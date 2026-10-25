చరిత్ర సృష్టించిన టీమ్ఇండియా - ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా రికార్డ్
అంతర్జాతీయ T20ల్లో టీమ్ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. నిన్న న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20తోనే ఫీట్ అందుకుంది.
Published : October 25, 2026 at 5:31 PM IST
Team India T20 Record : భారత క్రికెట్ జట్టు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. శనివారం రెండో టీ20లో న్యూజిలాండ్పై సాధించిన థ్రిల్లింగ్ విక్టరీతో టీమ్ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. అయితే హోరాహోరీగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గడంతో ఫ్యాన్స్ ఆ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కానీ, టీమ్ఇండియా ఇంకో అరుదైన ఘనత సాధించిన విషయం అప్పుడు తెలియలేదు. ప్రపంచ క్రికెట్లో ఇప్పటిదాకా ఏ జట్టుకు సాధ్యం కాని మైలురాయిని భారత్ మాత్రమే అందుకుంది. ఇంతకీ అదేంటంటే?
తాజా విజయంతో పురుషుల అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో 200 మ్యాచ్లు నెగ్గిన జట్టుగా భారత్ రికార్డు కొట్టింది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక టీ20 విజయాలు సాధించిన టీమ్గా టీమ్ఇండియా నిలిచింది. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనే కాదు, దేశవాళీలోనూ ఏ జట్టు కూడా ఇప్పటిదాకా ఈ ఫీట్ సాధించలేదు. కాగా, భారత్కు ఇది 300వ టీ20 మ్యాచ్. ఇందులో 200 మ్యాచ్ల్లో విజయాలు సాధించగా, 83 టీ20ల్లో టీమ్ఇండియా ఓడిపోయింది. మరో 7 మ్యాచ్లు డ్రా కాగా, పదింట్లో ఫలితం తేలలేదు. ఇక ఈ ఫార్మాట్లో భారత్ అత్యధిక స్కోర్ 297-6 పరుగులు. 2024లో బంగ్లాదేశ్లో హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో భారత్ ఈ స్కోర్ సాధించింది. అత్యల్ప స్కోర్ 74పరుగులు. 2008 ఆస్ట్రేలియాతో ఇది నమోదైంది. ఇక ఈ లిస్ట్లో భారత్ తర్వాతి స్థానంలో పాకిస్థాన్ (176 విజయాలు) ఉంది.
ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్లు
|జట్టు
|ఆడిన మ్యాచ్లు
|గెలిచిన మ్యాచ్లు
|ఓడినవి
|డ్రా
|ఫలితం తేలనివి
|అత్యధిక స్కోర్
|అత్యల్ప స్కోర్
|భారత్
|300
|200
|87
|7
|10
|297-6
|74
|పాకిస్థాన్
|304
|176
|116
|4
|8
|232
|74
|న్యూజిలాండ్
|269
|135
|112
|10
|12
|254
|60
|సౌతాఫ్రికా
|235
|129
|101
|2
|3
|259
|74
|ఇంగ్లాండ్
|233
|128
|92
|2
|11
|304
|80
|ఆస్ట్రేలియా
|229
|127
|92
|3
|7
|263
|62
|వెస్టిండీస్
|260
|111
|133
|3
|13
|258
|45
|శ్రీలంక
|243
|105
|130
|6
|2
|260
|45
|ఉగాండ
|131
|101
|27
|0
|3
|250
|39
|అఫ్గానిస్థాన్
|168
|99
|65
|3
|1
|278
|56
|బంగ్లాదేశ్
|222
|89
|128
|0
|5
|215
|70
𝐀 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞, 𝐚 𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 💫 India are the first team with 200 T20I victories 🇮🇳🤩 https://t.co/LqlsQWK6Ea— ICC (@ICC) October 25, 2026
ఏ దేశంపై ఎన్నెన్ని విజయాలు
టీ20ల్లో భారత్ అత్యధికంగా వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా జట్లపైనే నెగ్గింది. ఈ మూడు జట్లపై 22 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. ఇక సౌతాఫ్రికాపై 21 టీ20ల్లో నెగ్గింది. సఫారీలపై 36 మ్యాచ్లు ఆడగా, ఇందులో 21 నెగ్గి, 14 మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయింది. ఒకదాంట్లో ఫలితం తేలలేదు. ఆ తర్వాత న్యూడిలాండ్ (19), ఇంగ్లాండ్ (18), బంగ్లాదేశ్ (17), పాకిస్థాన్ (14), జింబాబ్వే (14), అఫ్గానిస్థాన్ (10), ఐర్లాండ్ (8), నమీబియా (2), నెదర్లాండ్ (2), యూఏఈ (2), యూఎస్ఏ (2) సార్లు నెగ్గింది. ఇక హాంగ్కాంగ్, స్కాట్లాండ్, జపాన్, నేపాల్, ఒమన్ దేశాలపై ఒక్కో మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది.