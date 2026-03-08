ETV Bharat / sports

సంజూ 'సూపర్' ఇన్నింగ్స్- 12ఏళ్ల విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్

న్యూజిలాండ్​తో ఫైనల్ మ్యాచ్- భారీ ఇన్నింగ్స్​తో రెచ్చిపోయిన శాంసన్- పలు రికార్డులు బ్రేక్

Sanju Samson Records
Sanju Samson Records (Source : AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 9:27 PM IST

Sanju Samson Records : న్యూజిలాండ్​తో ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​కు ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్ (89 పరుగులు)- అభిషేక్ శర్మ (52 పరుగులు) అదిరే ఆరంభం అందించారు. ఈ ఇద్దరు తొలి వికెట్​కు 98 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్ పలు అరుదైన రికార్డులు నమోదు చేశాడు. అవేంటంటే?

హ్యాట్రిక్ హాఫ్ సెంచరీలు
గత మ్యాచ్​ల ఫామ్​ను కొనసాగిస్తూ శాంసన్ ఫైనల్​లోనూ మరో భారీ ఇన్నింగ్స్​తో రెచ్చిపోయాడు. ఇప్పటికే సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్, సెమీస్​లో ఇంగ్లాండ్​పై హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన శాంసన్ ఫైనల్​లోనూ 50+ స్కోర్ సాధించాడు. తొలుత శాంసన్ 33 బంతుల్లో అర్ధ శతకం పూర్తి చేశాడు. దీంతో శాంసన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టీ20 వరల్డ్​కప్​ హిస్టరీలో అత్యధికసార్లు 50+ స్కోర్లు చేసిన అతి కొద్దిమంది బ్యాటర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు.

అలాగే టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్​ను సమం చేశాడు. సెమీస్​తోపాటు ఫైనల్​లోనూ 50+ స్కోర్ చేసిన మూడో బ్యాటర్​గా రికార్డు సాధించాడు. అతడికంటే ముందు గతంలో షాహిద్ అఫ్రిది, విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఘతన సాధించారు. 2014 వరల్డ్​కప్​లో విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఆ టోర్నీలో సెమీస్​లో సౌతాఫ్రికాపై 72 పరుగులు బాదిన విరాట్, ఫైనల్​లో శ్రీలంకపై 77 రన్స్​ చేశాడు.

విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్​తో శాంసన్, సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాడు. సింగిల్ వరల్డ్ కప్ ఎడిషన్​లో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగుల బాదిన క్రికెటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుత ఎడిషన్​లో శాంసన్ 5 మ్యాచ్​ల్లోనే 80.25 యావరేజ్​తో 321 రన్స్ చేశాడు. దీంతో విరాట్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది. 2014లో విరాట్ 319 పరుగులు చేశాడు. 12ఏళ్లుగా ఈ రికార్డ్ ఇలాగే కొనసాగింది. ఇప్పుడు దీన్ని శాంసన్ బ్రేక్ చేశాడు.

T20 వరల్డ్​కప్​లో సెమీస్‌తోపాటు ఫైనల్​లోను 50+ స్కోర్ బాదిన క్రికెటర్లు

  • 2009- షాహిద్ అఫ్రిది- పాకిస్థాన్
  • 2014- విరాట్ కోహ్లీ- భారత్
  • 2026- సంజు శాంసన్- భారత్

T20 వరల్డ్​కప్​లో వరుసగా అత్యధిక 50+ స్కోర్లు

  • 3 - మహేల జయవర్ధనే (2010)
  • 3 - విరాట్ కోహ్లీ (2016, 2021)
  • 3 - బాబర్ ఆజామ్ (2021)
  • 3 - కేఎల్ రాహుల్ (2021)
  • 3 - కుశాల్ మెండిస్ (2026)
  • 3 - సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (2026)
  • 3 - సంజు శాంసన్ (2026)

ఈ రికార్డులు కూడా

  • అలాగే ఈ టోర్నీలో శాంసన్ ఇప్పటిదాకా 24 సిక్స్​లు బాదాడు,. ఈ క్రమంలో టీ20 వరల్డ్​కప్​ హిస్టరీలో సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన క్రికెటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఈ సీజన్​లోనే కివీస్ బ్యాటర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ (20 సిక్స్​లు) ను అధిగమించాడు
  • ఈ మ్యాచ్​లో 89 పరుగులు చేసిన శాంసన్, టీ20 ఫైనల్​లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ నమోదు చేసిన బ్యాటర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ క్రమంలో విండీస్ మాజీ క్రికెటర్ శామ్యూల్స్ (85 పరుగులు) రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు

SANJU SAMSON RECORD
SAMSON BREAKS KOHLI RECORD
T20 WORLD CUP FINAL

