వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ సెలబ్రేషన్స్- సూర్య నుంచి సంజు వరకు ఎమోషనల్ పోస్టులు!
టీమ్ఇండియా ప్లేయర్స్ సోషల్ మీడియా ఎమోషనల్ పోస్టులు- కివీస్పై 96 రన్స్తో గెలిచి వరుసగా రెండో టైటిల్- వంద కోట్ల భారతీయుల కల నెరవేరిందన్న కెప్టెన్ సూర్య
Published : March 9, 2026 at 1:11 PM IST
T20 World Cup 2026 Winner : అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో టీమ్ఇండియా సృష్టించిన ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ మైదానంతోనే ఆగిపోలేదు, సోషల్ మీడియాలో కూడా అదే స్థాయిలో కనిపించింది. న్యూజిలాండ్ను చిత్తు చేసి మూడోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ కైవసం చేసుకున్న తర్వాత భారత ఆటగాళ్లు తమ మనసులోని మాటలను ఎమోషనల్ పోస్టుల ద్వారా పంచుకున్నారు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నుంచి యువ ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ట్రోఫీతో దిగిన ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ దేశంపై తమకున్న ప్రేమని చాటుకున్నారు. అహ్మదాబాద్ గడ్డపై గతంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను చెరిపివేస్తూ, ఇప్పుడు అదే వేదికపై ఛాంపియన్లుగా నిలవడం ఈ విజయానికి మరింత ప్రత్యేకతను తెచ్చిపెట్టింది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత మన స్టార్ క్రికెటర్లు సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఆసక్తికర పోస్టులు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
వంద కోట్ల భారతీయుల కల
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులో ఈ విజయాన్ని ఒక కుటుంబ వేడుక అంటూ హైలెట్ చేశారు. "ఇది కేవలం ఒక జట్టు కాదు, ఒక కుటుంబం. ఇది కేవలం ఒక ట్రోఫీ కాదు, వంద కోట్ల మంది భారతీయుల కల" అంటూ ఆయన రాసుకొచ్చారు. ఈ అద్భుతమైన జట్టును నడిపించడం దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గర్వంగా ఉందని సూర్య పేర్కొన్నారు. తన వెన్నంటే నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వారే తన శక్తికి మూలస్తంభాలని కొనియాడారు. ఎక్స్ (X) వేదికగా కూడా 2014 నాటి తన పాత ఫోటోను, ప్రస్తుత ట్రోఫీతో ఉన్న ఫోటోను జత చేస్తూ "ఈ కుర్రాడి కోసం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అంటూ సూర్య మురిసిపోయారు.
So happy for this guy today 💙🇮🇳 https://t.co/EBjgkFqwWQ pic.twitter.com/SPSfoISWMZ— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) March 8, 2026
సంజు శాంసన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్
ఫైనల్ మ్యాచ్లో 89 పరుగులతో అదరగొట్టి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచిన సంజు శాంసన్ ట్రోఫీని ముద్దాడుతున్న అద్భుతమైన ఫోటోను షేర్ చేశారు. "అద్భుతాల మీద నాకు ఎప్పుడూ నమ్మకం ఉంది. ప్రార్థనలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక సంబరాలు స్టార్ట్" అంటూ సంజు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. టోర్నీ ఆద్యంతం నిలకడగా రాణించిన సంజు, ఫైనల్లో తన సత్తా చాటి భారత విజయానికి ప్రధాన కారకుడయ్యారు. ఆయన పోస్టు కింద అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
బుమ్రా నుంచి సిరాజ్ వరకు- గర్వంతో ఉప్పొంగిన పేసర్లు
స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అహ్మదాబాద్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ నగరంలో భారత్ తరపున ఆడాలని కలలు కన్న స్థాయి నుంచి ఇక్కడే చరిత్ర సృష్టించడం ఒక దీవెనలా ఉందని బుమ్రా పేర్కొన్నారు. మరోవైపు మహమ్మద్ సిరాజ్ ఈ క్షణాన్ని ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నానని, ట్రోఫీ ఇంటికి రావడం ఎంతో భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోందని రాశారు. దేశం నుంచి లభించిన ప్రేమ మద్దతు వెలకట్టలేనిదని సిరాజ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
గాడ్స్ ప్లాన్- చిరుప్రాయపు కల నెరవేరిందన్న తిలక్ వర్మ
యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ తన చిన్ననాటి కల నెరవేరిందంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. "వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ నా చిన్ననాటి కలలు నిజమయ్యాయి. ఈ జట్టులో భాగమవ్వడం, దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గర్వంగా ఉంది." అని తిలక్ పేర్కొన్నారు. రింకూ సింగ్ కూడా ట్రోఫీని పట్టుకున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ తనదైన శైలిలో "గాడ్స్ ప్లాన్ జై హింద్" అని రాశారు. రింకు తండ్రి ఇటీవల మరణించిన విషయం తెలిసిందే. అయినప్పటికీ రింకు ఆ కఠిన సమయంలోను మళ్లీ తిరిగి జట్టులో చేరాడు. ఫీల్డర్గా అవసరమైన సమయంలో సహకరించాడు.
వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా- మైదానంలో గంభీరమైన ఫోటో
స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం పిచ్పై నిలబడి ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ "మరోసారి" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. 2024లో కూడా గెలిచిన జట్టులో ఉన్న హార్దిక్, ఇప్పుడు మరోసారి ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలవడం పట్ల తన సంతోషాన్ని ఈ విధంగా షేర్ చేసుకున్నాడు. ఇటు ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ "ఈ క్షణం పట్ల ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను ఫరెవర్ బ్లూ" అంటూ ఫోటోను అప్ లోడ్ చేశారు. ఇషాన్ కిషన్ కూడా "ఈ జట్టు ఛాంపియన్స్" అంటూ జట్టు సెలబ్రేషన్స్ ఫోటోను పంచుకున్నారు.
శుభ్మన్ గిల్, అర్ష్ దీప్ గెలుపు జోరు
భారత టెస్ట్, వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కూడా టీమ్ సెలబ్రేషన్స్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ "ఛాంపియన్స్" అని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇక పేసర్ అర్ష్ దీప్ సింగ్ ఒక సరదా రీల్ పోస్ట్ చేస్తూ "మొదటిసారి చాలా బాగుంది, అందుకే రెండోసారి కూడా చేయాల్సి వచ్చింది" అంటూ వరుసగా రెండు ప్రపంచకప్లు గెలిచిన గర్వాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఫైనల్ మ్యాచులో టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసినా, భారత్ 255 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించడమే కాకుండా, కివీస్ ను 159 పరుగులకే కట్టడి చేసి అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకుంది.
Champions🏆🏆🏆🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/viDQNN8ppQ— Shubman Gill (@ShubmanGill) March 8, 2026