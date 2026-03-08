సంజూ 'సూపర్' ఇన్నింగ్స్- 12ఏళ్ల విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్
న్యూజిలాండ్తో ఫైనల్ మ్యాచ్- భారీ ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయిన శాంసన్- పలు రికార్డులు బ్రేక్
Published : March 8, 2026 at 9:27 PM IST
Sanju Samson Records : న్యూజిలాండ్తో ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్ (89 పరుగులు)- అభిషేక్ శర్మ (52 పరుగులు) అదిరే ఆరంభం అందించారు. ఈ ఇద్దరు తొలి వికెట్కు 98 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్ పలు అరుదైన రికార్డులు నమోదు చేశాడు. అవేంటంటే?
హ్యాట్రిక్ హాఫ్ సెంచరీలు
గత మ్యాచ్ల ఫామ్ను కొనసాగిస్తూ శాంసన్ ఫైనల్లోనూ మరో భారీ ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయాడు. ఇప్పటికే సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్, సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్పై హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన శాంసన్ ఫైనల్లోనూ 50+ స్కోర్ సాధించాడు. తొలుత శాంసన్ 33 బంతుల్లో అర్ధ శతకం పూర్తి చేశాడు. దీంతో శాంసన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో అత్యధికసార్లు 50+ స్కోర్లు చేసిన అతి కొద్దిమంది బ్యాటర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు.
అలాగే టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ను సమం చేశాడు. సెమీస్తోపాటు ఫైనల్లోనూ 50+ స్కోర్ చేసిన మూడో బ్యాటర్గా రికార్డు సాధించాడు. అతడికంటే ముందు గతంలో షాహిద్ అఫ్రిది, విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఘతన సాధించారు. 2014 వరల్డ్కప్లో విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఆ టోర్నీలో సెమీస్లో సౌతాఫ్రికాపై 72 పరుగులు బాదిన విరాట్, ఫైనల్లో శ్రీలంకపై 77 రన్స్ చేశాడు.
విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్తో శాంసన్, సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాడు. సింగిల్ వరల్డ్ కప్ ఎడిషన్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగుల బాదిన క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుత ఎడిషన్లో శాంసన్ 5 మ్యాచ్ల్లోనే 80.25 యావరేజ్తో 321 రన్స్ చేశాడు. దీంతో విరాట్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది. 2014లో విరాట్ 319 పరుగులు చేశాడు. 12ఏళ్లుగా ఈ రికార్డ్ ఇలాగే కొనసాగింది. ఇప్పుడు దీన్ని శాంసన్ బ్రేక్ చేశాడు.
T20 వరల్డ్కప్లో సెమీస్తోపాటు ఫైనల్లోను 50+ స్కోర్ బాదిన క్రికెటర్లు
- 2009- షాహిద్ అఫ్రిది- పాకిస్థాన్
- 2014- విరాట్ కోహ్లీ- భారత్
- 2026- సంజు శాంసన్- భారత్
T20 వరల్డ్కప్లో వరుసగా అత్యధిక 50+ స్కోర్లు
- 3 - మహేల జయవర్ధనే (2010)
- 3 - విరాట్ కోహ్లీ (2016, 2021)
- 3 - బాబర్ ఆజామ్ (2021)
- 3 - కేఎల్ రాహుల్ (2021)
- 3 - కుశాల్ మెండిస్ (2026)
- 3 - సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (2026)
- 3 - సంజు శాంసన్ (2026)
ఈ రికార్డులు కూడా
- అలాగే ఈ టోర్నీలో శాంసన్ ఇప్పటిదాకా 24 సిక్స్లు బాదాడు,. ఈ క్రమంలో టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన క్రికెటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. ఈ సీజన్లోనే కివీస్ బ్యాటర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ (20 సిక్స్లు) ను అధిగమించాడు
- ఈ మ్యాచ్లో 89 పరుగులు చేసిన శాంసన్, టీ20 ఫైనల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ నమోదు చేసిన బ్యాటర్గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ క్రమంలో విండీస్ మాజీ క్రికెటర్ శామ్యూల్స్ (85 పరుగులు) రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు