టీ20 విశ్వ విజేతగా భారత్- ఫైనల్​లో కివీస్​పై టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ- రాణించిన శాంసన్, బుమ్రా

Ind T20 World Cup
Ind T20 World Cup (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:27 PM IST

2 Min Read
Ind vs NZ Final : అహ్మదాబాద్ వేదికగా టీమ్ఇండియా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఫైనల్​లో న్యూజిలాండ్​ను 96 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించి, విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. 256 పరుగుల రికార్డ్ ఛేదనలో కివీస్ 19 ఓవర్లలోనే 159 పరుగులకు కుప్పకూలింది. దీంతో టీమ్ఇండియా వరల్డ్​ ఛాంపియన్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే సూర్యసేన పలు రికార్డులు సృష్టించింది. అవేంటంటే?

భారత్ రికార్డ్
తాజా విజయంతో వరుసగా రెండుసార్లు టీ20 వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన జట్టుగా టీమ్ఇండియా రికార్డు సృష్టించింది. 2024లో రోహిత్ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన భారత్, తాజా ఎడిషన్​లోనూ ట్రోఫీ ముద్దాడింది. గతంలో ఏ జట్టు కూడా వరుసగా రెండుసార్లు ఈ ట్రోఫీ నెగ్గలేదు. రెండేసిసార్లు నెగ్గిన వెస్టిండీస్ (2012, 2016), ఇంగ్లాండ్ (2010, 2022) జట్లు కంటిన్యూగా విజయం సాధించలేదు. అలాగే కొట్టింది.

మూడోది అతి తొందరగానే
కాగా, టీమ్ఇండియాకు ఇది మూడో టీ20 వరల్డ్​కప్ టైటిల్. దీంతో అత్యధిక టీ20 టైటిళ్లు నెగ్గిన జట్టుగానూ భారత్ రికార్డ్ కొట్టింది. మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 2007లో తొలి టీ20 ప్రపంచకప్​ విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత పలు దఫాలుగా సెమీస్​, ఒకసారి ఫైనల్​కు చేరిన విఫలమైంది. అయితే 17ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ రోహిత్ కెప్టెన్సీలో 2024లో టీమ్ఇండియా పొట్టికప్పును ముద్దాడింది.

అలా రెండో టీ20 వరల్డ్​కప్​ను ముద్దాడేందుకు భారత్​కు 17ఏళ్లు పట్టింది. కానీ మూడోసారి టీ20 ట్రోఫీని అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియాకు ఎక్కువ టైమ్ పట్టలేదు. ​రెండేళ్ల కంటే తక్కువ సమయంలోనే భారత్ రెండో టీ20 టైటిల్ దక్కించుకుంది. అలా 2007, 2024. 2026 ఎడిషన్లలో విజేతగా నిలిచింది. మరే ఇతర జట్టు కూడా మూడుసార్లు పొట్టి కప్పును దక్కించుకోలేదు.

సూర్య అరుదైన రికార్డ్
ఈ విజయంతో 19ఏళ్ల టీ20 వరల్డ్​కప్ చరిత్రలో సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్​కప్ ముద్దాడిన తొలి కెప్టెన్​గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో ఏ కెప్టెన్​ కూడా సొంత గడ్డపై టీ20 ప్రపంచకప్​ను నెగ్గలేదు. ఇదివరకు టీమ్ఇండియా కూడా 2007లో సౌతాఫ్రికా (జొహెన్నస్​బర్గ్), 2024 బర్బాడోస్​ వేదికగా జరిగిన ఎడిషన్లలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

