్టరీతో టీమ్ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. అయితే హోరాహోరీగా సాగిన ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గడంతో ఫ్యాన్స్ ఆ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కానీ, టీమ్ఇండియా ఇంకో అరుదైన ఘనత సాధించిన విషయం అప్పుడు తెలియలేదు. ప్రపంచ క్రికెట్​లో ఇప్పటిదాకా ఏ జట్టుకు సాధ్యం కాని మైలురాయిని భారత్ మాత్రమే అందుకుంది. ఇంతకీ అదేంటంటే?

తాజా విజయంతో పురుషుల అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో 200 మ్యాచ్​లు నెగ్గిన జట్టుగా భారత్ రికార్డు కొట్టింది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అత్యధిక టీ20 విజయాలు సాధించిన టీమ్​గా టీమ్ఇండియా నిలిచింది. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోనే కాదు, దేశవాళీలోనూ ఏ జట్టు కూడా ఇప్పటిదాకా ఈ ఫీట్ సాధించలేదు. కాగా, భారత్​కు ఇది 300వ టీ20 మ్యాచ్. ఇందులో 200 మ్యాచ్​ల్లో విజయాలు సాధించగా, 83 టీ20ల్లో టీమ్ఇండియా ఓడిపోయింది. మరో 7 మ్యాచ్​లు డ్రా కాగా, పదింట్లో ఫలితం తేలలేదు. ఇక ఈ ఫార్మాట్​లో భారత్ అత్యధిక స్కోర్ 297-6 పరుగులు. 2024లో బంగ్లాదేశ్​లో హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో భారత్ ఈ స్కోర్ సాధించింది. అత్యల్ప స్కోర్ 74పరుగులు. 2008 ఆస్ట్రేలియాతో ఇది నమోదైంది. ఇక ఈ లిస్ట్​లో భారత్ తర్వాతి స్థానంలో పాకిస్థాన్ (176 విజయాలు) ఉంది.

ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్​లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్లు

జట్టుఆడిన మ్యాచ్​లుగెలిచిన మ్యాచ్​లుఓడినవిడ్రాఫలితం తేలనివిఅత్యధిక స్కోర్అత్యల్ప స్కోర్
భారత్30020087710297-674
పాకిస్థాన్3041761164823274
న్యూజిలాండ్269135112101225460
సౌతాఫ్రికా2351291012325974
ఇంగ్లాండ్2331289221130480
ఆస్ట్రేలియా229127923726362
వెస్టిండీస్26011113331325845
శ్రీలంక2431051306226045
ఉగాండ131101270325039
అఫ్గానిస్థాన్16899653127856
బంగ్లాదేశ్ 222891280521570

ఏ దేశంపై ఎన్నెన్ని విజయాలు
టీ20ల్లో భారత్ అత్యధికంగా వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా జట్లపైనే నెగ్గింది. ఈ మూడు జట్లపై 22 మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించింది. ఇక సౌతాఫ్రికాపై 21 టీ20ల్లో నెగ్గింది. సఫారీలపై 36 మ్యాచ్​లు ఆడగా, ఇందులో 21 నెగ్గి, 14 మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయింది. ఒకదాంట్లో ఫలితం తేలలేదు. ఆ తర్వాత న్యూడిలాండ్ (19), ఇంగ్లాండ్ (18), బంగ్లాదేశ్ (17), పాకిస్థాన్ (14), జింబాబ్వే (14), అఫ్గానిస్థాన్ (10), ఐర్లాండ్ (8), నమీబియా (2), నెదర్లాండ్ (2), యూఏఈ (2), యూఎస్​ఏ (2) సార్లు నెగ్గింది. ఇక హాంగ్​కాంగ్, స్కాట్లాండ్, జపాన్, నేపాల్, ఒమన్ దేశాలపై ఒక్కో మ్యాచ్​లో విజయం సాధించింది.

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200 టీ20ల్లో భారత్ విజయాలు
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