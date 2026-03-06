T20 వరల్డ్కప్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ' నామినేషన్ లిస్ట్ ఇదే- భారత్ నుంచి 'ఒకే ఒక్కడు'
టీ20 వరల్డ్కప్ : టోర్నమెంట్ బెస్ట్ ప్లేయర్ నామినేషన్ లిస్ట్ రివీల్- జాబితాలో ఎనిమిదిమందికి చోటు!- ఓటింగ్ ద్వారా విన్నర్ ఫైనలైజ్
Published : March 6, 2026 at 4:09 PM IST
T20 World Cup Player of the Tournament : 2026 ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్కప్ క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. మార్చి 08న అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ టైటిల్ ఫైట్లో భారత్ - న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. అయితే ఐసీసీ నిర్వహించే ప్రతీ టోర్నమెంట్లో అత్యుత్తమంగా ప్రదర్శన కనబర్చిన ఆటగాడికి నిర్వాహకులు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు ఇస్తుంటారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుత టోర్నీలోనూ ఆయా జట్ల నుంచి పలువురు ప్లేయర్లు అత్యుత్తమ ఆటతీరు కనబర్చారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ఇలా ఆయా విభాగాల్లో అద్భుతంగా ఆడి తమతమ జట్ల విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. మరికొందరైతే ఏకంగా వరల్డ్ రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. అయితే టోర్నీ ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డుకు ఐసీసీ నామినీల పేర్లను రివీల్ చేసింది.
మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొన్న ఈ టోర్నీలో ఎనిమిది మంది పేర్లను 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డుకు ఐసీసీ పరిశీలిస్తుంది. ఈ మేరకు షార్ట్లిస్ట్ చేసిన లిస్ట్ను శుక్రవారం రిలీజ్ చేసింది. జాబితాలో ఉన్న ప్లేయర్లను ఓటింగ్ ద్వారా ఎంపిక చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. మెజార్టీ ఓటింగ్ దక్కించుకున్న ఆటగాడికి ఆదివారం ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం ఈ అవార్డును ఐసీసీ అందజేస్తుంది. అవార్డుతో పాటు ప్రైజ్మనీ కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ప్లేయర్లు ఎవరు? భారత్ జట్టు నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓటింగ్లో ఎలా పాల్గొనాలి? అనేది చూద్దాం!
విల్ జాక్స్ (ఇంగ్లాండ్)
ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ విల్ జాక్స్ ఈ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్ మొత్తం ఎనిమిది మ్యాచ్లు ఆడగా అందులో ఆరింట్లో నెగ్గింది. అయితే ఆరు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గిన సందర్భాల్లో నాలుగుసార్లు విల్ జాక్స్కే 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కడం విశేషం. 8 మ్యాచ్ల్లో 226 పరుగులు బాదగా, 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
Another day, ANOTHER match-winning performance from Jacksy at this World Cup! 🙌@T20WorldCup | Will Jacks pic.twitter.com/8xjhEvDJXU— England Cricket (@englandcricket) February 27, 2026
షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)
పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఈ రేస్లో ఉన్నాడు. అతడు ఈ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు ఆరు మ్యాచ్ల్లో 76.60 సగటుతో 383 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతడు శ్రీలంక, నమీబియాతో మ్యాచ్ల్లో శతకాలు నమోదు చేశాడు. అయితే సింగిల్ టీ20 వరల్డ్కప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన బ్యాటర్గానూ ఫర్హాన్ రికార్డ్ కొట్టాడు.
Alhamdulillah 🇵🇰 2/2— Sahibzada Farhan (@RealSahibzada) February 10, 2026
for the team!
Happy to contribute and grateful for the support. Let’s keep the momentum going 💚 pic.twitter.com/3utyCD82hE
లుంగి ఎంగ్డి (సౌతాఫ్రికా)
సౌతాఫ్రికా సెమీఫైనల్కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు పేసర్ లుంగి ఎంగ్డి. ఈ టోర్నీలో ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఎంగ్డి పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తూ 12 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. టోర్నీ ఆసాంతం నిలకడగా రాణించాడు. ముఖ్యంగా కెనడాపై 4, అఫ్గానిస్థాన్పై ఉత్కంఠ మ్యాచ్లో 3 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. సూపర్ 8లో భారత్పై వికెట్ పడగొట్టకున్నా నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 15 పరుగులే ఇచ్చాడు.
Up To #1! 👆🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 1, 2026
Lungi Ngidi climbs to the summit, now holding the record for the most T20I wickets by a South African. 🇿🇦🏏
A deserved spot at the top for #TheProteas seamer. 👑#Unbreakable #T20WorldCup pic.twitter.com/b4ws1XCP9I
ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (సౌతాఫ్రికా)
సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ కూడా నిలకడగా ఆడాడు. ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో మూడుసార్లు 50+ స్కోర్లు నమోదు చేశాడు. తొలి మ్యాచ్లో కివీస్పై 86 పరుగులు బాది నాటౌట్గా నిలిచాడు. తర్వాత వెస్టిండీస్పైనా 86 రన్స్ చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మొత్తం 286 పరుగులు చేశాడు. ఇక సూపర్ 8 లో భారత్తో మ్యాచ్లో జోరుమీదున్న ఇషాన్ కిషన్ వికెట్ పడగొట్టాడు.
