భారత్ vs పాక్ : టీమ్ఇండియా గెలవాలని దేశమంతా ప్రత్యేక పూజలు
టీ-20 ప్రపంచకప్లో ఆదివారం భారత్-పాక్ పోరు- ఇండియా గెలవాలని కోరుతూ అభిమానుల ప్రత్యేక పూజలు- పాక్ జట్టుపై భారత్ సునాయాస విజయం సాధించాలని ఆకాంక్ష
Published : February 15, 2026 at 1:54 PM IST
T20 World Cup IND VS PAK : టీ-20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా ఆదివారం కొలంబో వేదికగా జరగనున్న భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్లో దాయాది జట్టుపై టీమ్ఇండియా విజయం సాధించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. భారత్ గెలవాలని కోరుతూ పలు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మ్యాచ్కు వరుణుడు ముప్పు పొంచి ఉండటంతో వర్షం అంతరాయం కలగకూడదని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రయాగ్రాజ్లోని గంగా ఘాట్ దగ్గర ప్రత్యేక హారతి ఇచ్చారు. ఇరుజట్ల మధ్య పోరు హోరాహోరిగా సాగే అవకాశం ఉందని కొందరూ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఫామ్, బలం చూసుకుంటే భారత్ సునాయసంగా విజయం సాధిస్తుందని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
VIDEO | Uttar Pradesh: Prayers are being offered at a temple in Kanpur for India's victory in today's T20 clash against Pakistan.— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
Arch-rivals India and Pakistan will clash in a T20 World Cup match at the Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/L5rAUgxL4D
#WATCH | Varanasi, UP: Fans perform hawan and pooja for Team India's victory ahead of the India-Pakistan match today in the ICC T20 World Cup 2026. pic.twitter.com/ozmKD1XdVv— ANI (@ANI) February 15, 2026
#WATCH | Bihar: Special prayers being offered in Patna for the Indian cricket team's victory in today's ICC T20 World Cup match against Pakistan. pic.twitter.com/uU67dQgzge— ANI (@ANI) February 15, 2026
#WATCH | Lucknow, UP: For the ICC Men’s T20 World Cup 2026 match between India and Pakistan, fans and members of Vishwa Hindu Raksha Parishad (VHRP) in Lucknow performed havan to pray for an India's victory. pic.twitter.com/0clvvaXO7y— ANI (@ANI) February 15, 2026