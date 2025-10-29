ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ- 38ఏళ్ల వయసులో వరల్డ్ రికార్డ్

ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- ప్రపంచ నెం 1 బ్యాటర్​గా హిట్​మ్యాన్

Rohit Sharma 2025
Rohit Sharma 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read
ICC Rankings 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్​లో రెండు స్థానాలు ఎగబాకి టాప్ పొజిషన్​కు చేరుకున్నాడు. రోహిత్ కెరీర్​లో వన్డేల్లో అగ్రస్థానం సాధించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ 781 రేటింగ్ పాయింట్స్​తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే హిట్​మ్యాన్ వరల్డ్​ రికార్డ్ కొట్టాడు.

రికార్డుల్లోకెక్కిన హిట్​మ్యాన్
ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​లో హిట్​మ్యాన్ అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. దీంతో రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్​లోకి దూసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలోనే వన్డేల్లో నెం 1 ర్యాంకు దక్కించుకున్న అతి పెద్ద వయస్కుడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. రోహిత్ వయసు ప్రస్తుతం 38ఏళ్ల 182 రోజులు. దీంతో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద వయసులో వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్న క్రికెటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు.

గిల్​ టాప్ ప్లేస్ గల్లంతు
కాగా, వన్డేల్లోనూ కెప్టెన్​గా ప్రమోషన్ పొందిన యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్ ఇటీవల ఆసీస్​ సిరీస్​లో పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపర్చాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఒక్కసారి కూడా 30 పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. దీంతో ఇదివరకు టాప్​లో ఉన్న గిల్ తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో రెండు స్థానాలు కోల్పోయాడు. ప్రస్తుతం 745 రేటింగ్స్​తో మూడో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక అఫ్గానిస్థాన్ ప్లేయర్ ఇబ్రహీం జర్దాన్ 764 రేటింగ్స్​తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 781 రేటింగ్స్
  • ఇబ్రహీం జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 764 రేటింగ్స్
  • శుభ్​మన్ గిల్ (భారత్) - 745 రేటింగ్స్
  • బాబర్ అజామ్ (పాకిస్థాన్) - 739 రేటింగ్స్
  • డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 734 రేటింగ్స్

ICC RANKINGS 2025
ICC RANKINGS

