చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ- 38ఏళ్ల వయసులో వరల్డ్ రికార్డ్
Published : October 29, 2025 at 1:16 PM IST
ICC Rankings 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్లో రెండు స్థానాలు ఎగబాకి టాప్ పొజిషన్కు చేరుకున్నాడు. రోహిత్ కెరీర్లో వన్డేల్లో అగ్రస్థానం సాధించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ 781 రేటింగ్ పాయింట్స్తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే హిట్మ్యాన్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు.
రికార్డుల్లోకెక్కిన హిట్మ్యాన్
ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్లో హిట్మ్యాన్ అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. దీంతో రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్లోకి దూసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలోనే వన్డేల్లో నెం 1 ర్యాంకు దక్కించుకున్న అతి పెద్ద వయస్కుడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. రోహిత్ వయసు ప్రస్తుతం 38ఏళ్ల 182 రోజులు. దీంతో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద వయసులో వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్న క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు.
MUMBAI INDIANS POSTER FOR THE NEW NUMBER 1 RANKED ODI BATTER. 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2025
- ROHIT GURUNATH SHARMA. 🐐 pic.twitter.com/euba8xZRaF
గిల్ టాప్ ప్లేస్ గల్లంతు
కాగా, వన్డేల్లోనూ కెప్టెన్గా ప్రమోషన్ పొందిన యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్ ఇటీవల ఆసీస్ సిరీస్లో పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపర్చాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో ఒక్కసారి కూడా 30 పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. దీంతో ఇదివరకు టాప్లో ఉన్న గిల్ తాజా ర్యాంకింగ్స్లో రెండు స్థానాలు కోల్పోయాడు. ప్రస్తుతం 745 రేటింగ్స్తో మూడో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక అఫ్గానిస్థాన్ ప్లేయర్ ఇబ్రహీం జర్దాన్ 764 రేటింగ్స్తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 781 రేటింగ్స్
- ఇబ్రహీం జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 764 రేటింగ్స్
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 745 రేటింగ్స్
- బాబర్ అజామ్ (పాకిస్థాన్) - 739 రేటింగ్స్
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 734 రేటింగ్స్