T20 వరల్డ్​కప్​ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ' నామినేషన్ లిస్ట్ ఇదే- భారత్​ నుంచి 'ఒకే ఒక్కడు'

టీ20 వరల్డ్​కప్ : టోర్నమెంట్ బెస్ట్ ప్లేయర్ నామినేషన్ లిస్ట్ రివీల్- జాబితాలో ఎనిమిదిమందికి చోటు!- ఓటింగ్ ద్వారా విన్నర్ ఫైనలైజ్

T20 World Cup
T20 World Cup (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
T20 World Cup Player of the Tournament : 2026 ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్​కప్​ క్లైమాక్స్​కు చేరుకుంది. మార్చి 08న అహ్మదాబాద్​లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ టైటిల్ ఫైట్​లో భారత్ - న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. అయితే ఐసీసీ నిర్వహించే ప్రతీ టోర్నమెంట్​లో అత్యుత్తమంగా ప్రదర్శన కనబర్చిన ఆటగాడికి నిర్వాహకులు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు ఇస్తుంటారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుత టోర్నీలోనూ ఆయా జట్ల నుంచి పలువురు ప్లేయర్లు అత్యుత్తమ ఆటతీరు కనబర్చారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ఇలా ఆయా విభాగాల్లో అద్భుతంగా ఆడి తమతమ జట్ల విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. మరికొందరైతే ఏకంగా వరల్డ్ రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. అయితే టోర్నీ ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డుకు ఐసీసీ నామినీల పేర్లను రివీల్ చేసింది.

మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొన్న ఈ టోర్నీలో ఎనిమిది మంది పేర్లను 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డుకు ఐసీసీ పరిశీలిస్తుంది. ఈ మేరకు షార్ట్​లిస్ట్​ చేసిన లిస్ట్​ను శుక్రవారం రిలీజ్ చేసింది. జాబితాలో ఉన్న ప్లేయర్లను ఓటింగ్ ద్వారా ఎంపిక చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. మెజార్టీ ఓటింగ్ దక్కించుకున్న ఆటగాడికి ఆదివారం ఫైనల్​ మ్యాచ్ అనంతరం ఈ అవార్డును ఐసీసీ అందజేస్తుంది. అవార్డుతో పాటు ప్రైజ్​మనీ కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ లిస్ట్​లో ఉన్న ప్లేయర్లు ఎవరు? భారత్ జట్టు నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓటింగ్​లో ఎలా పాల్గొనాలి? అనేది చూద్దాం!

విల్ జాక్స్ (ఇంగ్లాండ్)
ఇంగ్లాండ్ ఆల్​రౌండర్ విల్ జాక్స్ ఈ లిస్ట్​లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్​ ప్రదర్శనతో జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్ మొత్తం ఎనిమిది మ్యాచ్​లు ఆడగా అందులో ఆరింట్లో నెగ్గింది. అయితే ఆరు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గిన సందర్భాల్లో నాలుగుసార్లు విల్ జాక్స్​కే 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కడం విశేషం. 8 మ్యాచ్​ల్లో 226 పరుగులు బాదగా, 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)
పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ ఈ రేస్​లో ఉన్నాడు. అతడు ఈ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గా టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు ఆరు మ్యాచ్​ల్లో 76.60 సగటుతో 383 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతడు శ్రీలంక, నమీబియాతో మ్యాచ్​ల్లో శతకాలు నమోదు చేశాడు. అయితే సింగిల్ టీ20 వరల్డ్​కప్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన బ్యాటర్​గానూ ఫర్హాన్ రికార్డ్ కొట్టాడు.

లుంగి ఎంగ్డి (సౌతాఫ్రికా)
సౌతాఫ్రికా సెమీఫైనల్​కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు పేసర్ లుంగి ఎంగ్డి. ఈ టోర్నీలో ఏడు మ్యాచ్​ల్లో ఎంగ్డి పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తూ 12 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. టోర్నీ ఆసాంతం నిలకడగా రాణించాడు. ముఖ్యంగా కెనడాపై 4, అఫ్గానిస్థాన్​పై ఉత్కంఠ మ్యాచ్​లో 3 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. సూపర్ 8లో భారత్​పై వికెట్ పడగొట్టకున్నా నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 15 పరుగులే ఇచ్చాడు.