A splendid knock! 🎉— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 26, 2026
Skipper Aiden Markram illuminated the crease with a commanding 82*, steering #TheProteas confidently through the chase. 🇿🇦⚡️
An innings packed with authority and intent, earning him Player of the Match honours. 🏅💪#Unbreakable #T20WorldCup pic.twitter.com/ix5NDREZDs
రచిన్ రవీంద్ర (న్యూజిలాండ్)
న్యూజిలాండ్ యంగ్ బ్యాటర్ రచిన్ రవీంద్ర ఈ టోర్నీలో బ్యాట్ కంటే ఎక్కువగా బంతిలోనే రాణించాడు. హిట్టర్గా పేరున్న రచిన్ పరుగులు తక్కువగానే చేసినప్పటికీ ఫుల్టైమ్ బౌలర్కు ధీటుగా వికెట్లు పడగొట్టి జట్టు విజయాల్లో కీలకం అయ్యాడు. తప్పక నెగ్గాల్సిన సూపర్ 8 పోరులో శ్రీలంకపై నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్పైనా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. టోర్నీలో మొత్తం 11 వికెట్లు తీసి, 128 పరుగులు చేశాడు. అయితే కివీస్ ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. దీంతో అతడు ఫైనల్లో గణాంకాలు పెంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
A crucial performance with bat (32) and ball (4-27)!#SLvNZ #T20WorldCup 📷 = ICC/Getty pic.twitter.com/7QWfogmVy1— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 25, 2026
షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ (USA)
అమెరికా క్రికెటర్ షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ ఈ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. అమెరికా ఆడింది నాలుగు మ్యాచ్లే అయినప్పటికీ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. కేవలం నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనే 6.80 ఎకనమీతో ఏకంగా 13 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. ఇందులో భారత్, పాకిస్థాన్ లాంటి మేటి జట్లపై నాలుగేసి వికెట్లు తీయడం విశేషం. అలాగే ఇప్పటికీ ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గా షాడ్లీ టాప్లో కొనసాగుతుండడం విశేషం.
💥💥💥— USA Cricket (@usacricket) February 13, 2026
Shadley amongst the wickets against the Dutch.
Credit: ICC/Getty#TeamUSA #T20WorldCup @T20WorldCup @ICC pic.twitter.com/4lZf9WN5gb
టిమ్ సీఫెర్ట్ (న్యూజిలాండ్)
టోర్నీ ప్రారంభం నుంచి సీఫెర్ట్ నిలకడగా ఆడుతున్నాడు. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సెమీస్లోనూ 58 పరుగులు బాదాడు. 8 మ్యాచ్ల్లో 45 యావరేజ్తో 274 పరుగులు బాదాడు.
Tim Seifert came flying out of the blocks to record a fine fifty against South Africa👊— ICC (@ICC) March 4, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup 2026
📝: https://t.co/nv2bu4uGh7 pic.twitter.com/QrAjwzJHhx
సంజు శాంసన్ (భారత్)
టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా ఈ టోర్నీలో 8 మ్యాచ్లు ఆడింది. కానీ, సంజు శాంసన్కు కేవలం నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనే బరిలో దిగే ఛాన్స్ వచ్చింది. తొలి రెండుసార్లు విఫలమైనప్పటికీ కీలకమైన సూపర్ 8, సెమీస్లో మాత్రం విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ముఖ్యంగా విండీస్పై 97* భారీ ఇన్నింగ్స్తో జట్టును సెమీస్ చేర్చాడు. ఇక సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్పై 89 రన్స్ చేశాడు. ఈ రెండింట్లోనూ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. అతడు 4 మ్యాచ్ల్లో 77.33 యావరేజ్తో 232 పరుగులు చేశాడు.
The knock that powered us into the #Final 👏— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
Sanju Samson gets his 2nd consecutive Player of the Match award for a match-winning 89 (42) 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/s5ojGuL2Pw
ఓట్ ఎలా వేయాలి?
ఐసీసీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే 'Aramco Player of the tournament' అనే ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది. దాని కింద నామినేషన్లో ఉన్న ఆటగాళ్ల ఫొటోలతో పేర్లు ఉంటాయి. ఫొటోపై 'Vote' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. లాగిన్ అడుగుతుంది. ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయ్యి ఓట్ నచ్చిన ప్లేయర్కు ఓటు వేయాలి. మార్చి 08 రాత్రి 10 గంటలలోపు ఓటు వేయవచ్చు. ఒకవేళ ఐసీసీలో అకౌంట్ లేకపోతే 'Sigh Up' అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
It's a hot field as the eight nominees in the race to be named the #T20WorldCup Player of the Tournament have been unveiled 👀— ICC (@ICC) March 6, 2026
Details 👇https://t.co/eM577zfYXs
టీ20 ప్రపంచకప్: సెమీఫైనల్లో భారత్ భారీ స్కోర్- ఇంగ్లాండ్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
పాపం సౌతాఫ్రికా- నాకౌట్ మ్యాచ్లో మళ్లీ 'హార్ట్బ్రేక్'- దశాబ్దాల నుంచి మారని తీరు!