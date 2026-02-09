ETV Bharat / sports

వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అరుదైన ఫీట్- రెండుసార్లు T20 ట్రోఫీ నెగ్గిన 'ఏకైక' కెప్టెన్ ఎవరో తెలుసా?

టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో రెండుసార్లు ట్రోఫీని గెలిచిన కెప్టెన్‌- భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లతో పాటు ఆ జట్టు కూడా రెండుసార్లు ఛాంపియన్- కానీ కెప్టెన్​ ఒకడే

T20 World Cup History
T20 World Cup History (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
T20 World Cup History : క్రికెట్ ప్రపంచంలో ప్రతి ప్లేయర్‌కు ఒక వరల్డ్ కప్ గెలవాలనేది పెద్ద డ్రీమ్. అలాంటిది కెప్టెన్‌గా తన జట్టును రెండుసార్లు విశ్వవిజేతగా నిలబెట్టడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. 2007 నుంచి 2024 వరకు జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రయాణంలో ఎందరో దిగ్గజ కెప్టెన్లు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. కానీ ఒక్కరు మాత్రం ఒక అరుదైన రికార్డును తన పేరిట రాసుకున్నారు. ఎంఎస్ ధోనీ నుంచి రోహిత్ శర్మ వరకు ఎందరో సక్సెస్‌ఫుల్ కెప్టెన్లు ఉన్నా, ఈ ఘనత సాధించిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు? అతని నాయకత్వంలో ఆ జట్టు ఎలా చరిత్ర సృష్టించిందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం!

ధోనీ మార్క్ కెప్టెన్సీతో మొదలైన టీమ్ఇండియా ప్రస్థానం
టీ20 వరల్డ్ కప్ అంటేనే మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది 2007 ఎడిషన్. ఎంఎస్ ధోనీ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా అరంగేట్రం టోర్నీలోనే సంచలనం సృష్టించింది. సౌతాఫ్రికా వేదికగా జరిగిన ఆ టోర్నీలో యువ భారత్ పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి మొదటిసారి ఛాంపియన్‌గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ధోనీ తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు, యువ ప్లేయర్ల పట్టుదల భారత్‌కు ఆ అరుదైన ట్రోఫీని అందించాయి. టీమ్ఇండియా భవిష్యత్తు కూడా ఆ విజయం నుంచి మరో స్థాయికి వెళ్లింది.

రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో మళ్ళీ విశ్వవిజేతగా భారత్
ధోనీ తర్వాత ఆ రేంజ్ కెప్టెన్సీతో భారత్‌ను మళ్లీ వరల్డ్ కప్ విజేతగా నిలిపాడు రోహిత్ శర్మ. 2024లో జరిగిన గత సీజన్‌లో రోహిత్ తన పక్కా ప్లానింగ్‌తో టీమ్ఇండియాను ఓటమి లేకుండా నడిపాడు. ఫైనల్‌లో ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి భారత్ రెండోసారి టీ20 వరల్డ్ కప్‌ను ముద్దాడింది. రోహిత్ శర్మ ప్లేయర్‌గా 2007లో, కెప్టెన్‌గా 2024లో ట్రోఫీని గెలిచిన ఏకైక భారత ప్లేయర్‌గా అరుదైన రికార్డును కూడా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ విజయంతో భారత్ మళ్లీ టీ20 ఫార్మాట్‌లో తన ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకుంది.

డారెన్ సామి కెప్టెన్సీలో వెస్టిండీస్ ఫస్ట్ విక్టరీ
వెస్టిండీస్ జట్టు టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఎంత ప్రమాదకరమో 2012లో ప్రపంచానికి తెలిసింది. డారెన్ సామి సారథ్యంలో విండీస్ తన మొదటి టీ20 వరల్డ్ కప్ సాధించింది. శ్రీలంక వేదికగా జరిగిన ఆ టోర్నీ ఫైనల్‌లో హోస్ట్ టీమ్ శ్రీలంకను ఓడించి కరీబియన్లు కప్పును కైవసం చేసుకున్నారు. సామి తన నాయకత్వంతో జట్టును ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చి అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించారు.

సామి మరో గొప్ప రికార్డ్
2016లో డారెన్ సామి మరొక చరిత్రాత్మక ఘనతను అందుకున్నాడు. భారత్ వేదికగా జరిగిన ఆ టోర్నీలో వెస్టిండీస్ రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ వరుస సిక్సర్లతో విండీస్‌ను గెలిపించాడు. ఈ విజయంతో డారెన్ సామి టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో రెండుసార్లు ట్రోఫీని గెలిచిన ఏకైక కెప్టెన్‌గా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు. అతని నాయకత్వంలో విండీస్ జట్టు టీ20 క్రికెట్‌లో రారాజుగా వెలుగొందింది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే? అదే సీజన్ మహిళల వెస్టిండీస్ జట్టు కూడా టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచుకుంది. ఆ ఏడాది వెస్టిండీస్ క్రికెట్​కు గోల్డెన్ ఇయర్.

సామి తర్వాత వెస్టిండీస్ ఒడుదొడుకులు
వెస్టిండీస్ క్రికెట్‌లో డారెన్ సామి కెరీర్ ముగిసిన తర్వాత ఆ జట్టు మళ్లీ చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో రాణించలేకపోయింది. ముఖ్యంగా సామి లాంటి పవర్‌ఫుల్ ఆల్ రౌండర్, బెస్ట్ కెప్టెన్ దొరకకపోవడం ఆ జట్టుకు పెద్ద మైనస్‌గా మారింది. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎడిషన్లలో విండీస్ చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో ఆడింది లేదు. జట్టులో అద్భుతమైన ప్లేయర్లు ఉన్నా, వారిని ఒక తాటిపైకి తీసుకువచ్చే నాయకత్వం లేకపోవడంతో కరీబియన్లు గత 10ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా టీ20 వరల్డ్ కప్ కొట్టలేదు.

2026లో హోప్ సేనపై ఆశలు
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న 2026 వరల్డ్ కప్‌లో వెస్టిండీస్ మళ్లీ తన పాత వైభవాన్ని వెతుక్కునే పనిలో పడింది. షై హోప్ సారథ్యంలో బరిలోకి దిగిన కరేబియన్ జట్టు స్క్వాడ్ చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. జట్టులో జాన్సన్ చార్లెస్, రోస్టన్ చేజ్, మత్తీ ఫ్రాడ్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, జేసన్ హోల్డర్, అకిల్ హుస్సేన్, షమర్ జోసెఫ్, బ్రాండన్ కింగ్, గుడకేష్ మోటీ, రోవ్‌మాన్ పావెల్, షెర్ఫాన్ రూథర్‌ఫోర్డ్, క్వెంటిన్ సాంప్సన్, జేడెన్ సీల్స్, రొమారియో షెపర్డ్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈ టీమ్ స్కాట్లాండ్‌పై 35 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించి టోర్నీని ఘనంగా ప్రారంభించింది.