ఎయిడెన్ మార్​క్రమ్ (సౌతాఫ్రికా)
సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మార్​క్రమ్ కూడా నిలకడగా ఆడాడు. ఎనిమిది మ్యాచ్​ల్లో మూడుసార్లు 50+ స్కోర్లు నమోదు చేశాడు. తొలి మ్యాచ్​లో కివీస్​పై 86 పరుగులు బాది నాటౌట్​గా నిలిచాడు. తర్వాత వెస్టిండీస్​పైనా 86 రన్స్ చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మొత్తం 286 పరుగులు చేశాడు. ఇక సూపర్ 8 లో భారత్​తో మ్యాచ్​లో జోరుమీదున్న ఇషాన్ కిషన్​ వికెట్ పడగొట్టాడు.

రచిన్ రవీంద్ర (న్యూజిలాండ్)
న్యూజిలాండ్ యంగ్ బ్యాటర్ రచిన్ రవీంద్ర ఈ టోర్నీలో బ్యాట్ కంటే ఎక్కువగా బంతిలోనే రాణించాడు. హిట్టర్​గా పేరున్న రచిన్ పరుగులు తక్కువగానే చేసినప్పటికీ ఫుల్​టైమ్ బౌలర్​కు ధీటుగా వికెట్లు పడగొట్టి జట్టు విజయాల్లో కీలకం అయ్యాడు. తప్పక నెగ్గాల్సిన సూపర్ 8 పోరులో శ్రీలంకపై నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్​పైనా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. టోర్నీలో మొత్తం 11 వికెట్లు తీసి, 128 పరుగులు చేశాడు. అయితే కివీస్ ఫైనల్​కు అర్హత సాధించింది. దీంతో అతడు ఫైనల్​లో గణాంకాలు పెంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది.

షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ (USA)
అమెరికా క్రికెటర్ షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ ఈ లిస్ట్​లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. అమెరికా ఆడింది నాలుగు మ్యాచ్​లే అయినప్పటికీ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. కేవలం నాలుగు మ్యాచ్​ల్లోనే 6.80 ఎకనమీతో ఏకంగా 13 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. ఇందులో భారత్, పాకిస్థాన్ లాంటి మేటి జట్ల​పై నాలుగేసి వికెట్లు తీయడం విశేషం. అలాగే ఇప్పటికీ ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్​గా షాడ్లీ టాప్​లో కొనసాగుతుండడం విశేషం.

టిమ్ సీఫెర్ట్ (న్యూజిలాండ్)
టోర్నీ ప్రారంభం నుంచి సీఫెర్ట్ నిలకడగా ఆడుతున్నాడు. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సెమీస్​లోనూ 58 పరుగులు బాదాడు. 8 మ్యాచ్​ల్లో 45 యావరేజ్​తో 274 పరుగులు బాదాడు.

సంజు శాంసన్ (భారత్)
టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా ఈ టోర్నీలో 8 మ్యాచ్​లు ఆడింది. కానీ, సంజు శాంసన్​కు కేవలం నాలుగు మ్యాచ్​ల్లోనే బరిలో దిగే ఛాన్స్ వచ్చింది. తొలి రెండుసార్లు విఫలమైనప్పటికీ కీలకమైన సూపర్ 8, సెమీస్​లో మాత్రం విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ముఖ్యంగా విండీస్​పై 97* భారీ ఇన్నింగ్స్​తో జట్టును సెమీస్ చేర్చాడు. ఇక సెమీస్​లో ఇంగ్లాండ్​పై 89 రన్స్​ చేశాడు. ఈ రెండింట్లోనూ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. అతడు 4 మ్యాచ్​ల్లో 77.33 యావరేజ్​తో 232 పరుగులు చేశాడు.

ఓట్ ఎలా వేయాలి?
ఐసీసీ వెబ్​సైట్​ ఓపెన్ చేయగానే 'Aramco Player of the tournament' అనే ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది. దాని కింద నామినేషన్​లో ఉన్న ఆటగాళ్ల ఫొటోలతో పేర్లు ఉంటాయి. ఫొటోపై 'Vote' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. లాగిన్ అడుగుతుంది. ఈమెయిల్, పాస్​వర్డ్​తో లాగిన్ అయ్యి ఓట్ నచ్చిన ప్లేయర్​కు ఓటు వేయాలి. మార్చి 08 రాత్రి 10 గంటలలోపు ఓటు వేయవచ్చు. ఒకవేళ ఐసీసీలో అకౌంట్ లేకపోతే 'Sigh Up' అవ్వాల్సి ఉంటుంది.

