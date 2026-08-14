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కపిల్ దేవ్​ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన స్టార్క్ - బంగ్లా బ్యాటర్ నయా చరిత్ర- తొలి టెస్టులో అరుదైన ఘనతలు

ఆస్ట్రేలియా - బంగ్లాదేశ్ తొలి టెస్టు - రెండో రోజు అరుదైన ఘనతలు అందుకున్న తమిమ్, స్టార్క్- ఆ రికార్డులేంటంటే?

Mitchell Starc - Tanzid Hasan
మిచెల్ స్టార్క్ - తంజిద్ హసన్ (Source : AP News, AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 4:53 PM IST

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Aus vs Ban 1st Test : డార్విన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆస్ట్రేలియా - బంగ్లాదేశ్ తొలి టెస్టులో అరుదైన రికార్డులు నమోదయ్యాయి. తొలుత బంగ్లాదేశ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ తంజిద్ హసన్ తమిమ్ అరుదైన ఘనత నమోదు చేయగా, అనంతరం ఆస్ట్రేలియా సీనియర్ పేస్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ టెస్టు కెరీర్​లో మరో మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఇంతకీ ఈ క్రికెటర్లు సాధించిన రికార్డులు ఏంటంటే?

బంగ్లా తొలి బ్యాటర్​గా
తొలి ఇన్నింగ్స్​లో బంగ్లా ఓపెనర్ హసన్ తమిమ్ సూపర్ సెంచరీ సాధించాడు. ఆసీస్ పేసర్లను తట్టుకొని క్రీజులో పాతుకుపోయిన తమిమ్ టెస్టు కెరీర్​లో తొలి శతకం అందుకున్నాడు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై కంగారూ జట్టుపై టెస్టుల్లో సెంచరీ చేసిన బంగ్లాదేశ్ తొలి ఆటగాడిగా హసన్ తమీమ్ రికార్డు సృష్టించాడు. అలాగే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన ఆటగాడిగానూ ఘనత అందుకున్నాడు. గతంలో ఈ రికార్డు హసన్ సర్కార్ పేరిట రికార్డు ఉండేది. అతడు 2003లో ఆసీస్​ గడ్డపై టెస్టులో 76 పరుగులు చేశాడు. 23 ఏళ్ల తర్వాత తంజిద్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. కాగా, ప్రస్తుతం తమీమ్ వయసు 25 ఏళ్లే. అంతేకాకుండా అతడికి అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో ఇది కేవలం రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ కావడం విశేషం.

రెండో సెంచరీ!
ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన కనబరిచిన తమిమ్ మొత్తంగా 197 బంతుల్లో 101 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ ఉన్నాయి. అయితే టెస్టుల్లో ఇది ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్ సాధించిన రెండో సెంచరీ. 2006లో తొలి సెంచరీ నమోదైంది. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియాపై షహ్రియార్ సెంచరీ సాధించాడు. ఇక సీనియర్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ నాథన్ లియాన్ బౌలింగ్‌లో తమిమ్ పెవిలియన్​కు చేరాడు. అలాగే 2022లో డర్బన్‌లో దక్షిణాఫ్రికాపై మహ్ముదుల్ హసన్ జాయ్ (137 పరుగులు) చేసిన తర్వాత, విదేశీ గడ్డపై బంగ్లాదేశ్ ఓపెనర్ సాధించిన తొలి సెంచరీ ఇదే.

స్టార్క్ అరుదైన ఘనత
అలాగే ఆసీస్ సీనియర్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ కూడా ఈ మ్యాచ్​లో అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. అతడు భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్ టెస్టు ఆల్​టైమ్ రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు. ఇవాళ స్టార్క్ ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. అతడు లిట్టన్ దాస్​ను పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. దీంతో టెస్టు క్రికెట్​లో స్టార్క్ వికెట్ల సంఖ్య 435కు చేరింది. ఈ క్రమంలో కపిల్ దేవ్​ను అధిగమించాడు. కపిల్ తన కెరీర్​లో 434 వికెట్లు తీశాడు.

ఇక ఓవరాల్​గా టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన జాబితాలో 11వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే 10వ స్థానంలో ఉన్న డెల్ స్టెయిన్ (సౌతాఫ్రికా)కు కేవలం 5 వికెట్ల దూరంలో ఉన్నాడు. స్టెయిన్ ప్రస్తుతం 439 వికెట్లతో పదో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. త్వరలోనే స్టార్క్ ఈ రికార్డును కూడా అందుకునే అవకాశం ఉంది.

బంగ్లాదేశ్ భారీ ఆధిక్యం
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలి ఇన్నింగ్స్​లో బంగ్లాదేశ్ మంచి ఆధిక్యం దిశగా వెళ్తోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి ఆ జట్టు 153 పరుగుల లీడ్​లో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం బంగ్లా తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 351-6 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో మెహదీ హసన్ (32 పరుగులు), హసన్ మహ్ముద్ (13 పరుగులు) ఉన్నారు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఆస్ట్రేలియా కేవలం 198 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. కాగా, 2003 తర్వాత ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై బంగ్లాదేశ్ టెస్టు మ్యాచ్ ఆడటం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

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