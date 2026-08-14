కపిల్ దేవ్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన స్టార్క్ - బంగ్లా బ్యాటర్ నయా చరిత్ర- తొలి టెస్టులో అరుదైన ఘనతలు
ఆస్ట్రేలియా - బంగ్లాదేశ్ తొలి టెస్టు - రెండో రోజు అరుదైన ఘనతలు అందుకున్న తమిమ్, స్టార్క్- ఆ రికార్డులేంటంటే?
Published : August 14, 2026 at 4:53 PM IST
Aus vs Ban 1st Test : డార్విన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆస్ట్రేలియా - బంగ్లాదేశ్ తొలి టెస్టులో అరుదైన రికార్డులు నమోదయ్యాయి. తొలుత బంగ్లాదేశ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ తంజిద్ హసన్ తమిమ్ అరుదైన ఘనత నమోదు చేయగా, అనంతరం ఆస్ట్రేలియా సీనియర్ పేస్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ టెస్టు కెరీర్లో మరో మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఇంతకీ ఈ క్రికెటర్లు సాధించిన రికార్డులు ఏంటంటే?
బంగ్లా తొలి బ్యాటర్గా
తొలి ఇన్నింగ్స్లో బంగ్లా ఓపెనర్ హసన్ తమిమ్ సూపర్ సెంచరీ సాధించాడు. ఆసీస్ పేసర్లను తట్టుకొని క్రీజులో పాతుకుపోయిన తమిమ్ టెస్టు కెరీర్లో తొలి శతకం అందుకున్నాడు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై కంగారూ జట్టుపై టెస్టుల్లో సెంచరీ చేసిన బంగ్లాదేశ్ తొలి ఆటగాడిగా హసన్ తమీమ్ రికార్డు సృష్టించాడు. అలాగే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన ఆటగాడిగానూ ఘనత అందుకున్నాడు. గతంలో ఈ రికార్డు హసన్ సర్కార్ పేరిట రికార్డు ఉండేది. అతడు 2003లో ఆసీస్ గడ్డపై టెస్టులో 76 పరుగులు చేశాడు. 23 ఏళ్ల తర్వాత తంజిద్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. కాగా, ప్రస్తుతం తమీమ్ వయసు 25 ఏళ్లే. అంతేకాకుండా అతడికి అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఇది కేవలం రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ కావడం విశేషం.
రెండో సెంచరీ!
ఈ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన కనబరిచిన తమిమ్ మొత్తంగా 197 బంతుల్లో 101 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ ఉన్నాయి. అయితే టెస్టుల్లో ఇది ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్ సాధించిన రెండో సెంచరీ. 2006లో తొలి సెంచరీ నమోదైంది. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియాపై షహ్రియార్ సెంచరీ సాధించాడు. ఇక సీనియర్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ నాథన్ లియాన్ బౌలింగ్లో తమిమ్ పెవిలియన్కు చేరాడు. అలాగే 2022లో డర్బన్లో దక్షిణాఫ్రికాపై మహ్ముదుల్ హసన్ జాయ్ (137 పరుగులు) చేసిన తర్వాత, విదేశీ గడ్డపై బంగ్లాదేశ్ ఓపెనర్ సాధించిన తొలి సెంచరీ ఇదే.
Tanzid Hasan has the first Test century of his career! 👏#MilestoneMoment | @NRMAInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/lXkIJrXHAO— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026
స్టార్క్ అరుదైన ఘనత
అలాగే ఆసీస్ సీనియర్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ కూడా ఈ మ్యాచ్లో అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. అతడు భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్ టెస్టు ఆల్టైమ్ రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు. ఇవాళ స్టార్క్ ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. అతడు లిట్టన్ దాస్ను పెవిలియన్కు చేర్చాడు. దీంతో టెస్టు క్రికెట్లో స్టార్క్ వికెట్ల సంఖ్య 435కు చేరింది. ఈ క్రమంలో కపిల్ దేవ్ను అధిగమించాడు. కపిల్ తన కెరీర్లో 434 వికెట్లు తీశాడు.
ఇక ఓవరాల్గా టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన జాబితాలో 11వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే 10వ స్థానంలో ఉన్న డెల్ స్టెయిన్ (సౌతాఫ్రికా)కు కేవలం 5 వికెట్ల దూరంలో ఉన్నాడు. స్టెయిన్ ప్రస్తుతం 439 వికెట్లతో పదో ప్లేస్లో ఉన్నాడు. త్వరలోనే స్టార్క్ ఈ రికార్డును కూడా అందుకునే అవకాశం ఉంది.
" get off the wicket!"— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026
mitchell starc and mehidy hassan miraz had a heated exchange in #AUSvBAN: https://t.co/854LsTds7l pic.twitter.com/fTJtsn4px8
బంగ్లాదేశ్ భారీ ఆధిక్యం
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలి ఇన్నింగ్స్లో బంగ్లాదేశ్ మంచి ఆధిక్యం దిశగా వెళ్తోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి ఆ జట్టు 153 పరుగుల లీడ్లో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం బంగ్లా తొలి ఇన్నింగ్స్లో 351-6 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో మెహదీ హసన్ (32 పరుగులు), హసన్ మహ్ముద్ (13 పరుగులు) ఉన్నారు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఆస్ట్రేలియా కేవలం 198 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. కాగా, 2003 తర్వాత ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై బంగ్లాదేశ్ టెస్టు మ్యాచ్ ఆడటం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.
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