ETV Bharat / sports

భారత్ vs పాక్ : టీమ్​ఇండియా గెలవాలని దేశమంతా ప్రత్యేక పూజలు

టీ-20 ప్రపంచకప్‌లో ఆదివారం భారత్‌-పాక్ పోరు- ఇండియా గెలవాలని కోరుతూ అభిమానుల ప్రత్యేక పూజలు- పాక్‌ జట్టుపై భారత్‌ సునాయాస విజయం సాధించాలని ఆకాంక్ష

T20 World Cup IND VS PAK
T20 World Cup IND VS PAK (ANI screengrab)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup IND VS PAK : టీ-20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఆదివారం కొలంబో వేదికగా జరగనున్న భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్‌పై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్‌లో దాయాది జట్టుపై టీమ్​ఇండియా విజయం సాధించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. భారత్‌ గెలవాలని కోరుతూ పలు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మ్యాచ్‌కు వరుణుడు ముప్పు పొంచి ఉండటంతో వర్షం అంతరాయం కలగకూడదని ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని గంగా ఘాట్‌ దగ్గర ప్రత్యేక హారతి ఇచ్చారు. ఇరుజట్ల మధ్య పోరు హోరాహోరిగా సాగే అవకాశం ఉందని కొందరూ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఫామ్‌, బలం చూసుకుంటే భారత్‌ సునాయసంగా విజయం సాధిస్తుందని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGGED:

T20 WORLD CUP IND VS PAK
IND VS PAK MATCH DEVOTEE PUJA
T20 WORLD CUP IND VS PAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.