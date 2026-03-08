T20 వరల్డ్కప్లో చరిత్ర సృష్టించిన భారత్- 19ఏళ్లలో టీమ్ఇండియాకే సాధ్యమైన రికార్డులు ఇవీ!
టీ20 విశ్వ విజేతగా భారత్- ఫైనల్లో కివీస్పై టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ- రాణించిన శాంసన్, బుమ్రా
Published : March 8, 2026 at 11:27 PM IST
Ind vs NZ Final : అహ్మదాబాద్ వేదికగా టీమ్ఇండియా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించి, విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. 256 పరుగుల రికార్డ్ ఛేదనలో కివీస్ 19 ఓవర్లలోనే 159 పరుగులకు కుప్పకూలింది. దీంతో టీమ్ఇండియా వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే సూర్యసేన పలు రికార్డులు సృష్టించింది. అవేంటంటే?
భారత్ రికార్డ్
తాజా విజయంతో వరుసగా రెండుసార్లు టీ20 వరల్డ్కప్ నెగ్గిన జట్టుగా టీమ్ఇండియా రికార్డు సృష్టించింది. 2024లో రోహిత్ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్గా నిలిచిన భారత్, తాజా ఎడిషన్లోనూ ట్రోఫీ ముద్దాడింది. గతంలో ఏ జట్టు కూడా వరుసగా రెండుసార్లు ఈ ట్రోఫీ నెగ్గలేదు. రెండేసిసార్లు నెగ్గిన వెస్టిండీస్ (2012, 2016), ఇంగ్లాండ్ (2010, 2022) జట్లు కంటిన్యూగా విజయం సాధించలేదు. అలాగే కొట్టింది.
మూడోది అతి తొందరగానే
కాగా, టీమ్ఇండియాకు ఇది మూడో టీ20 వరల్డ్కప్ టైటిల్. దీంతో అత్యధిక టీ20 టైటిళ్లు నెగ్గిన జట్టుగానూ భారత్ రికార్డ్ కొట్టింది. మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా 2007లో తొలి టీ20 ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత పలు దఫాలుగా సెమీస్, ఒకసారి ఫైనల్కు చేరిన విఫలమైంది. అయితే 17ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ రోహిత్ కెప్టెన్సీలో 2024లో టీమ్ఇండియా పొట్టికప్పును ముద్దాడింది.
అలా రెండో టీ20 వరల్డ్కప్ను ముద్దాడేందుకు భారత్కు 17ఏళ్లు పట్టింది. కానీ మూడోసారి టీ20 ట్రోఫీని అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియాకు ఎక్కువ టైమ్ పట్టలేదు. రెండేళ్ల కంటే తక్కువ సమయంలోనే భారత్ రెండో టీ20 టైటిల్ దక్కించుకుంది. అలా 2007, 2024. 2026 ఎడిషన్లలో విజేతగా నిలిచింది. మరే ఇతర జట్టు కూడా మూడుసార్లు పొట్టి కప్పును దక్కించుకోలేదు.
సూర్య అరుదైన రికార్డ్
ఈ విజయంతో 19ఏళ్ల టీ20 వరల్డ్కప్ చరిత్రలో సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్కప్ ముద్దాడిన తొలి కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో ఏ కెప్టెన్ కూడా సొంత గడ్డపై టీ20 ప్రపంచకప్ను నెగ్గలేదు. ఇదివరకు టీమ్ఇండియా కూడా 2007లో సౌతాఫ్రికా (జొహెన్నస్బర్గ్), 2024 బర్బాడోస్ వేదికగా జరిగిన ఎడిషన్లలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది.