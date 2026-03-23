'ధోనీ సార్, 60ఏళ్ల దాకా మీరు IPL ఆడగలరు'- తమిళ స్టార్
IPL 2026- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రోర్ 2026 ప్రోగ్రామ్ - ఈవెంట్లో పాల్గొన్న క్రికెటర్లు
Published : March 23, 2026 at 2:08 PM IST
MS Dhoni IPL : గత కొన్నేళ్లుగా ఐపీఎల్ ముగుస్తుందంటే చాలు, 'వచ్చే ఏడాది ధోనీ ఉంటాడా?', 'ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడా?' అనే ప్రశ్నలు అందరిలోనూ మెదులుతున్నాయి. ఈ ప్రశ్నకు ధోనీ కూడా స్పందిస్తూ 'కచ్చితంగా వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్లో నన్ను చూస్తారు!' అంటూ సమాధానం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. అయితే ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్ మరో కొత్త సీజన్కు టైమ్ వచ్చేసింది. మరో ఐదు రోజుల్లోనే ఐపీఎల్ 19వ ఎడిషన్ షురూ కానుంది.
ఈ నేపథ్యంలో 44ఏళ్ల ధోనీకి ఈసారి కూడా ఈ ప్రశ్న ఎదురవడం పక్కా! కానీ, ఈసారి అతడు ఎలాంటి జవాబిస్తాడో అని అందరూ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తమిళ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధోనీకి ఉన్న ఫిట్నెస్తో అతను 60ఏళ్ల దాకా ఐపీఎల్ ఆడగలడని అన్నారు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభం నేపథ్యంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ చెన్నైలో తాజాగా 'రోర్ 2026' (Roar 2026) పేరిట ఓ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న నటుడు శివకార్తికేయన్ ధోనీ ఐపీఎల్ కెరీర్పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
ట్రై చేస్తా- ధోనీ
"ఇదే ఐపీఎల్ మీకు చివరి సీజనా? అని కొన్నేళ్ల కిందట అడిగినప్పుడు 'కచ్చితంగా కాదు' అని ఆన్సర్ చెప్పారు. అయితే ప్రతీసీజన్లోనూ మీ నుంచి ఇదే ఆన్సర్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. సార్, మీరు ఇప్పటికీ చాలా ఫిట్గా ఉన్నారు. ఈ ఫిట్నెస్తో 60ఏళ్ల దాకా ఆడొచ్చు (సరదాగా)'అని అన్నారు. దీనికి ధోనీ రిప్లై ఇస్తూ 'అది చాలా కష్టం కానీ ట్రై చేస్తా' అని చెప్పారు. అంతే ఆడిటోరియంలోని ఆడియెన్స్ ఒక్కసారిగా ఈలలు, కేరింతలు, చప్పట్లతో మార్మోగిపోయింది. కాగా, ఈ ఎడిషన్లో మార్చి 30న రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గువాహటి వేదికగా తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 7.30 గంటలకు షురూ కానుంది.
